Чи зміняться ПДР з 1 жовтня: актуальні закони для водіїв за містом і штрафи

З 1 жовтня питання освітлення автомобіля знову стає особливо актуальним для водіїв, які планують поїздки за місто. Однак вимога вмикати денні ходові вогні або, за їх відсутності, ближнє світло фар діє не лише з цієї дати.

Styler пояснює, які світлові прилади потрібно використовувати за межами населених пунктів, де діє вимога та скільки може коштувати її порушення.

Чи потрібно вмикати фари з 1 жовтня

Так, але не тому, що саме 1 жовтня 2026 року набирає чинності нова норма.

Раніше ПДР справді передбачали сезонне правило: денні ходові вогні або ближнє світло потрібно було використовувати за межами населених пунктів з 1 жовтня до 1 травня.

Водночас у жовтні 2023 року Кабінет Міністрів змінив пункт 9.8 Правил дорожнього руху та прибрав із нього слова "з 1 жовтня по 1 травня". Відтоді ця вимога стала цілорічною. Це прямо підтверджує й Патрульна поліція України.

Тобто у 2026 році водій має дотримуватися цього правила і влітку, і восени, і взимку.

Яке світло потрібно вмикати за містом

Пункт 9.8 ПДР передбачає, що на механічному транспортному засобі, який рухається поза населеним пунктом у світлу пору доби, мають бути ввімкнені денні ходові вогні.

Якщо ж конструкцією автомобіля денні ходові вогні не передбачені, водій повинен увімкнути ближнє світло фар.

До відома читачів: денні ходові вогні - це передні зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією автомобіля.

Тому просто їхати за містом із вимкненим світлом у сонячний день не можна: хороша видимість не скасовує вимогу ПДР.

А в населеному пункті вдень фари потрібні?

Саме ця вимога пункту 9.8 стосується руху поза населеними пунктами.

Тобто якщо водій їде містом удень у нормальних умовах видимості, саме правило про обов'язкові ДХВ за межами населених пунктів на нього не поширюється.

Водночас в інших ситуаціях ПДР передбачають використання зовнішніх світлових приладів, зокрема за недостатньої видимості, у темну пору доби та в інших випадках, визначених правилами.

Який штраф за вимкнене світло

За порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами передбачена відповідальність за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція становить 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень. Такий самий розмір відповідальності за це порушення прямо вказує також і Патрульна поліція України.

Тому цифра 425 гривень, яку можна зустріти в деяких публікаціях про правило 1 жовтня, не відповідає розміру штрафу, зазначеному патрульними для порушення правил користування зовнішніми світловими приладами.

Чому це правило діє цілий рік

Відмова від сезонного періоду була пов'язана не з календарем, а з безпекою.

У Патрульній поліції пояснювали, що постійне використання денних ходових вогнів допомагає зробити автомобіль помітнішим для інших учасників дорожнього руху та має сприяти зменшенню аварійності.

"Основна мета зазначених змін до ПДР - це зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП. Світло фар - це додаткова пасивна безпека руху", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті патрульних.

З огляду на вищевикладене, водієві не потрібно щоосені чекати 1 жовтня, щоб згадати про цю вимогу. (!)У 2026 році вона вже давно є постійною.

Що ще змінюється для водіїв у 2026 році

Окрім правил щодо світла, у 2026 році відбулися й інші зміни, які стосуються водіїв.

Змінилися строки дії посвідчень водія.

Зокрема, з липня 2026 року право на керування категоріями А1, А, В1, В та ВЕ надається на 15 років, а для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE і Т - на 5 років. Перше посвідчення, як і раніше, видається на 2 роки. Нові правила закріплені постановою Кабміну №889.

З 1 листопада запрацюють ще одні зміни щодо посвідчень.

Постанова Кабміну №668 набирає чинності саме цього дня. Вона, зокрема, уточнює порядок зазначення у посвідченні водія медичних обмежень, якщо вони встановлені відповідною довідкою.

Для вантажного транспорту у 2026 році оновили окремі положення ПДР.

Постанова Кабміну №427 від 1 квітня внесла зміни, зокрема до вагових параметрів окремих транспортних засобів, що здійснюють контейнерні перевезення. Нові норми стосуються спеціалізованих вантажних і комбінованих транспортних засобів, тому для звичайних власників легковиків вони не мають практичного значення.

Водночас поширена інформація про нібито запровадження штрафних балів для водіїв у 2026 році не відповідає дійсності. МВС офіційно повідомляло, що система штрафних балів станом на 2026 рік не запроваджена, а відповідні законопроєкти перебувають на розгляді.