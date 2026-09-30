Блогерша Баба Даша об усыновлении ребенка: первое "мама" и знакомство с братьями (видео)

Блогерша Баба Даша, которая недавно усыновила ребенка и уже забрала его домой, рассказала об адаптации девочки в новой семье и подготовке документов для подающего усыновления.

Как отмечает Styler, историей своей семьи Дарья Пазюк (настоящее имя блогерши) поделилась в интервью Славе Демину в YouTube .

Как Даша и Александр нашли Ангелину

О детях, которые находились в Николаеве, Даша и ее муж Александр узнали от подписницы. После чего Даша связалась с социальными службами и начала собирать необходимые документы.

Для этого супруги даже оформили аренду жилья в Николаеве и зарегистрировались там, хотя фактически продолжали жить в Киеве. Они хотели найти ребенка, по которому документы позволяли бы избежать риска внезапного возвращения к биологическим родителям.

В больнице супруги узнали о двух девочках в возрасте до трех лет. Одна из них не имела упомянутых в разговоре особенностей здоровья, а у другой была "волчья пасть". Именно ко второму ребенку Даша почувствовала особую связь и решила, что готова пройти вместе с ней лечение и реабилитацию.

На следующий день после первого разговора с социальными службами Даша и Александр отправились в Николаев. От Киева им пришлось преодолеть около 700 км, чтобы познакомиться с девочкой.

Блогерша Баба Даша с сыновьями и дочерью Ангелиной (фото: instagram.com/_baba_dasha)

Вещий сон об Ангелине

Еще до знакомства с ребенком Даши приснилась девочка по имени Ангелина. Раньше она хотела назвать будущую дочь Алисой, однако после этого сна стала воспринимать имя Ангелина как особое.

Впоследствии выяснилось, что день рождения девочки - 15 декабря. Эта же дата является днем рождения свекрови Даши. По словам женщины, такие совпадения сделали историю появления Ангелины в их семье еще более особенной.

Первые встречи с Ангелиной

Первая встреча Даши и Александра с девочкой длилась около часа. Из-за воздушной тревоги и отсутствия отдельного помещения они общались в коридоре больницы, а за встречей наблюдали представители социальных служб и медики.

Сначала Ангелина была очень сдержанна и почти не улыбалась. Затем она взяла Александра за руку и повела его показать свою комнату. Даша вспоминает, что после этой встречи у нее осталось тяжелое впечатление из-за условий, в которых находились дети, ожидавшие семьи.

Второй раз супруги приехали примерно через неделю и провели с девочкой около двух часов. Когда во время воздушной тревоги Даша передала ее работникам, Ангелина заплакала, а потом плакала и тогда, когда супруги уехали.

Дети Бабы Даши (фото: instagram.com/_baba_dasha)

Ангелина стала называть Дашу мамой

После нескольких встреч между Дашей и Ангелиной начал формироваться близкий контакт. Девочка сама подошла к женщине, погладила ее по ноге и сказала "мама".

Александр говорил, что совсем воспринял Ангелину как свою дочь, когда они забирали ее из Николаева. Он усадил девочку в автомобиль и сказал ей, что отныне ее жизнь будет другой.

Как дети Даши и Александра отреагировали на Ангелину

Еще до начала оформления документов, Даша и Александр поговорили со всеми детьми о возможном появлении в семье еще одного ребенка. Больше всего Даша переживала за реакцию старшего сына Миши, поскольку считала его уже достаточно взрослым, чтобы осознавать изменения в семье.

Первоначально подросток отнесся к этой идее скептически. Он сказал маме, что не знает, сможет ли полюбить чужого ребенка, а также переживал, что из-за появления еще одного члена семьи родителям и так не хватит времени на детей.

"Ты можешь ее не любить, но мы должны этого ребенка защитить", - объяснила блогерша свою позицию.

По ее словам, впоследствии Миша стал иначе относиться к появлению девочки в семье. Младшие сыновья восприняли ситуацию более спокойно. Один из них сначала не до конца понимал, что происходит, а потом дети начали постепенно привыкать к Ангелине.

Семья Пазюк (скриншот из Instagram)

Как Ангелина адаптируется в новой семье

После приезда Ангелины семья постепенно адаптируется к новому распорядку. Даша и Александр говорят, что кардинально их жизнь не изменилась, но в обиходе стало больше забот и новых дел, ведь теперь они изучают привычки девочки, ее режим и потребности.

Ангелина уже активно общается с родственниками. Она радуется, когда видит бабушку, встречает Мишу после школы, улыбается членам семьи и идет к ним на руки. Родители также стараются постоянно быть рядом, чтобы девочка чувствовала себя в безопасности.

Для Ангелины обустроили отдельную комнату, для чего семье пришлось сменить назначение одной из комнат в доме. Подписчики также поддерживают семью и посылают девочке одежду, игрушки и подарки.

Какие особенности здоровья имеет Ангелина

У Ангелины есть врожденный порок неба - "волчья пасть". Из-за этой особенности девочке запланировали операцию в "Охматдете": госпитализация должна состояться 11 октября, а именно хирургическое вмешательство запланировано на 12 октября. После операции ребенка также ждет период восстановления и реабилитации.

Кроме того, родители обратили внимание на задержку речи и то, что Ангелина ходит на цыпочках. Они планируют консультации ортопеда, логопеда и дефектолога, а также занятия по развитию сенсорно-моторных навыков.

По словам Даши, трудности с речью могут быть связаны с особенностью неба и недостаточным занятием с ребенком в прошлом. В то же время Ангелина понимает обращение к ней, выполняет простые просьбы, может показать, чего хочет и постепенно осваивается в новой семье.

Ангелина (скриншот из Instagram)

Усыновили ли Ангелину

Сейчас юридически Ангелина еще не усыновленная дочь Даши и Александра. У Даши статус ее опекуна, а семья продолжает проходить необходимые юридические процедуры.

По словам Даши, процесс может занять от нескольких месяцев до одного-двух лет в зависимости от хода судебных процедур. Она признается, что больше всего переживает именно из-за неопределенности этого процесса и возможности потерять ребенка.

В то же время, социальные службы уже проверяют условия проживания Ангелины. Накануне интервью представители службы приходили домой, осматривали комнату девочки и составили акт.

Как Даша и Александр готовились к усыновлению

Перед тем как начать поиски ребенка, супруги прошли специальные курсы для кандидатов в усыновители. Сначала они отмечали, что готовы принять ребенка в возрасте от рождения до шести лет, причем не имели принципиального требования к полу.

"Мы сначала хотели только здоровую, вот с пеленок, сразу все, чтобы была самая легкая адаптация", - вспоминала она.

После курсов ее взгляд изменился. По словам блогерши, обучение помогло ей понять, что она готова принять ребенка с инвалидностью или определенными особенностями развития.

Во время учебы им также рассказывали о случаях, когда люди после знакомства с конкретным ребенком меняли свои первоначальные представления о том, кого хотят усыновить. Даша отмечает, что для нее важным стало понимание: не все кандидаты после курсов должны быть готовы к усыновлению, и отказ на этом этапе может быть ответственным решением.