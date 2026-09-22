Як правильно зберігати гарбуз узимку та чому підвал не завжди найкраще місце

Восени гарбузів стає особливо багато, але не всі потрібно одразу перетворювати на пюре, готувати оладки чи заморожувати. Зрілі плоди з твердою шкіркою здатні зберігатися кілька місяців, якщо правильно підготувати їх і знайти відповідне місце.

Styler розповідає, де тримати гарбузи взимку та що зробити, щоб вони не почали гнити.

Спочатку гарбуз потрібно підготувати

Для тривалого зберігання підходять здорові, повністю зрілі плоди без вм'ятин, тріщин і проколів. Penn State Extension зазначає, що пошкодження шкірки скорочують термін зберігання та можуть стати місцем проникнення бактерій і розвитку гнилі.

Після збору гарбуз бажано залишити на дозрівання та підсушування приблизно на 7-14 днів у сухому, добре вентильованому місці. За цей час шкірка має стати твердішою. Якщо погода дозволяє, плоди можна залишити в саду, але їх потрібно захистити від дощу.

Важливо не переносити гарбуз за плодоніжку - вона може відламатися, а пошкоджене місце підвищує ризик псування.

Де тримати гарбуз узимку

Найкраще місце - сухе, прохолодне та добре вентильоване приміщення. Це може бути сухий підвал, комора, гараж або інше приміщення, де немає ризику замерзання.

За даними Penn State Extension, для тривалого зберігання гарбуза оптимальними є приблизно 10-16°C і відносна вологість 50-75%. Температура нижче приблизно 10°C небажана, оскільки може спричинити пошкодження від холоду.

Водночас в Університеті Міннесоти радять зберігати гарбузи приблизно при 10-13°C та вологості близько 50%. До речі, такий спосіб пдійде й для кавунів.

Плоди краще розкласти в один шар, не впритул один до одного, щоб повітря вільно циркулювало. Періодично перевіряйте гарбузи: якщо на одному з'явилася м'яка або підозріла ділянка, його варто відокремити від інших.

Папір, солома і навіть місце під ліжком: домашні лайфхаки

Якщо немає спеціального льоху, гарбузи можна зберігати й у звичайних домашніх умовах. Городники радять покласти плоди на суху солому, сіно, тирсу або стружку, щоб вони не лежали безпосередньо на холодній чи вологій поверхні.

Важливо, щоб підкладка залишалася сухою.

Ще один простий прийом - розкласти гарбузи плодоніжкою догори та залишити між ними трохи простору. Так плоди не контактуватимуть один з одним, а повітря краще циркулюватиме.

А якщо місця зовсім мало, для цілих і неушкоджених гарбузів можна знайти місце навіть під ліжком або на шафі - за умови, що там сухо, немає батареї поруч і різких перепадів температури.

Скільки гарбуз може зберігатися

Тут усе залежить від сорту. Для більшості гарбузів Penn State Extension вказує орієнтовно 2-3 місяці за правильних умов. Водночас деякі зимові сорти, наприклад Hubbard, можуть зберігатися значно довше - до 5-6 місяців.

Тому фраза "до весни" підходить не для кожного гарбуза. Найважливіше для тривалого зберігання - зрілий неушкоджений плід, правильне підсушування, прохолода та хороша вентиляція.