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Главная Люди Ворошнов, Чопик и Марнауз: как изменились участники шоу "Зважені та щасливі", которым не удалось удержать вес
Люди 26 сентября 2026 · 18:17
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Ворошнов, Чопик и Марнауз: как изменились участники шоу "Зважені та щасливі", которым не удалось удержать вес

После завершения съемок каждому пришлось самостоятельно поддерживать новый режим и форму, но удалось это далеко не всем
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Ворошнов, Чопик и Марнауз: как изменились участники шоу "Зважені та щасливі", которым не удалось удержать вес

Участники проекта "Зважені та щасливі" (фото: Styler)

После завершения телевизионного проекта "Зважені та щасливі" многие участники возвращаются к жизни за пределами экрана с большими ожиданиями. Однако без ежедневной поддержки специалистов, четкого режима и мотивации, часть из них уже за считанные месяцы возвращается к привычному образу жизни и питания.

Styler расскажет о "взвешенных", которым не удалось удержать вес после шоу. Они быстро вернули лишние килограммы, утратив все старания на проекте.

Николай Ворошнов

Этот участник запомнился зрителям как победитель 1 сезона "Зважені та щасливі". В шоу он стартовал с весом около 175 кг и за время проекта сбросил 85 кг, дойдя примерно до 90 кг .

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуВорошнов на шоу "Зважені та щасливі" (скриншот)

Позже, через несколько лет, после возвращения к привычной жизни и службе в зоне боевых действий, его вес снова существенно вырос - до примерно 220 кг.

Сегодня Ворошнов - защитник Украины и известный волонтер. Несмотря на лишний вес, он активно служит аэроразведчиком в составе 72-й ОМБр им. "Черних Запорожців", где известен под позывным "Канада".

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуНиколай Ворошнов (фото: instagram.com/voroshnov)

Сергей Чопик

Мужчина участвовал в 4 сезоне проекта "Зважені та щасливі", где пришел с весом около 199 кг. За время участия в шоу ему удалось существенно изменить форму и похудеть до 111 кг.

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуСергей Чопик на проекте (скриншот)

После завершения проекта определенный период мужчине удавалось удерживать результат, однако спустя несколько лет ситуация изменилась. После внезапного ДТП, в которое Чопик попал примерно через 5 лет после проекта, он был длительно ограничен в движениях и должен был достаточно долго восстанавливаться, возвращаясь к привычной жизни. Именно этот период стал переломным в контроле веса, в результате чего эксучастник "взвешенных" вернулся к своим предыдущим 200 кг.

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуСергей Чопик (фото: instagram.com/serhiy_chopyk)

Марта Марнауз и Андрей Марнауз

Одна из самых известных участниц в истории проекта, проходившая путь похудения дважды - Марта. Она пришла на проект вместе с мужем - Андреем, и пара вместе проходила путь похудения, поддерживая друг друга в тренировках и диете.

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуМарта - участница "Зважені та щасливі" (скриншот)

На старте шоу Марта весила примерно 135 кг, а Андрей - около 168 кг.

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуМарта Марнауз (фото: instagram.com/martamarnauz)

После участия в проекте они сильно похудели: Марта - до 71 кг , Андрей - до 92 кг.

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуАндрей на финале проекта (скриншот)

После завершения шоу им удалось держать результат несколько лет, но потому вес быстро вернулся, а пара развелась.

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуАндрей Марнауз снова набрал вес (фото: tiktok.com/@dr.pliuta)

Аркадий Василишин

Аркадий принимал участие в проекте "Зважені та щасливі" и пришел на шоу с весом более 200 кг.

Во время интенсивных тренировок и строгого режима питания ему удалось похудеть примерно на 80-90 кг, и финально он весил около 120 кг.

Это был один из самых заметных результатов в его сезоне, ведь изменения были очень резкими и видимыми.

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоуВасилишин поражает на финале "взвешенных" (скриншот)

После завершения проекта он некоторое время пытался держать форму, но постепенно вернулся к обычному образу жизни.

Уже через два-три года часть потерянного веса вернулась, и показатели снова выросли до примерно 160-180 кг.

Не выдержали реальности: участники "Взвешенные и счастливые", быстро вернувшие вес после шоу

Василишин сегодня (фото: скриншот из instagram.com/arkadiivasilishin)

Ранее мы рассказывали о том, как тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала, как так долго остается в идеальной форме.

Теги: Зважені та щасливі Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса
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