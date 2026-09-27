Night in the Woods, Life is Strange та Lake: затишні комп'ютерні ігри для осінніх вечорів

Осінній настрій можна знайти не лише у фільмах чи серіалах. Деякі комп'ютерні ігри переносять гравця у міста з жовтим листям, прохолодні ліси, туманні дороги та затишні вечори.

Редакторка-стажерка Styler Юлія Шиканова зібрала для вас добірку з п'яти ігор, які створюють осінню атмосферу та затишок.

Life is Strange

Події першої частини Life is Strange розгортаються в жовтні 2013 року в Аркадія-Бей - вигаданому прибережному містечку штату Орегон. Головна героїня Макс Колфілд повертається до рідного міста, навчається в академії Блеквелл і несподівано отримує здатність перемотувати час.

Головна героїня (скріншот з гри)

Разом із подругою Хлоєю вона починає розслідувати загадкове зникнення школярки.

Жовте листя, дощі, туман, похмуре небо та прохолодні природні краєвиди доповнюють історію, яка розгортається переважно в жовтні. Особисто я проходила цю гру декілька разів і її унікальність полягає у тому, що вона занурює у свій сюжет з перших хвилин проходження і ти ніби на деякий час стаєш маленькою школяркою з супер здібностями.

Night in the Woods

Мей Борівскі кидає навчання в коледжі та повертається до рідного Поссум-Спрінгс - невеликого містечка, яке переживає занепад після закриття шахт. Головна героїня знову зустрічається зі старими друзями, але незабаром помічає дивні події, пов'язані зі зникненням одного з місцевих жителів.

Мей Борівскі (скріншот з гри)

Поступово звичайне повернення додому перетворюється на розслідування, яке приводить Мей до похмурих таємниць її рідного містечка.

Події відбуваються наприкінці жовтня та на початку листопада, тому осінь є невід'ємною частиною гри. Вулиці вкриті листям, навколо темні ліси, а приглушені жовті, коричневі та помаранчеві кольори створюють атмосферу пізньої осені. Гра має деяку похмуру та гнітючу атмосферу, хоча не стає від цього менш захопливою.

The Vanishing of Ethan Carter

Детектив Пол Просперо приїжджає до містечка Ред-Крік-Веллі у Вісконсині після отримання листа від 12-річного Ітана Картера. Хлопчик зникає, а головний герой починає досліджувати навколишню місцевість, шукаючи підказки про його долю та загадкові події, які відбуваються в окрузі.

Краєвиди містечка (скріншот з гри)

Розслідування поступово приводить Пола до історії родини Картерів та надприродних явищ, які пов'язані з цим місцем.

Осінній настрій тут створюють лісові пагорби, річкова долина, туман та дерева з жовтим і помаранчевим листям. Похмурі природні краєвиди добре поєднуються з містичною історією гри. Якщо ви любите таємничі історії та головоломки - ця гра однозначно вам сподобається.

Stardew Valley

Головний герой Stardew Valley залишає роботу в місті та переїжджає на стару ферму, яку отримує у спадок від дідуся. Він починає нове життя у Пелікан-Тауні, вирощує врожай, доглядає за тваринами, знайомиться з місцевими жителями та поступово відновлює господарство.

Осінь у Stardew Valley (скріншот з гри)

У грі можна прожити кілька років, а кожен із них поділений на чотири сезони. Осінь триває 28 ігрових днів і приносить нові культури, події та зміни у зовнішньому вигляді долини.

У цей період дерева стають жовтими, червоними та помаранчевими, на землю падає листя, а на фермі достигає осінній урожай. Також восени у Пелікан-Тауні проходять Ярмарок долини та свято Напередодні духів. Герої гри, різноманітність геймплею та приємна графіка змушують вас втратити плин часу, що, наприклад, траплялось зі мною.

Lake

Мередіт Вайс повертається з великого міста до рідного Провіденс-Оукс в Орегоні, щоб на два тижні підмінити батька на посаді місцевої листоноші. Вона розвозить пошту, зустрічає мешканців містечка та поступово знову звикає до життя у своєму рідному місці.

Атмосфера Lake (скріншот з гри)

Дія гри починається 1 вересня 1986 року, а замість масштабних пригод сюжет зосереджується на щоденних зустрічах, розмовах і виборах головної героїні.

Осінній настрій Lake створюють тихі вулиці невеликого містечка, лісові дороги, озеро та дерева, які поступово змінюють колір. Спокійний темп гри добре поєднується з атмосферою початку осені. Затишна атмосфера рідного міста та неквапливий сюжет чудово підійде для прохолодного вечора, коли хочеться чогось комфортного та ненав’язливого.