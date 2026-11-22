У зимовому сезоні 2026-2027 змінюються модні акценти у верхньому одязі . Деякі звичні фасони відходять на другий план, а на перший виходять моделі з цікавими деталями та незвичним кроєм.

Styler з посиланням на відео в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, який пуховик вибрати, щоб виглядати стильно та почуватися комфортно.

Які пуховики будуть модними взимку 2027

Пуховики з об'ємним хутряним коміром

Перший варіант - пуховики з великим хутряним коміром. Найчастіше це моделі середньої довжини, у яких комір стає головним акцентом образу.

Блогерка радить вибирати виразне, об'ємне хутро, яке має максимально натуральний вигляд. Важливо, щоб воно було якісним, мало охайну текстуру та не виглядало надто штучним.

Такий пуховик може стати головною деталлю зимового образу. Його можна поєднувати з базовими джинсами, чоботами, черевиками та стриманими аксесуарами.

Укорочені об'ємні пуховики

Ще один актуальний фасон - короткий об'ємний пуховик. Він має вільний силует і помітний об'єм, завдяки чому образ виглядає сучасно та невимушено.

Водночас фешн-блогерка звертає увагу на практичність такої моделі: через укорочену довжину вона може бути недостатньо теплою для сильних морозів.

Такий варіант підійде для відносно теплої зимової погоди або тим, хто переважно пересувається автомобілем. Поєднувати його можна з широкими джинсами, утепленими штанами та об'ємним взуттям.

Довгі об'ємні пуховики-пальта

Третій фасон, на який радить звернути увагу блогерка, - довгий об'ємний пуховик, що за силуетом нагадує пальто.

Його головна перевага - універсальність. Така модель поєднує практичність зимового верхнього одягу з більш елегантним виглядом класичного пальта.

Довгий пуховик-пальто можна носити не лише з повсякденними джинсами, а й із класичними комплектами для офісу. Він також матиме гарний вигляд із трикотажними та спортивними костюмами.

Це вдалий вибір для тих, хто хоче мати один універсальний верхній одяг для різних ситуацій і не обмежуватися лише спортивним стилем узимку.

Чи можна носити класичні пуховики

Попри появу нових модних фасонів, відмовлятися від звичних моделей не потрібно. Фешн-блогерка наголошує, що класичні прямі пуховики середньої довжини залишаються актуальною базою зимового гардероба.

Прямий пуховик без зайвого декору легко комбінується з різним одягом і підходить для щоденного використання. Тому, якщо у вас уже є така модель у хорошому стані, купувати нову лише заради модних тенденцій необов'язково.

Які пуховики втратили актуальність у 2027 році

Не актуально виглядають пуховики з надмірним декором, масивними контрастними логотипами та великою кількістю декоративних елементів, наприклад, баска, ремінь з такого самого матеріалу, як і пуховик. Вони можуть робити образ перевантаженим і застарілим.

Також варто обережно ставитися до моделей із неприродним на вигляд штучним хутром, надто складними принтами і великою кількістю блискучої фурнітури.

Вийшли з моди так звані пуховики- "гусінь" - об’ємні стьобані куртки з частими горизонтальними секціями-перетяжками, які візуально нагадують тіло гусениці.