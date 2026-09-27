Переведення годинників в Україні: чому для цього обрали неділю та коли повертати стрілки у 2026 році

Восени українці переведуть годинники на годину назад - за чинними правилами, перехід відбудеться 25 жовтня. Як і щороку, стрілки повертатимуть у ніч із суботи на неділю. Такий вибір має практичне пояснення: зміну часу намагаються зробити якомога менш незручною для повсякденного життя.

Styler розповідає, чому годинники переводять саме в неділю, як це пов`язано з європейськими правилами та коли переходити на зимовий час у 2026 році.

Чому годинники переводять саме в неділю

Головна причина - менше перешкод для роботи та навчання. Перехід у ніч із суботи на неділю не припадає на початок звичайного робочого дня, коли люди поспішають до офісів, шкіл чи на ділові зустрічі.

Саме так вибір вихідного пояснює Королівська обсерваторія Гринвіча: цей час вважають найменш незручним для шкіл і бізнесу.

Для людей із п`ятиденним робочим тижнем це також означає, що після переведення стрілок попереду залишається неділя. Можна звірити домашні годинники та будильники до понеділка, коли знову потрібно дотримуватися звичного розкладу.

В Україні неділю закріплено в постанові Кабміну №509 від 13 травня 1996 року. У самому документі зазначено, що порядок обчислення часу запровадили з урахуванням правил, які діяли в європейських країнах.

Чому важливо переводити годинники одночасно

Однакові дати переходу допомагають узгоджувати розклади між країнами. Це особливо важливо для транспорту, зв’язку та підприємств, які працюють із закордонними партнерами.

Уявімо, що сусідні держави повертали б стрілки в різні тижні. Тоді різниця в часі між ними тимчасово змінювалася б, а пасажирам і перевізникам доводилося б враховувати додаткові розбіжності.

Потребу в узгоджених правилах для транспорту й комунікацій прямо враховує європейська директива про літній час. Вона встановлює спільний момент завершення літнього періоду - останню неділю жовтня о 01:00 за Гринвічем. В Україні в цей момент за літнім часом четверта ранку.

Отже, неділя допомагає зменшити незручності для звичного тижневого розкладу, а узгоджена година переходу - уникати плутанини між країнами.

Коли переводити годинники восени 2026 рок

За чинним порядком, у ніч із 24 на 25 жовтня о 04:00 стрілки потрібно перевести на одну годину назад - на 03:00.

Саме 25 жовтня у 2026 році припадає на останню неділю місяця. Після переходу Україна повернеться до стандартного часу UTC+2, який у побуті називають зимовим. Правило переведення встановлене постановою Кабміну №509.

Для тих, хто прокидається за годинником, ця ніч дає можливість поспати на годину довше. Водночас ранкове світло й вечірні сутінки за показниками годинника наставатимуть на годину раніше.

Як зазначають у Королівській обсерваторії Гринвіча, більшість смартфонів і комп'ютерів змінюють час автоматично за відповідних налаштувань. А от механічні годинники, окремі будильники та годинники в побутовій техніці потрібно перевірити вручну.

Чи скасували переведення годинників в Україні

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про обчислення часу в Україні, який передбачає відмову від сезонного переведення годинників.

Однак станом на 25 вересня 2026 року в офіційній картці документа залишається статус "Передано на підпис Президенту". Закон направили на підпис ще 21 серпня 2024 року.

Тож наразі для планування осіннього переходу діють звичні правила: остання неділя жовтня, четверта ранку та одна година назад.