Осенняя шарлотка-синабон с корицей и яблоками: как приготовить ароматный десерт (видео)

Для приготовления этого пирога нужно замесить жидкое тесто с яблоками, выложить начинку с корицей сверху и выпечь в духовке. После этого остается покрыть пирог сахарной глазурью.
Как приготовить шарлотку-синабон, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт Валентины Саенко в Instagram.
Ингредиенты
Для яблок:
- 4 яблока
- 1 ч. л. корицы
- 1 ст. л. сахара.
Для теста:
- 2 яйца
- 100 г растопленного сливочного масла
- 300 г молока
- 360 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 100 г сахара
- ванильный сахар - по вкусу.
Для синабоновой начинки:
- 30 г растопленного сливочного масла
- 1 ст. л. корицы
- 70 г сахара.
Для сахарной глазури:
- 30 г молока
- 120 г сахарной пудры.
Также пригодится форма 35 на 23 см.
Как приготовить
Яблоки очистите и нарежьте кусочками. Для насыщенного вкуса можно взять яблоки разных сортов: сладкие и кислые. Часть нарежьте кусочками большими, а часть меньшими: так после выпечки они будут иметь разную текстуру. Добавьте к яблокам сахар и корицу и перемешайте.
Для теста смешайте все редкие ингредиенты. Молоко должно быть комнатной температуры. Перемешайте до однородности, после чего добавьте муку, разрыхлитель, ванильный и обычный сахар. Снова перемешайте, добавьте яблоки и выложите тесто в форму, слегка смазанную сливочным маслом.
Для внутренности смешайте все ингредиенты. По консистенции масса должна напоминать сметану. Выложите ее сверху на тесто и слегка прокрутите ложкой.
Выпекайте пирог при температуре 180 градусов примерно 45 минут, пока он не зарумянится. Готовность проверьте шпажкой: тесто не должно тянуться за ней.
Пока пирог еще теплый (через 10-15 минут после духовки), покройте глазурью. Для нее просто смешайте сахарную пудру с молоком.
Горячий пирог будет хрупким, а когда остынет, станет плотнее.
Что сделать, чтобы пирог точно удался
- Используйте форму нужного размера. Рецепт рассчитан на форму 35 на 23 см. В меньшей форме тесто будет дольше печься и может остаться влажным внутри, а в большей получится слишком тонким.
- Достаньте молоко из холодильника заранее. Холодное молоко вместе с растопленным маслом может образовать комочки, и тесто получится неровным.
- Не перемешивайте тесто слишком долго. Достаточно, чтобы исчезла сухая мука, иначе пирог получится более плотным.
- Не погружайте начинку глубоко. Несколько движений ложкой достаточно, чтобы образовались "разводы". Если перемешать посильнее, начинка растворится в тесте.
- Следите за верхом пирога. Если он темнеет быстрее, чем пропекается середина, накройте форму фольгой и допекайте.
- Наносите глазурь на теплое, а не горячее тесто. На горячем пироге она растечет и впитается, а не застынет сверху.
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить заливной пирог с фаршем и моцареллой.