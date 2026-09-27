Як завершити стосунки після брехні партнера: поради лайф-коуча Віталія Курсіка

Брехня партнера може спонукати завершити стосунки , але наважитися на розмову буває непросто. Людина починає виправдовувати обранця, чекає на слушний момент, а після розриву знову й знову шукає відповіді в минулому.

Про те, як пройти цей етап, коли ви вже вирішили завершити стосунки, ексклюзивно для Styler розповів лайф-коуч Віталій Курсік.

Не шукайте виправдань, щоб залишитися

Курсік починає із ситуації, коли людина вже викрила брехню партнера й відчула, що далі так тривати не може. Саме тоді може виникнути бажання применшити те, що сталося, та переконати себе дати стосункам ще один шанс.

"Не шукай докази, щоб переконати себе, що варто залишитись. Ти вже зловив момент, коли внутрішній голос сказав "стоп", і найгірше, що можна зробити, це почати доводити самому собі, що насправді все не так погано", - говорить лайф-коуч.

Таке виправдовування ситуації він називає раціоналізацією та застерігає, що воно може надовго відкладати рішення.

"Це називається раціоналізація, і вона з'їдає роки життя людей, які насправді все зрозуміли ще в перший місяць", - зазначає Курсік.

Розмова про розрив не мусить бути ідеальною

Ще одна пастка - очікування моменту, коли вдасться розійтися спокійно й безболісно. За словами співрозмовника, прагнення красиво завершити стосунки іноді змушує затягувати розмову.

"Розмова про завершення стосунків не мусить бути ідеальною. Багато людей затягують розрив, бо чекають на "правильний момент" або хочуть, щоб все закінчилось красиво, без сліз і драми. Такого моменту не буде", - висловлює свою думку лайф-коуч.

Він наголошує, що хвилювання та невдало підібрані слова не означають, що людина не готова озвучити своє рішення.

"Іноді треба просто сказати те, що треба сказати, навіть якщо голос тремтить і фрази виходять не такими гарними, як ти прокручував в себе в голові", - пояснює Курсік.

Не залишайтеся в нескінченному розборі минулого

Після завершення стосунків запитання можуть залишитися. Людина згадує розмови та події, намагаючись зрозуміти, коли почався обман і чому вона не помітила його раніше.

"Після завершення стосунків з людиною, яка брехала, буде спокуса "розібратися, чому так сталося", тобто прокручувати все заново, шукати моменти, де можна було щось помітити раніше", - говорить лайф-коуч.

Курсік радить відрізняти осмислення досвіду від постійного повернення до тих самих переживань.

"Це нормальний етап, але він має закінчуватись, а не ставати новим способом життя. Аналіз корисний один раз, щоб зробити висновки, а не щомісяця по колу", - зазначає він.

Дозвольте собі поставити крапку

На завершення Курсік повертається до права людини вирішувати, у яких стосунках вона хоче залишатися.

"І, мабуть, найважливіше. Вихід зі стосунків з брехуном рідко буває про "правильно чи неправильно". Він про те, що ти вирішуєш більше не жити в реальності, яку тобі підсовує інша людина. Це вже досить", - підсумовує лайф-коуч.