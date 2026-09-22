Как правильно хранить тыкву зимой и почему подвал не всегда лучшее место

Осенью тыквы становится особенно много, но не все нужно сразу превращать в пюре, готовить оладьи или замораживать. Зрелые плоды с твердой шкуркой способны храниться несколько месяцев, если правильно подготовить их и найти подходящее место.

Styler рассказывает, где держать тыквы зимой и что сделать, чтобы они не начали гнить.

Сначала тыкву нужно подготовить

Для длительного хранения подходят здоровые, полностью зрелые плоды без вмятин, трещин и проколов. Penn State Extension отмечает, что повреждения кожуры сокращают сроки хранения и могут стать местом проникновения бактерий и развития гнили.

После сбора тыкву желательно оставить на созревание и подсушивание примерно на 7-14 дней в сухом, хорошо вентилируемом месте. За это время кожура должна стать более жесткой. Если погода разрешает, плоды можно оставить в саду, но их нужно оградить от дождя.

Важно не переносить тыкву за плодоножку - она может отломиться, а поврежденное место повышает риск порчи.

Где держать тыкву зимой

Лучшее место - сухое, прохладное и хорошо вентилируемое помещение. Это может быть сухой подвал, кладовая, гараж или другое помещение, где нет риска замерзания.

По данным Penn State Extension, для длительного хранения тыквы оптимальными являются примерно 10-16°C и относительная влажность 50-75%. Температура ниже приблизительно 10°C нежелательна, так как может привести к повреждению холода.

В то же время в Университете Миннесоты советуют хранить тыквы при 10-13°C и влажности около 50%. Кстати, такой способ подойдет и для арбузов.

Плоды лучше разложить в один слой, не вплотную друг к другу, чтобы воздух свободно циркулировал. Периодически проверяйте тыквы: если на одном появился мягкий или подозрительный участок, его следует отделить от других.

Бумага, солома и даже место под кроватью: домашние лайфхаки

Если нет специального погреба, тыквы можно хранить и в обычных домашних условиях. Огородники советуют положить плоды на сухую солому, сено, опилки или стружку, чтобы они не лежали непосредственно на холодной или влажной поверхности.

Важно, чтобы подкладка оставалась сухой.

Еще один простой прием - разложить тыквы плодоножкой вверх и оставить между ними немного пространства. Так плоды не будут контактировать друг с другом, а воздух будет лучше циркулировать.

А если места совсем мало, для целых и невредимых тыкв можно найти место даже под кроватью или на шкафу - при условии, что там сухо, нет батареи рядом и резких перепадов температуры.

Сколько тыква может храниться

Здесь все зависит от сорта. Для большинства тыкв Penn State Extension указывает ориентировочно 2-3 месяца при правильных условиях. В то же время некоторые зимние сорта, например Hubbard, могут сохраняться значительно дольше - до 5-6 месяцев.

Поэтому фраза "до весны" подходит не для каждой тыквы. Самое важное для длительного хранения - зрелый невредимый плод, правильная подсушка, прохлада и хорошая вентиляция.