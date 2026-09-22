UA / RU
rbc.ua
Последние новости
13:41 Полезное
Как правильно хранить тыкву зимой и почему подвал не всегда лучшее место
12:59 Люди
Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесе
12:19 Гороскопы
Солнце в Весах с 23 сентября: Водолеям, Близнецам, Львам и Стрельцам будет способствовать удача
11:34 Тренды
Рубашка, ремень и сумка: Андре Тан показал 5 приемов для стильного образа
10:57 Вкусно
Сладкая свекла на зиму: рецепт на 1 кг овощей с простым маринадом
09:33 Люди
Игоря Ласточкина едва узнали на новом видео: артист-военный показался с побратимами
08:03 Люди
Исполнительница хита "Парова машина" и медик ВСУ Ярина Квасний выступила на "Україна має талант" (видео)
06:01 Гороскопы
Таро-гороскоп на 22 сентября: главные прогнозы для Овнов, Дев и других знаков Зодиака
21:01 Люди
Блогерша Скальницкая обвинила бывшего в мошенничестве: детали скандала (видео)
20:02 Гороскопы
Прогноз с 21 сентября: астролог Гмиттер о финансовых и карьерных переменах для Овнов и Рыб
Все новости
Главная Полезное Как правильно хранить тыкву зимой и почему подвал не всегда лучшее место
Полезное 22 сентября 2026 · 13:41
Add as a preferred source on Google

Как правильно хранить тыкву зимой и почему подвал не всегда лучшее место

В правильных условиях целые плоды могут храниться месяцами
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как правильно хранить тыкву зимой и почему подвал не всегда лучшее место

Тыквы можно хранить несколько месяцев при правильных условиях (фото: Styler)

Осенью тыквы становится особенно много, но не все нужно сразу превращать в пюре, готовить оладьи или замораживать. Зрелые плоды с твердой шкуркой способны храниться несколько месяцев, если правильно подготовить их и найти подходящее место.

Styler рассказывает, где держать тыквы зимой и что сделать, чтобы они не начали гнить.

Сначала тыкву нужно подготовить

Для длительного хранения подходят здоровые, полностью зрелые плоды без вмятин, трещин и проколов. Penn State Extension отмечает, что повреждения кожуры сокращают сроки хранения и могут стать местом проникновения бактерий и развития гнили.

После сбора тыкву желательно оставить на созревание и подсушивание примерно на 7-14 дней в сухом, хорошо вентилируемом месте. За это время кожура должна стать более жесткой. Если погода разрешает, плоды можно оставить в саду, но их нужно оградить от дождя.

Важно не переносить тыкву за плодоножку - она может отломиться, а поврежденное место повышает риск порчи.

Где держать тыкву зимой

Лучшее место - сухое, прохладное и хорошо вентилируемое помещение. Это может быть сухой подвал, кладовая, гараж или другое помещение, где нет риска замерзания.

По данным Penn State Extension, для длительного хранения тыквы оптимальными являются примерно 10-16°C и относительная влажность 50-75%. Температура ниже приблизительно 10°C нежелательна, так как может привести к повреждению холода.

В то же время в Университете Миннесоты советуют хранить тыквы при 10-13°C и влажности около 50%. Кстати, такой способ подойдет и для арбузов.

Плоды лучше разложить в один слой, не вплотную друг к другу, чтобы воздух свободно циркулировал. Периодически проверяйте тыквы: если на одном появился мягкий или подозрительный участок, его следует отделить от других.

Бумага, солома и даже место под кроватью: домашние лайфхаки

Если нет специального погреба, тыквы можно хранить и в обычных домашних условиях. Огородники советуют положить плоды на сухую солому, сено, опилки или стружку, чтобы они не лежали непосредственно на холодной или влажной поверхности.

Важно, чтобы подкладка оставалась сухой.

Еще один простой прием - разложить тыквы плодоножкой вверх и оставить между ними немного пространства. Так плоды не будут контактировать друг с другом, а воздух будет лучше циркулировать.

А если места совсем мало, для целых и невредимых тыкв можно найти место даже под кроватью или на шкафу - при условии, что там сухо, нет батареи рядом и резких перепадов температуры.

Сколько тыква может храниться

Здесь все зависит от сорта. Для большинства тыкв Penn State Extension указывает ориентировочно 2-3 месяца при правильных условиях. В то же время некоторые зимние сорта, например Hubbard, могут сохраняться значительно дольше - до 5-6 месяцев.

Поэтому фраза "до весны" подходит не для каждой тыквы. Самое важное для длительного хранения - зрелый невредимый плод, правильная подсушка, прохлада и хорошая вентиляция.

Ранее Styler рассказывал, как сохранить картофель до весны и какую деталь следует учесть еще при закладке урожая на хранение.

Теги: гарбуз гарбузи Хранение овощей Сад и огород
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Исполнительница хита "Парова машина" и медик ВСУ Ярина Квасний выступила на "Україна має талант" (видео) Люди Исполнительница хита "Парова машина" и медик ВСУ Ярина Квасний выступила на "Україна має талант" (видео)
Как хранить картофель, чтобы долежал до весны: оптимальная температура, влажность и соседство
Как хранить картофель, чтобы долежал до весны: оптимальная температура, влажность и соседство Полезное
Людмила Янукович могла умереть в РФ: журналисты нашли зацепку в российском реестре
Людмила Янукович могла умереть в РФ: журналисты нашли зацепку в российском реестре Люди
Больше интересного
Игоря Ласточкина едва узнали на новом видео: артист-военный показался с побратимами Игоря Ласточкина едва узнали на новом видео: артист-военный показался с побратимами Наталия Крижановская · 22 сентября 2026, 09:33
Прогноз с 21 сентября: астролог Гмиттер о финансовых и карьерных переменах для Овнов и Рыб Прогноз с 21 сентября: астролог Гмиттер о финансовых и карьерных переменах для Овнов и Рыб Катерина Собкова · 21 сентября 2026, 20:02
Блогерша Скальницкая обвинила бывшего в мошенничестве: детали скандала (видео) Блогерша Скальницкая обвинила бывшего в мошенничестве: детали скандала (видео) Юлия Шиканова · 21 сентября 2026, 21:01
Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесе Тина Кароль, Иван Дорн и Юлия Юрина: как рожденные в РФ артисты реализовались в украинском шоу-бизнесе Юлия Шиканова · 22 сентября 2026, 12:59