Фікус пожовтів у листопаді: як врятувати кімнатну рослину та підготувати до зими

У листопаді фікус може почати жовтіти та скидати листя, навіть якщо протягом року виглядав здоровим. Причиною бувають сезонні зміни, але іноді рослина так сигналізує про неправильний догляд.

Styler розповідає, як визначити причину опадання листя та що зробити, щоб фікус добре пережив холодний сезон.

Чому фікус скидає листя у листопаді

За інформацією Університету штату Айова, восени кімнатні рослини отримують менше сонячного світла. Через це їхній ріст сповільнюється, а частина старого листя може опадати.

Особливо чутливий до таких змін фікус Бенджаміна. Він реагує не лише на скорочення світлового дня, а й на сухе повітря від опалення, холодні протяги та перестановку горщика.

Фахівці Pacific Northwest Extension пояснюють, що наприкінці осені фікус Бенджаміна може скидати навіть зелене листя. Іноді рослина втрачає значну частину крони, проте залишається живою та здатною відновитися.

Водночас пожовтіння листя не завжди пов'язане із сезоном. Серед інших можливих причин:

Надмірний полив. Постійно мокрий ґрунт погіршує стан коренів та може спричинити пожовтіння листя.

Постійно мокрий ґрунт погіршує стан коренів та може спричинити пожовтіння листя. Нестача води. Якщо земля сильно пересихає, листки можуть скручуватися, висихати та опадати.

Якщо земля сильно пересихає, листки можуть скручуватися, висихати та опадати. Недостатнє освітлення. У затіненому місці рослина отримує замало світла для нормального росту.

У затіненому місці рослина отримує замало світла для нормального росту. Холодні протяги. Різкі перепади температури створюють додатковий стрес.

Різкі перепади температури створюють додатковий стрес. Сухе повітря. Під час опалювального сезону листя може втрачати вологу та підсихати.

Що робити, якщо фікус почав жовтіти

Британське Королівське садівниче товариство RHS рекомендує забезпечити фікусам достатнє освітлення, помірний полив та стабільну температуру.

У листопаді варто дотримуватися кількох правил:

Перевіряйте ґрунт перед поливом. Якщо верхній шар ще вологий, зачекайте. Не допускайте постійного перезволоження або повного пересихання земляної грудки. Використовуйте воду кімнатної температури та зливайте її залишки з піддона. Забезпечте достатньо світла. Поставте фікус у добре освітлене місце без тривалого впливу прямого сонця. Не притискайте листя до холодного віконного скла. Уникайте протягів. Не залишайте горщик біля дверей, які часто відчиняються, або вікна під час провітрювання. Подбайте про вологість повітря. Тримайте рослину подалі від батарей. За потреби використовуйте зволожувач повітря. Огляньте листя. Якщо помітили павутинку, липкий наліт або дрібних комах, перевірте рослину на наявність шкідників. До з'ясування причини її краще відокремити від інших кімнатних квітів.

Чи потрібно обрізати та підживлювати фікус восени

Якщо фікус втрачає листя, не поспішайте обрізати оголені гілки.

У рекомендаціях Університету Вісконсину зазначається, що після зимового опадання листя варто насамперед поліпшити умови утримання рослини. Видаляти рекомендують лише відмерлі гілки.

Підживлення також краще відкласти до відновлення активного росту, адже добрива не усувають нестачу світла чи наслідки неправильного поливу.

Не потрібно терміново пересаджувати фікус лише через кілька пожовклих листків. Планову пересадку зазвичай проводять навесні. Проте якщо ґрунт тривалий час залишається мокрим, а стебло розм'якшується, необхідно перевірити стан коренів.

Якщо гілки залишаються живими, ґрунт нормально просихає, а опадання листя поступово сповільнюється, фікус, найімовірніше, пристосовується до зимових умов.