Night in the Woods, Life is Strange и Lake: уютные компьютерные игры для осенних вечеров

Осеннее настроение можно найти не только в фильмах или сериалах. Некоторые компьютерные игры переносят игрока в города с желтыми листьями, прохладные леса, туманные дороги и уютные вечера.

Редакторша-стажерка Styler Юлия Шиканова собрала для вас подборку из пяти игр, которые создают осеннюю атмосферу и уют.

Life is Strange

События первой части Life is Strange разворачиваются в октябре 2013 года в Аркадия-Бэй - придуманном прибрежном городке штата Орегон. Главная героиня Макс Колфилд возвращается в родной город, учится в академии Блэквелл и неожиданно получает способность перематывать время.

Главная героиня (скриншот по игре)

Вместе с подругой Хлоей она начинает расследовать загадочное исчезновение школьницы.

Желтые листья, дожди, туман, пасмурное небо и прохладные природные виды дополняют историю, которая разворачивается преимущественно в октябре. Лично я проходила эту игру несколько раз и ее уникальность заключается в том, что она погружает в свой сюжет с первых минут прохождения и ты будто на время становишься маленькой школьницей с супер способностями.

Night in the Woods

Мэй Боривски бросает обучение в колледже и возвращается в родной Поссум-Спрингс - небольшой городок, который переживает упадок после закрытия шахт. Главная героиня снова встречается со старыми друзьями, но вскоре замечает странные события, связанные с исчезновением одного из местных жителей.

Мэй Боривски (скриншот по игре)

Постепенно обычное возвращение домой превращается в расследование, которое приводит Мэй к мрачным тайнам ее родного городка.

События происходят в конце октября и начале ноября, поэтому осень является неотъемлемой частью игры. Улицы покрыты листьями, вокруг темные леса, а приглушенные желтые, коричневые и оранжевые цвета создают атмосферу поздней осени. Игра имеет некую мрачную и удручающую атмосферу, хотя не становится от этого менее увлекательной.

The Vanishing of Ethan Carter

Детектив Пол Просперо приезжает в город Ред-Крик-Велли в Висконсине после получения письма от 12-летнего Итана Картера. Мальчик исчезает, а главный герой начинает исследовать окружающую местность, ища подсказки о его судьбе и загадочных событиях, происходящих в округе.

Пейзажи городка (скриншот по игре)

Расследование постепенно приводит Пола к истории семьи Картеров и сверхъестественных явлений, связанных с этим местом.

Осеннее настроение здесь создают лесные холмы, речная долина, туман и деревья с желтыми и оранжевыми листьями. Мрачные природные виды хорошо сочетаются с мистической историей игры. Если вы любите таинственные истории и головоломки - эта игра однозначно вам понравится.

Stardew Valley

Главный герой Stardew Valley покидает работу в городе и переезжает на старую ферму, получаемую в наследство от дедушки. Он начинает новую жизнь в Пеликан-Тауне, выращивает урожай, ухаживает за животными, знакомится с местными жителями и постепенно восстанавливает хозяйство.

Осень в Stardew Valley (скриншот по игре)

В игре можно прожить несколько лет, а каждый из них разделен на четыре сезона. Осень длится 28 игровых дней и приносит новые культуры, события и изменения во внешнем облике долины.

В этот период деревья становятся желтыми, красными и оранжевыми, на землю падают листья, а на ферме созревает осенний урожай. Также осенью в Пеликан-Тауне проходят Ярмарка долины и праздник Накануне духов. Герои игры, разнообразие геймплея и приятная графика заставляют вас упустить течение времени, что, например, случалось со мной.

Lake

Мередит Вайс возвращается из большого города в родной Провиденс-Оукс в Орегоне, чтобы на две недели подменить отца в должности местного почтальона. Она развозит почту, встречает жителей города и постепенно привыкает к жизни в своем родном месте.

Атмосфера Lake (скриншот по игре)

Действие игры начинается 1 сентября 1986, а вместо масштабных приключений сюжет сосредотачивается на ежедневных встречах, разговорах и выборах главной героини.

Осеннее настроение Lake создают тихие улицы небольшого городка, лесные дороги, озеро и деревья, которые постепенно меняют цвет. Спокойный темп игры хорошо сочетается с атмосферой начала осени. Уютная атмосфера родного города и неторопливый сюжет прекрасно подойдет для прохладного вечера, когда хочется чего-нибудь комфортного и ненавязчивого.