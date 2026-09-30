Блогерка Баба Даша про усиновлення дитини: перше "мама" та знайомство з братами (відео)

Блогерка Баба Даша, яка нещодавно усиновила дитину та вже забрала її додому, розповіла про адаптацію дівчинки у новій сім’ї та підготовку документів для подального усиновлення.

Як зазначає Styler, історією своєї родини Дар’я Пазюк (справжнє ім’я блогерки) поділилася в інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube .

Як Даша та Олександр знайшли Ангеліну

Про дітей, які перебували в Миколаєві, Даша та її чоловік Олександр дізналися від підписниці. Після чого Даша зв'язалася із соціальними службами та почала збирати необхідні документи.

Для цього подружжя навіть оформило оренду житла в Миколаєві та зареєструвалося там, хоча фактично продовжувало жити в Києві. Вони хотіли знайти дитину, щодо якої документи дозволяли б уникнути ризику раптового повернення до біологічних батьків.

У лікарні подружжя дізналося про двох дівчаток віком до трьох років. Одна з них не мала згаданих у розмові особливостей здоров'я, а в іншої була "вовча паща". Саме до другої дитини Даша відчула особливий зв'язок і вирішила, що готова пройти разом із нею лікування та реабілітацію.

Наступного дня після першої розмови із соціальними службами Даша та Олександр вирушили до Миколаєва. Від Києва їм довелося подолати близько 700 кілометрів, щоб познайомитися з дівчинкою.

Блогерка Баба Даша з синами і донечкою Ангеліною (фото: instagram.com/_baba_dasha)

Віщий сон про Ангеліну

Ще до знайомства з дитиною Даші наснилася дівчинка на ім'я Ангеліна. Раніше вона хотіла назвати майбутню доньку Алісою, однак після цього сну почала сприймати ім'я Ангеліна як особливе.

Згодом з'ясувалося, що день народження дівчинки - 15 грудня. Ця ж дата є днем народження свекрухи Даші. За словами жінки, такі збіги зробили історію появи Ангеліни в їхній родині ще більш особливою.

Перші зустрічі з Ангеліною

Перша зустріч Даші та Олександра з дівчинкою тривала близько години. Через повітряну тривогу та відсутність окремого приміщення вони спілкувалися в коридорі лікарні, а за зустріччю спостерігали представники соціальних служб і медики.

Спочатку Ангеліна була дуже стриманою та майже не усміхалася. Згодом вона взяла Олександра за руку та повела його показати свою кімнату. Даша згадує, що після цієї зустрічі в неї залишилося важке враження через умови, в яких перебували діти, які чекали на родину.

Вдруге подружжя приїхало приблизно за тиждень і провело з дівчинкою близько двох годин. Коли під час повітряної тривоги Даша передала її працівникам, Ангеліна заплакала, а згодом плакала і тоді, коли подружжя поїхало.

Діти Баби Даші (фото: instagram.com/_baba_dasha)

Ангеліна почала називати Дашу мамою

Після кількох зустрічей між Дашею та Ангеліною почав формуватися близький контакт. Дівчинка сама підійшла до жінки, погладила її по нозі та сказала "мама".

Олександр розповідав, що остаточно сприйняв Ангеліну як свою доньку, коли вони забирали її з Миколаєва. Він посадив дівчинку в автомобіль і сказав їй, що відтепер її життя буде іншим.

Як діти Даші та Олександра відреагували на Ангеліну

Ще до початку оформлення документів Даша та Олександр поговорили з усіма дітьми про можливу появу в родині ще однієї дитини. Найбільше Даша переживала за реакцію старшого сина Міші, оскільки вважала його вже достатньо дорослим, щоб усвідомлювати зміни в сім'ї.

Спочатку підліток поставився до цієї ідеї скептично. Він сказав мамі, що не знає, чи зможе полюбити чужу дитину, а також переживав, що через появу ще одного члена родини батькам і так не вистачатиме часу на дітей.

"Ти можеш її не любити, але ми маємо цю дитину захистити", - пояснила блогерка свою позицію.

За її словами, згодом Міша почав інакше ставитися до появи дівчинки в родині. Молодші сини сприйняли ситуацію спокійніше. Один із них спочатку не до кінця розумів, що відбувається, а згодом діти почали поступово звикати до Ангеліни.

Сім’я Пазюк (скріншот з Instagram)

Як Ангеліна адаптується в новій родині

Після приїзду Ангеліни родина поступово адаптується до нового розпорядку. Даша та Олександр кажуть, що кардинально їхнє життя не змінилося, але в побуті стало більше турбот і нових справ, адже тепер вони вивчають звички дівчинки, її режим та потреби.

Ангеліна вже активно контактує з родичами. Вона радіє, коли бачить бабусю, зустрічає Мішу після школи, усміхається членам родини та йде до них на руки. Батьки також намагаються постійно бути поруч, щоб дівчинка почувалася в безпеці.

Для Ангеліни облаштували окрему кімнату, для чого родині довелося змінити призначення однієї з кімнат у будинку. Підписники також підтримують сім'ю та надсилають дівчинці одяг, іграшки й подарунки.

Які особливості здоров'я має Ангеліна

У Ангеліни є вроджена вада піднебіння - "вовча паща". Через цю особливість дівчинці запланували операцію в "Охматдиті": госпіталізація має відбутися 11 жовтня, а саме хірургічне втручання заплановане на 12 жовтня. Після операції на дитину також чекає період відновлення та реабілітації.

Крім того, батьки звернули увагу на затримку мовлення та те, що Ангеліна ходить навшпиньки. Вони планують консультації ортопеда, логопеда та дефектолога, а також заняття для розвитку сенсорно-моторних навичок.

За словами Даші, труднощі з мовленням можуть бути пов'язані з особливістю піднебіння та недостатньою кількістю занять із дитиною в минулому. Водночас Ангеліна розуміє звертання до неї, виконує прості прохання, може показати, чого хоче, та поступово освоюється в новій родині.

Ангеліна (скріншот з Instagram)

Чи усиновили Ангеліну

Наразі юридично Ангеліна ще не є усиновленою донькою Даші та Олександра. Даша має статус її опікуна, а родина продовжує проходити необхідні юридичні процедури.

За словами Даші, процес може зайняти від кількох місяців до одного-двох років залежно від перебігу судових процедур. Вона зізнається, що найбільше переживає саме через невизначеність цього процесу та можливість втратити дитину.

Водночас соціальні служби вже перевіряють умови проживання Ангеліни. Напередодні інтерв'ю представники служби приходили додому, оглядали кімнату дівчинки та склали відповідний акт.

Як Даша та Олександр готувалися до усиновлення

Перед тим як почати пошуки дитини, подружжя пройшло спеціальні курси для кандидатів в усиновлювачі. Спочатку вони зазначали, що готові прийняти дитину віком від народження до шести років, причому не мали принципової вимоги щодо статі.

"Ми спочатку хотіли тільки здорову, оце з пелюшок, зразу все, щоб була найлегша адаптація", - згадувала вона.

Після курсів її погляд змінився. За словами блогерки, навчання допомогло їй зрозуміти, що вона готова прийняти дитину з інвалідністю або певними особливостями розвитку.

Під час навчання їм також розповідали про випадки, коли люди після знайомства з конкретною дитиною змінювали свої початкові уявлення про те, кого хочуть усиновити. Даша зазначає, що для неї важливим стало розуміння: не всі кандидати після курсів мають бути готовими до усиновлення, і відмова на цьому етапі може бути відповідальним рішенням.