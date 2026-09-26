Скорпион, Весы и Лев: кому астролог Хейл прогнозирует удачный октябрь 2026

Астролог Лесли Хейл назвала знаки Зодиака , для которых октябрь 2026 может стать особенно приятным. Их ждет больше благоприятных моментов, хороших новостей и возможностей для перемен.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, что именно может сделать этот месяц особенным для представителей этих знаков.

Лев

Для Львов октябрь может стать одним из тех месяцев, когда хороших дней заметно больше, чем сложных. Представители знака получат больше поводов гордиться собой, проводить время с приятными людьми и заниматься вдохновляющими делами.

Некоторые события могут даже приятно удивить и оказаться лучше, чем вы ожидали. Следует пользоваться этим периодом и не позволять мелким неудачам затмить общую картину.

Весы

Весы могут войти в октябрь с ощущением, что жизнь наконец-то становится более сбалансированной. За месяц будет немало моментов, которые захочется запомнить: от приятного общения до новых предложений и неожиданных поводов для радости.

Даже если возникнут небольшие трудности, они вряд ли смогут испортить общую положительную картину. Октябрь подарит Весам больше легкости и уверенности в собственных решениях.

Скорпион

Для Скорпионов октябрь может стать месяцем внутренней уверенности и приятных перемен. Вы постепенно почувствуете, что ситуации, ранее забиравшие много сил, больше не имеют над вами прежней власти.

Многие дни будут приносить хорошие новости, интересные возможности и ощущения, что вы двигаетесь в правильном направлении. Главное - не возвращаться к старым сомнениям и позволить себе наслаждаться результатами.