Які знаки Зодіаку уникають хатньої роботи: Водолій, Близнюки та Стрілець

Не всі люблять витрачати вихідні на прибирання, прання чи готування. Астрологи назвали знаки Зодіаку , представникам яких домашня рутина дається найважче.

12 місце - Телець

Телець обожнює комфорт, тому здавалося б, що з господарством у нього має бути повний порядок. Але є нюанс: він любить насолоджуватися результатом, а не обов'язково докладати зусиль для його створення. Якщо хтось інший приготує, прибере й накриє на стіл - Телець із задоволенням оцінить рівень затишку.

11 місце - Діва

Діва здатна перетворити прибирання на справжню спецоперацію з дезінфекцією, списками та контролем якості. Проблема в тому, що після її генерального прибирання іншим членам сім'ї може знадобитися інструкція, де саме можна ходити й що дозволено чіпати.

10 місце - Рак

Раки люблять домашню атмосферу й можуть із задоволенням при готувати щось смачне для близьких. Але настрій для них - понад усе: якщо сьогодні хочеться лежати під пледом, каструля борщу цілком може почекати до завтра.

9 місце - Козоріг

Козоріг прекрасно організовує побут, але сприймає його радше як ще один робочий проєкт. У холодильнику все може бути розкладено за категоріями, проте романтики у вигляді "приготую пиріг просто так" від нього краще не чекати.

8 місце - Скорпіон

Скорпіон може навести ідеальний порядок, коли справді цього захоче. Але змусити його робити щось виключно тому, що "так прийнято", - місія майже без шансів на успіх.

7 місце - Лев

Леву подобається красивий будинок, ефектна сервіровка і коли гості захоплюються його смаком. А от непомітна щоденна рутина - миття підлоги, сортування білизни та чищення сантехніки - може здатися йому негідною такого королівського життя.

6 місце - Овен

Овен здатен за одну годину зробити те, на що інші витрачають пів дня. Щоправда, після цього він може залишити все як є - адже головне, що завдання виконане, а не те, чи кожна подушка лежить під правильним кутом.

5 місце - Риби

Риби легко можуть забути про вечерю, бо були зайняті важливими думками, музикою, серіалом або просто мріяли біля вікна. Їхній дім може бути дуже затишним, але поняття "порядок" у них іноді має досить творчий вигляд.

4 місце - Терези

Терези люблять красивий інтер'єр, ароматні свічки та естетичну кухню. Але коли доходить до питання "хто митиме цей посуд?", представник знаку раптом згадує, що в нього є дуже важливі справи.

3 місце - Стрілець

Стрілець створений для пригод, подорожей і спонтанних планів, а не для життя за графіком "прання - прибирання - вечеря". Якщо вдома накопичився безлад, він цілком може просто взяти валізу й вирушити туди, де цього безладу не видно.

2 місце - Близнюки

Близнюки можуть почати прибирати кухню, через десять хвилин знайти старий фотоальбом, згадати одну історію, написати трьом друзям і зрештою замовити піцу. Побутова стабільність - точно не їхня головна суперсила.

1 місце - Водолій

Водолій здатен щиро не розуміти, навіщо витрачати дорогоцінний час на миття підлоги, якщо можна придумати щось геніальне. Його ідеальна домівка - та, де є Wi-Fi, кава, цікаві розмови й людина, яка час від часу непомітно запускає пральну машину.