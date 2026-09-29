Покрова вже не 14 жовтня: коли українці відзначатимуть свято цього року

Покрову Пресвятої Богородиці у 2026 році в Україні відзначатимуть вже скоро. Після переходу на новий церковний календар дата свята змінилася, тож звичне для багатьох 14 жовтня більше не є днем Покрови.

Коли Покрова у 2026 році

Покров Пресвятої Богородиці у 2026 році відзначатимуть у четвер, 1 жовтня.

Ця дата зазначена в церковному календарі Української греко-католицької церкви. Покрову 1 жовтня також відзначає Православна церква України за новоюліанським календарем.

Свято є одним із великих богородичних свят і присвячене події, пов'язаній із явленням Богородиці у Влахернському храмі в Константинополі.

Чому Покрову перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня

Раніше в Україні Покрову традиційно відзначали 14 жовтня. Ця дата відповідала юліанському календарю, яким тривалий час користувалися українські церкви.

У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар для нерухомих свят. Через це Покрова змістилася на 13 днів раніше - з 14 на 1 жовтня.

Які ще свята припадають на 1 жовтня

Дата Покрови в Україні має ще один важливий контекст. 1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Обидві дати офіційно внесені до календаря державних свят України.

День захисників і захисниць України раніше відзначали 14 жовтня - в один день із Покровою. Після зміни календарної дати державне свято також перенесли на 1 жовтня.

Таким чином, у 2026 році Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України та День українського козацтва припадають на четвер, 1 жовтня.