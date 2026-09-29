Коли посиляться магнітні бурі: прогноз до кінця тижня

Styler розповідає, що відбуватиметься з геомагнітним полем Землі 29 вересня - 4 жовтня та чи варто очікувати магнітних бур.

Що прогнозують на початок і середину тижня

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA , з 29 вересня по 3 жовтня геомагнітне поле залишатиметься спокійним: максимальний Кр-індекс не перевищить позначки 2. Магнітних бур у ці дні не прогнозують.

Коли очікується пік активності

Ситуація почне змінюватися 4 жовтня: Кр-індекс підніметься до 4. Це вже підвищена, активна геомагнітна обстановка, хоча це ще не рівень бурі. Для магнітної бурі рівня G1 показник має сягнути 5.

Що означає індекс Kp

Kp - це показник збурення магнітного поля Землі. Його визначають за даними наземних спостережень за трьохгодинні проміжки. Шкала охоплює значення від 0 до 9: що вищий показник, то сильніша геомагнітна активність.

Магнітна буря починається з Kp 5 - це найнижчий рівень G1 за шкалою NOAA. Саме тому прогнозований на 4 жовтня показник Kp 4 означає зростання активності, але ще не бурю.

Чи варто хвилюватися

Отже, про потужні магнітні бурі в цьому прогнозі не йдеться. Найспокійніші дні тижня – з 29 вересня по 3 жовтня, а помірне зростання активності очікується лише в останній день періоду.

Водночас показники ще можуть змінитися. Прогноз залежить від активності Сонця та умов сонячного вітру. Ближче до зазначених дат його варто уточнювати за оновленими даними NOAA.

Чому виникають магнітні бурі та на що вони впливають

За поясненням Європейського космічного агентства , Сонце постійно випускає потік заряджених частинок - сонячний вітер. Також на ньому відбуваються корональні викиди маси, а у космос потрапляють великі обсяги сонячної плазми.

Якщо такий викид досягає Землі, його взаємодія з магнітним полем планети може спричинити геомагнітну бурю.

Сильні збурення здатні впливати на супутникову навігацію, радіозв’язок та електромережі. Зокрема, зміни у верхніх шарах атмосфери можуть погіршувати проходження радіосигналів і точність навігації.