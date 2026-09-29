Осіння шарлотка-сінабон з корицею і яблуками: як приготувати запашний десерт (відео)

Для приготування цього пирога потрібно замісити рідке тісто з яблуками, викласти зверху начинку з корицею та випекти в духовці. Після цього залишається покрити пиріг цукровою глазур'ю.

Як приготувати шарлотку-сінабон, розповідає Styler із посиланням на рецепт Валентини Саєнко в Instagram.

Інгредієнти

Для яблук:

4 яблука

1 ч. л. кориці

1 ст. л. цукру.

Для тіста:

2 яйця

100 г розтопленого вершкового масла

300 г молока

360 г борошна

10 г розпушувача

100 г цукру

ванільний цукор - за смаком.

Для сінабонової начинки:

30 г розтопленого вершкового масла

1 ст. л. кориці

70 г цукру.

Для цукрової глазурі:

30 г молока

120 г цукрової пудри.

Також знадобиться форма 35 на 23 см.

Як приготувати

Яблука очистіть і наріжте шматочками. Для більш насиченого смаку можна взяти яблука різних сортів: солодкі та кислі. Частину наріжте більшими шматочками, а частину меншими: так після випікання вони матимуть різну текстуру. Додайте до яблук цукор і корицю та перемішайте.

Для тіста змішайте всі рідкі інгредієнти. Молоко має бути кімнатної температури. Перемішайте до однорідності, після чого додайте борошно, розпушувач, ванільний та звичайний цукор. Знову перемішайте, додайте яблука та викладіть тісто у форму, злегка змащену вершковим маслом.

Для начинки змішайте всі інгредієнти. За консистенцією маса має нагадувати сметану. Викладіть її зверху на тісто та злегка прокрутіть ложкою.

Випікайте пиріг за температурою 180 градусів приблизно 45 хвилин, доки він не зарум'яниться. Готовність перевірте шпажкою: тісто не має тягнутися за нею.

Поки пиріг ще теплий (через 10-15 хвилин після духовки), покрийте його глазур'ю. Для неї просто змішайте цукрову пудру з молоком.

Гарячий пиріг буде крихким, а коли охолоне, стане щільнішим.

Що зробити, щоб пиріг точно вдався