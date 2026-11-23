Украинская блогерша Дарья Пазюк, известная в соцсетях как баба Даша, поделилась важным событием в своей семье. Вместе с мужем Александром она крестила дочь Ангелину, которую супруги ранее взяли под опеку, и показала фотографии с церемонии.

Как прошли крестины Ангелины и кого избрали ее крестными родителями, пишет Styler.

Баба Даша показала кадры с крещения дочери

Об особенном дне в семье блогерша сообщила на своей странице в Instagram. В публикации Даша призналась, что еще совсем недавно они с мужем даже не знали о существовании Ангелины, а теперь не представляют без нее своей жизни.

"Еще совсем недавно мы даже не знали о существовании друг друга. А сегодня стоим вместе в церкви, держим нашу доченьку за руки и благодарим Бога за то, что наши пути пересеклись", - написала блогерша.

Она также поделилась переживаниями о том, какой путь пришлось пройти девочке до появления в их семье.

"Иногда я думаю, сколько всего пришлось пережить этой маленькой девочке, чтобы наконец оказаться там, где ее так сильно любят", - отметила Даша.

Блогерша добавила, что они с мужем даже не представляли, сколько любви смогут подарить еще одному ребенку.

Кого выбрали крестными родителями Ангелины

Отдельно Даша ответила на вопросы подписчиков о том, кто стал крестными родителями дочери. По ее словам, эту роль супруги доверили близким друзьям, с которыми уже долгое время поддерживают теплые отношения.

"Кум - это крестный нашего Томика. Мы выбрали его во второй раз. Его жена Оля - наша близкая подруга, с которой мы когда-то познакомились через Instagram. Так и начали дружить семьями", - объяснила она.

Ангелина с крестными родителями (коллаж: Styler)

Как Ангелина появилась в семье блогерши

Напомним, ранее Дарья Пазюк рассказывала о решении принять в свою семью еще одного ребенка. Вместе с мужем Александром она прошла специальные курсы для будущих усыновителей и начала искать ребенка, которому могла бы подарить семью.

О маленькой Ангелине, которая находилась в Николаеве, супруги узнали благодаря одной из подписчиц. После этого они связались с социальными службами и отправились знакомиться с девочкой.

По словам блогерши, во время первых встреч Ангелина была сдержанной, но постепенно начала доверять будущим родителям. Особенно трогательным для Даши стал момент, когда девочка впервые назвала ее мамой.

После переезда Ангелины семья начала помогать ей адаптироваться к новой жизни. Для дочери обустроили отдельную комнату, а ее братья постепенно привыкали к появлению еще одного ребенка в семье.