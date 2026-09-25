Китайский гороскоп на конец сентября: любовный прогноз для Свиньи, Козы, Кролика и Собаки

Для четырех знаков китайского гороскопа конец сентября может стать периодом важных изменений в отношениях. Новые знакомства, сближения и неожиданные решения могут изменить обычное течение личной жизни.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому повезет в любви уже с 26 сентября.

Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Представители этого знака могли в последнее время чувствовать, что вкладывают в отношения гораздо больше, чем получают вместо этого. Поэтому даже среди большого количества людей может появляться чувство изоляции и эмоционального одиночества.

Однако 26 сентября ситуация может начать меняться. По прогнозу, рядом может оказаться человек, который искренне покажет свою благодарность и примет вас такими, какие вы есть.

Особенно приятным станет то, что этот человек будет хорошо понимать ваш способ проявлять и получать любовь. Наконец-то появится ощущение, что ваши чувства не остаются без ответа

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Козы могут сами удаляться от других, когда им кажется, что их никто по-настоящему не понимает. Вместо того, чтобы объяснить свои чувства, представители знака часто предпочитают закрыться от окружающего мира.

26 сентября эта внутренняя стена может начать рушиться. Астрологическая энергия дня будет подталкивать вас меньше бояться чужого мнения и позволить людям увидеть вас настоящих.

Не исключено, что тогда вы заметите больше сообщений, звонков или предложений встретиться. Кто-то может сделать первый шаг к дружбе, которой вам давно не хватало.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролики нередко скрывают свои переживания, чтобы не нагружать ими близких. Но когда все тревоги остаются внутри, постепенно возникает ощущение, будто никто не может понять, что вы действительно переживаете.

26 сентября может стать хорошим моментом, чтобы наконец-то нарушить это молчание. Поделитесь своими мыслями с человеком, которому действительно доверяете, даже если поначалу будет непросто.

По астрологическому прогнозу, такая откровенность может принести неожиданное облегчение. Вы можете получить именно ту эмоциональную поддержку и близость, в которых давно нуждались.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Представители этого знака известны своей преданностью близким, но в последнее время могли ощутить разочарование из-за людей, которым доверяли. Поэтому желание держать других на расстоянии могло стать сильнее.

В китайской астрологии Собака считается Тайным другом Кролика, поэтому энергия в этот день может оказаться для вас особенно благоприятной. Водяная стихия 26 сентября также символически связана с очищением от накопленных эмоций.

После этой даты вам может стать проще снова впускать людей в свою жизнь. Иногда для этого достаточно одного честного разговора с человеком, который уже не раз доказывал свою поддержку.

Одиночество не обязательно означает, что рядом нет людей. Иногда она возникает из-за внутренних барьеров, которые не позволяют принять заботу и близость.