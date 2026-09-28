Від кольорової шкіри до прозорих моделей: які спідниці у тренді восени 2026

Цього сезону спідниця перестає бути просто базовою річчю. Дизайнери перетворюють її на головний акцент образу за допомогою незвичного крою, кольору та фактур.

Styler з посиланням на відео в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, які моделі варто додати до гардероба.

Трендові спідниці на осінь 2026

Спідниці-"олівці" у новому прочитанні

Одним із головних трендів сезону стали спідниці-"олівці". Втім, йдеться не про класичну офісну модель, яку багато хто звик носити раніше.

Актуальна версія стала більш розслабленою та довшою. Дизайнери пропонують моделі з розрізами, кишенями, цікавою фактурою та незвичними деталями.

Таку спідницю можна поєднувати з взуттям на високих підборах або kitten heels. Для холоднішої погоди підійдуть чоботи чи інше високе взуття, яке частково ховається під довгим подолом.

Акцентні спідниці

Ще один помітний тренд - statement skirts, тобто спідниці, які одразу привертають увагу. Це можуть бути архітектурні силуети, пір'я, паєтки, волани, складний крій або поєднання кількох декоративних елементів.

Такі моделі не потребують складного верху. Навпаки, стилісти радять врівноважувати яскраву спідницю максимально простими речами - однотонним светром, базовим жакетом або лаконічним топом.

Подібні рішення можна було побачити у колекціях Dior, Chanel та інших великих модних брендів.

Кольорова шкіра замість звичної чорної

Шкіряні спідниці залишаються актуальними, але цього сезону дизайнери пропонують відійти від чорного та шоколадного кольорів.

Восени особливо ефектно виглядатимуть моделі з кольорової шкіри. У тренді - червоний, сірий, зелений та теракотовий відтінки.

Така спідниця може стати яскравим акцентом навіть у доволі стриманому образі. Наприклад, кольорову шкіряну модель можна поєднати з базовим светром, пальтом нейтрального кольору та мінімалістичним взуттям.

Асиметричний крій

Асиметрія також залишається серед головних модних прийомів сезону. Нерівний поділ, незвичайні конструкції та нестандартні лінії роблять навіть просту спідницю значно цікавішою.

Особливо багато таких моделей можна було побачити на показах Victoria Beckham. Асиметрична спідниця добре працює як самостійний акцент, тому решту образу краще залишити стриманою.

Спідниці, що розширюються донизу

Серед нових силуетів сезону варто звернути увагу на моделі, які щільно облягають фігуру зверху, а ближче донизу розширюються.

Такий крій може доповнюватися воланами, асиметричним подолом або іншими декоративними елементами. Подібні моделі, зокрема, були представлені у колекціях Mugler.

Особливо ефектно виглядають шкіряні варіанти, які поєднують виразний силует із фактурою матеріалу.

Спідниці у клітинку

Клітинка несподівано повернулася на подіуми в оновленому вигляді. Цього сезону дизайнери пропонують забути про нудні прямі моделі та звернути увагу на спідниці з незвичним кроєм.

Сам принт може залишатися досить традиційним, але складна форма або нестандартний силует роблять річ сучаснішою.

Клітинка підійде тим, хто хоче додати до осіннього гардероба трохи класичних мотивів, але не прагне виглядати надто консервативно.

Прозорі та мереживні моделі

Прозорі й мереживні спідниці також не залишають модні тенденції сезону. Водночас це радше варіант для особливих випадків, ніж універсальна річ на кожен день.

Таку спідницю можна обрати для вечірки, побачення, прем'єри чи іншого заходу. Вона може стати основою ефектного образу, особливо якщо правильно збалансувати її більш стриманими речами.

Яку спідницю обрати цієї осені

Головна тенденція сезону - відмова від одноманітності. У моді одночасно залишаються базові силуети, але вони отримують нове прочитання завдяки довжині, крою, кольору та фактурі.

Якщо хочеться універсальний варіант, варто звернути увагу на подовжену спідницю-"олівець" або кольорову шкіряну модель. Для особливого випадку підійдуть statement-спідниці, асиметричні силуети, мереживо чи прозорі тканини.

А головне - цього сезону спідниця не обов'язково має бути нейтральним доповненням образу. Вона цілком може стати його головною родзинкою.