Стилістка Олена Шевченко розповіла, які аксесуари допоможуть комфортно пережити холодний сезон. Серед них - незвичні рішення для тих, хто не любить традиційні зимові головні убори.

Styler з посиланням на її допис в Instagram розповідає про це детальніше.

Капор: альтернатива шапці та шарфу

Один із варіантів для тих, хто не любить класичні головні убори, - капор. Він закриває одразу голову, вуха та шию, тому може стати зручною альтернативою шапці й шарфу.

За словами Олени Шевченко, капор можна носити по-різному: самостійно або в поєднанні з кепкою. Вибір залежить від потреб і ситуації.

Капор без додаткових аксесуарів підійде тим, хто не хоче псувати укладку. Він прикриває голову, але водночас може бути зручнішим варіантом для тих, кому не подобається, як звичайна шапка впливає на зачіску.

Капор разом із кепкою - ще один спосіб стилізації. Таке поєднання стане в пригоді, якщо немає часу мити голову: кепка допоможе приховати зачіску, а капор додасть образу практичності.

Також цей аксесуар варто розглянути тим, у кого часто мерзнуть шия та вуха, а звичайний шарф постійно сповзає. Завдяки конструкції капор одночасно закриває кілька зон і не потребує додаткового шарфа.

Олена Шевченко про те, чим замінити шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пов'язка поверх кепки: як зігріти вуха й не відмовлятися від улюбленого аксесуара

Ще одна альтернатива шапці - в'язана пов'язка, яку носять поверх кепки. Особливість такого варіанта - зав'язки під підборіддям, які допомагають зафіксувати аксесуар.

Це поєднання підійде тим, хто не готовий відмовлятися від кепки навіть узимку, але вже відчуває, що вуха потребують додаткового захисту від холоду.

Стилістка також радить звернути увагу на цей варіант тим, хто не хоче мити голову щодня. Кепка приховає волосся, а в'язана пов'язка зігріє вуха та додасть комплекту незвичного акценту.

Олена Шевченко про те, чим замінити шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Навушники: коли важливо зберегти зачіску

Тим, хто не хоче м'яти укладку або чубчик, стилістка радить звернути увагу на навушники. Їх можна носити окремо або поверх кепки.

Навушники без кепки підійдуть тим, хто хоче зігріти вуха, але не бажає закривати голову звичайною шапкою. Такий аксесуар не сповзає на лоб і не притискає волосся так, як це може робити головний убір.

Навушники поверх кепки - варіант для тих, кому потрібно приховати зачіску або якщо немає часу мити голову. Кепка закриває волосся, а навушники забезпечують додатковий комфорт для вух.

Також цей комплект можна обрати для коротких виходів на вулицю - наприклад, коли потрібно пройти від автомобіля до дверей.

Олена Шевченко про те, чим замінити шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шапка з вушками: затишний акцент для зимового образу

Ще один варіант - шапка з вушками, яка зав'язується під підборіддям. Завдяки такій конструкції головний убір добре тримається та не з'їжджає під час руху.

Цей аксесуар підійде тим, хто не хоче псувати укладку, але водночас шукає щось незвичне для зимового гардероба. Крім практичності, така модель має ще одну перевагу - здатна додати образу грайливого настрою.

Особливо вдало шапка з вушками може доповнити однотонний пуховик або пальто. Якщо верхній одяг має стриманий вигляд і не має яскравих деталей, незвичний головний убір стане акцентом усього комплекту.

Олена Шевченко про те, чим замінити шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Манішка з капюшоном: заміна шапці та шарфу

Тим, хто не любить шарфи й не хоче носити звичайну шапку, варто придивитися до манішки з капюшоном. Вона закриває шию та груди - саме ті ділянки, які часто продуває холодний вітер.

Такий аксесуар стане в пригоді тим, хто прагне зберегти укладку, але водночас хоче захистити шию від холоду. Манішка з капюшоном поєднує функції кількох речей, тому може замінити одразу шапку та шарф.

Це практичний варіант для тих, кому некомфортно носити об'ємні шарфи або постійно поправляти їх протягом дня.