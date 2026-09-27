Перевод часов в Украине: почему для этого выбрали воскресенье и когда переводить стрелки в 2026 году

Осенью украинцы переведут часы назад - по действующим правилам, переход состоится 25 октября. Как и каждый год, стрелки будут возвращаться в ночь с субботы на воскресенье. Такой выбор имеет практическое объяснение: изменение времени пытаются сделать как можно менее неудобным для повседневной жизни.

Styler рассказывает, почему часы переводят именно в воскресенье, как это связано с европейскими правилами и когда переходить на зимнее время в 2026 году.

Почему часы переводят именно в воскресенье

Главная причина - меньше препятствий для работы и обучения. Переход в ночь с субботы на воскресенье не приходится на начало обычного рабочего дня, когда люди спешат в офисы, школы или на деловые встречи.

Именно так выбор выходного объясняет Королевская обсерватория Гринвича: это время считается наименее неудобным для школ и бизнеса.

Для людей с пятидневной рабочей неделей это также означает, что после перевода стрелок впереди остается воскресенье. Можно сверить домашние часы и будильники до понедельника, когда снова нужно придерживаться обычного расписания.

В Украине воскресенье закреплено в постановлении Кабмина №509 от 13 мая 1996 года. В самом документе указано, что порядок исчисления времени был введен с учетом правил, действовавших в европейских странах.

Почему важно переводить часы одновременно

Одинаковые даты перехода помогают согласовывать расписания между странами. Это особенно важно для транспорта, связи и предприятий, работающих с зарубежными партнерами.

Представим, что соседние государства возвращали бы стрелки в разные недели. Тогда разница во времени между ними временно изменялась, а пассажирам и перевозчикам приходилось бы учитывать дополнительные разногласия.

Потребность в согласованных правилах транспорта и коммуникаций прямо учитывает европейская директива о летнем времени. Она устанавливает общий момент завершения летнего периода - последнее воскресенье октября в 01:00 по Гринвичу. В Украине в этот момент по летнему времени четыре утра.

Итак, воскресенье помогает уменьшить неудобства для обычного недельного расписания, а согласованный час перехода - избегать путаницы между странами.

Когда переводить часы осенью 2026 год

По действующему порядку, в ночь с 24 на 25 октября в 04:00 стрелки нужно перевести на один час назад - на 03:00.

Именно 25 октября в 2026 году приходится на последнее воскресенье. После перехода Украина вернется к стандартному времени UTC+2, которое в быту называют зимним. Правило перевода установлено постановлением Кабмина №509.

Для тех, кто просыпается по часам, эта ночь позволяет поспать на час дольше. В то же время утренний свет и вечерние сумерки по показателям часов будут наступать часом раньше.

Как отмечают в Королевской обсерватории Гринвича, большинство смартфонов и компьютеров меняют время автоматически при соответствующих настройках. А вот механические часы, отдельные будильники и часы в бытовой технике необходимо проверить вручную.

Отменили перевод часов в Украине

В июле 2024 года Верховная Рада приняла закон об исчислении времени в Украине, предусматривающий отказ от сезонного перевода часов.

Однако по состоянию на 25 сентября 2026 года в официальной карточке документа остается статус "Передан на подпись Президенту" . Закон был направлен на подпись еще 21 августа 2024 года.

Поэтому для планирования осеннего перехода действуют привычные правила: последнее воскресенье октября, четвертое утро и час назад.