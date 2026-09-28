Таро-гороскоп на 28 вересня: головні прогнози для Овнів, Раків та інших знаків Зодіаку

28 вересня для одних знаків Зодіаку може стати стартом важливих змін, а для інших - днем, коли краще не поспішати. Карти Таро підкажуть, де шукати шанс, а де варто зберегти сили.
Styler розповідає, на що варто звернути особливу увагу у понеділок.
Овен
Карта Таро: Імператор
Імператор радить Овнам взяти ситуацію під контроль і діяти впевнено. День добре підходить для важливих рішень, організації роботи та справ, де потрібно проявити лідерські якості.
Телець
Карта Таро: Шістка Пентаклів
Шістка Пентаклів обіцяє Тельцям підтримку, допомогу або приємний обмін ресурсами. Хтось може простягнути руку допомоги, а вам варто не відмовлятися від підтримки чи, навпаки, поділитися нею з іншими.
Близнюки
Карта Таро: Вісімка Жезлів
Вісімка Жезлів віщує Близнюкам швидкий розвиток подій і багато новин. Те, що довго стояло на місці, може нарешті зрушити, тому важливо швидко реагувати на нові можливості.
Рак
Карта Таро: Королева Кубків
Королеви Кубків радить Ракам прислухатися до своїх почуттів та інтуїції. Не всі відповіді цього дня варто шукати лише в логіці - внутрішнє відчуття може підказати правильний напрямок.
Лев
Карта Таро: Сонце
Сонце приносить Левам позитивний настрій, ясність і шанс отримати хороший результат. День сприятливий для спілкування, творчості та справ, у яких хочеться проявити себе.
Діва
Карта Таро: Вісімка Пентаклів
Вісімка Пентаклів нагадує Дівам, що результат залежатиме від уважності та наполегливості. Не варто намагатися зробити все одночасно - краще зосередитися на одній важливій справі та довести її до кінця.
Терези
Карта Таро: Закохані
Карта Закоханих ставить Терези перед важливим вибором або розмовою про стосунки. Варто чесно визначитися зі своїми бажаннями й не ухвалювати рішення лише через страх когось розчарувати.
Скорпіон
Карта Таро: Смерть
Карта Смерть символізує завершення одного етапу та початок нового. Скорпіонам варто відпустити те, що вже втратило сенс, адже зміни можуть звільнити місце для нових можливостей.
Стрілець
Карта Таро: Туз Жезлів
Туз Жезлів дарує Стрільцям новий імпульс, ідею або бажання діяти. Це вдалий момент, щоб почати справу, яка давно цікавила, але не варто чекати ідеальних умов.
Козоріг
Карта Таро: Четвірка Мечів
Четвірка Мечів радить Козорогам знизити темп і дати собі перепочинок. Якщо є можливість не брати на себе зайвих зобов'язань, краще скористатися нею та відновити сили.
Водолій
Карта Таро: Маг
Маг нагадує Водоліям, що у них є всі необхідні ресурси для реалізації задуманого. День сприятливий для переговорів, нових проєктів і прояву ініціативи - головне, не сумніватися у власних можливостях.
Риби
Карта Таро: Десятка Кубків
Десятка Кубків обіцяє Рибам теплу атмосферу, підтримку близьких і приємні моменти. Особливо добре день може скластися для сімейного спілкування, зустрічей і відновлення емоційної рівноваги.
Раніше Styler розповідав про знаки Зодіаку, які нарешті відпустять минуле.