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Люди 28 вересня 2026 · 17:42
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Соломія Вітвіцька розсекретила ім’я сина та пояснила його особливе значення

Ім’я для малюка запропонував саме чоловік ведучої, і цьому є особлива причина
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Соломія Вітвіцька розсекретила ім’я сина та пояснила його особливе значення

Як Вітвіцька назвала первістка (колаж: Styler)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою 26 вересня, а тепер розповіла, як вони з Олексієм Ситайло назвали сина та чому це ім’я має для їхньої родини особливий символізм.

Styler з посиланням на її допис в Instagram розповідає, що означає ім’я хлопчика та як його обирали.

Як Соломія Вітвіцька назвала сина

За словами ведучої, вони з Олексієм хотіли знайти для сина саме українське ім’я - красиве, сильне та таке, що пасуватиме дитині. Зрештою подружжя зупинилося на імені Устим.

Цікаво, що цей варіант запропонував саме чоловік Вітвіцької. А вже після того, як пара визначилася з ім’ям, вони знайшли ще один символічний збіг.

Ім’я Устим пов’язують із латинським словом justus, яке означає "справедливий". Для родини це виявилося особливо знаковим, адже професійне життя Олексія Ситайла пов’язане з юстицією.

"Ми з Олексою хотіли саме українське ім’я - красиве, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим - ім’я, яке запропонував Олекса", - розповіла Вітвіцька.

Ведуча також звернула увагу на дату народження хлопчика. Устим з’явився на світ 26 вересня. За словами Соломії, їм розповіли, що згідно з цифровою психологією люди, народжені 26-го числа, нібито мають загострене почуття справедливості.

"Наш Устим", - зворушливо підписала ведуча фотографії з сином.

Соломія також пожартувала, що щойно вони остаточно визначилися з іменем, хлопчик наче сам вирішив, що настав час зустрічі з батьками.

Соломія Вітвіцька розсекретила ім’я сина та пояснила його особливе значенняСоломія Вітвіцька з сином та чоловіком (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Що відомо про вагітність Соломії Вітвіцької

Для 46-річної Соломії Вітвіцької ця вагітність стала першою. Про майбутнє поповнення в родині телеведуча оголосила у квітні 2026 року. Згодом пара повідомила, що очікує на хлопчика.

Історія стосунків Вітвіцької та Ситайла розпочалася задовго до їхнього роману. Після початку повномасштабної війни вони стали більше спілкуватися. На той момент Олексій, який раніше працював суддею на Сумщині, долучився до лав ЗСУ та звернувся до телеведучої по допомогу для свого підрозділу.

Соломія, яка багато років займається волонтерством, підтримала військових. Спільна справа та постійне спілкування поступово зблизили їх, а згодом дружні стосунки переросли в романтичні.

Публічно про свої стосунки пара розповіла на початку 2024 року. У лютому 2025-го Ситайло освідчився коханій під час відпочинку в Буковелі, і Вітвіцька відповіла йому згодою.

У червні 2026 року Соломія та Олексій офіційно стали подружжям. Закохані влаштували камерне весілля на Закарпатті, запросивши лише найближчих людей.

Раніше Styler розповідав, які українські зірки стануть мамами в цьому році.

Теги: Новини шоу-бізнесу Соломия Витвицкая Зірки шоу-бізнесу
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