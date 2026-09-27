Гарбузовий крем-суп з куркою: простий рецепт від дієтолога Вікторії Радісної

Лікар-дієтолог і нутриціолог Вікторія Радісна поділилася рецептом ніжної сезонної страви з овочів та м'яса. Суп готується в одній каструлі й добре підходить для прохолодних днів.

Styler з посиланням на відео в її Instagram розповідає, як його зробити.

Які інгредієнти потрібні

Для приготування 4 порцій гарбузового крем-супу знадобляться:

400 г курячого або індичого філе

500 г гарбуза

200 г броколі

200 г цвітної капусти

1 середня морква

1 середня цибулина

100 мл вершків

сіль - за смаком

улюблені спеції - за смаком

4-6 скибочок цільнозернового хліба або 100 г домашніх сухариків для подачі.

Точну кількість овочів та м'яса можна регулювати залежно від бажаного об'єму супу та густоти страви.

Як приготувати гарбузовий крем-суп

Спочатку куряче або індиче філе потрібно відварити у воді до повної готовності. Після цього м'ясо дістаньте з каструлі та залиште на кілька хвилин охолонути.

Коли філе стане достатньо теплим, щоб його було зручно тримати руками, розберіть м'ясо на волокна. Його поки відкладіть - воно знадобиться наприкінці приготування.

Бульйон, у якому варилося м'ясо, не виливайте. Саме він стане основою для супу та допоможе зробити його більш насиченим.

Додаємо овочі

Гарбуз, броколі, цвітну капусту, моркву та цибулю потрібно нарізати невеликими шматочками та покласти в бульйон.

Варіть овочі приблизно 25 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Час може трохи відрізнятися залежно від розміру шматочків, тому орієнтуйтеся саме на їхню готовність.

Коли всі овочі добре проваряться, зніміть каструлю з вогню та перебийте їх блендером до однорідної кремової консистенції. Якщо суп здається занадто густим, консистенцію можна відрегулювати невеликою кількістю бульйону.

Коли додавати вершки

Після того як овочі перетворяться на однорідне пюре, додайте до супу вершки, сіль та улюблені спеції.

Важливо добре перемішати суп, щоб вершки рівномірно розподілилися по всій масі. Після цього поверніть у каструлю підготовлене куряче або індиче м'ясо.

Ще раз доведіть суп до кипіння, після чого його можна знімати з вогню та подавати.

Як подати гарбузовий крем-суп

Готовий суп найкраще подавати гарячим. У тарілку можна додати трохи розібраного на волокна м'яса, а зверху покласти домашні сухарики.

Для подачі також підійде шматочок цільнозернового хліба. Він добре доповнює ніжну кремову текстуру супу та робить страву більш ситною.

За бажанням готову порцію можна прикрасити невеликою кількістю свіжої зелені або насінням, якщо вони добре вписуються у ваш раціон.

Чому варто спробувати цей рецепт

Головна особливість цього супу - поєднання ніжної овочевої основи та шматочків м'яса. Гарбуз додає страві легку солодкість і яскравий аромат, а броколі та цвітна капуста роблять смак більш насиченим.

Ще одна перевага рецепта - овочі та м'ясо готуються в одній каструлі, тому приготування не займає багато часу й не потребує великої кількості посуду.

Такий гарбузовий крем-суп може стати варіантом теплого домашнього обіду або легкої вечері. Він особливо доречний у прохолодну пору року, коли хочеться чогось гарячого, ароматного та поживного.