Раніше повідомлялося, що з 1 листопада частина українських пенсіонерів може отримати збільшені виплати . Однак загального підвищення пенсій тоді не відбулося. Водночас право на вікові надбавки все ж зберігається, тому вже у грудні деяким людям автоматично нарахують до 570 гривень.

Styler розповість, хто саме отримає доплату, за яких умов її призначають і коли чекати цих грошей.

Кому належать вікові доплати у грудні

Як пояснили у Пенсійному фонді України, розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить від віку людини.

У 2026 році діють такі суми:

до 300 грн - пенсіонерам віком від 70 до 74 років;

- пенсіонерам віком від 70 до 74 років; до 456 грн - людям віком від 75 до 79 років;

- людям віком від 75 до 79 років; до 570 грн - пенсіонерам віком від 80 років.

Водночас є важлива умова: щомісячна пенсійна виплата людини не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Після нарахування вікової компенсації загальна сума також не має бути більшою за цей поріг.

Коли нарахують гроші та чи потрібно подавати заяву

Вікову надбавку призначають автоматично - звертатися до Пенсійного фонду із заявою не потрібно. Виплату встановлюють із дати, коли людина досягає відповідного віку: 70, 75 або 80 років.

Тобто якщо день народження припадає на грудень 2026 року, право на надбавку виникає саме з цієї дати. Гроші нараховують у межах звичайного пенсійного забезпечення, а не як окрему разову виплату до певного свята чи на початку місяця.

Як зазначає ПФУ, право на компенсацію не залежить від виду призначеної пенсії, тривалості страхового стажу чи факту працевлаштування людини.

Чи всі отримають додаткові 570 гривень

Ні. Важливо розуміти, що в рамках пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України №168 від 24 лютого 2023 року, зазначені суми - це максимальний розмір компенсації, а не доплата, яку додають щоразу поверх попередньої.

Наприклад, якщо людина вже отримує 456 грн після досягнення 75 років, то після 80-річчя її компенсація збільшиться на 114 грн - до 570 грн.

Так само після досягнення 75 років пенсіонер, який раніше отримував 300 грн, отримає збільшення на 156 грн, а не повні 456 грн додатково.

Якщо ж пенсія наближається до граничної суми 10 340,35 грн або досягає її з урахуванням компенсації, фактична доплата може бути меншою.

Чому в перший місяць сума доплати може бути іншою

Пенсіонерам не варто очікувати повну вікову надбавку вже в місяць народження. Посилаючись на дані Пенсійного фонду України, ми пояснили, що компенсацію нараховують із дня досягнення 70, 75 або 80 років. З огляду на це, за перший місяць її розмір визначають пропорційно до кількості днів, що залишилися до кінця місяця.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 80 років 20 грудня, він матиме право на доплату до 570 грн із цієї дати, але за грудень отримає лише частину місячної суми. Повний розмір надбавки нараховуватимуть уже за наступні місяці.

Тобо, менша сума в першій виплаті не означає, що Пенсійний фонд неправильно розрахував надбавку.