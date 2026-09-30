Таро-гороскоп на 30 вересня: головні прогнози для Тельців, Скорпіонів та інших знаків Зодіаку

Карти Таро підказують, на що звернути увагу представникам усіх знаків Зодіаку 30 вересня. Цього дня комусь варто зосередитися на стосунках, а комусь - на роботі, фінансах і важливих рішеннях.

Овен

Карта Таро: Двійка Кубків

На Овнів чекає день гармонії, взаєморозуміння та приємного спілкування. Двійка Кубків може принести теплу зустріч, важливу розмову або зміцнення стосунків із близькою людиною.

Телець

Карта Таро: Десятка Пентаклів

День сприятливий для сімейних справ, фінансових питань і планування майбутнього. Десятка Пентаклів нагадує Тельцям про цінність стабільності, підтримки рідних та результатів, які створюються поступово.

Близнюки

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Близнюкам доведеться балансувати між кількома справами одночасно. Карта радить не панікувати через завантаженість і гнучко розподіляти свій час та сили.

Рак

Карта Таро: Королева Пентаклів

Королева Пентаклів обіцяє Ракам спокійний та практичний день. Особливу увагу варто приділити дому, фінансам і власному комфорту - турбота про себе допоможе відновити внутрішню рівновагу.

Лев

Карта Таро: Король Пентаклів

Левам карта радить діяти впевнено та розважливо, особливо у фінансових і робочих питаннях. Король Пентаклів символізує стабільність, практичність і вміння перетворювати зусилля на конкретний результат.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

30 вересня Дівам варто зосередитися на роботі та вдосконаленні своїх навичок. Вісімка Пентаклів нагадує: наполегливість і увага до деталей допоможуть наблизитися до бажаної мети.

Терези

Карта Таро: Справедливість

Терезам доведеться ухвалити рішення або розставити все по своїх місцях. Карта Справедливість закликає бути чесними із собою та іншими й оцінювати ситуацію без зайвих емоцій.

Скорпіон

Карта Таро: Поміркованість

Для Скорпіонів це день пошуку балансу та внутрішньої гармонії. Поміркованість радить не поспішати, уникати крайнощів і дозволити подіям розвиватися природним шляхом.

Стрілець

Карта Таро: Туз Пентаклів

Стрільцям може випасти шанс, пов'язаний із роботою, грошима або новим практичним проєктом. Туз Пентаклів символізує перспективний початок, тож важливу можливість варто не проґавити.

Козоріг

Карта Таро: Четвірка Пентаклів

Козорогам захочеться тримати все під контролем і не ризикувати зайвим. Четвірка Пентаклів радить берегти те, що вже маєте, але водночас не дозволяти страху змін завадити рухатися вперед.

Водолій

Карта Таро: Зірка

На Водоліїв чекає день надії, натхнення та віри у власні сили. Зірка нагадує, що навіть якщо бажаний результат ще далеко, зараз важливо не відмовлятися від своїх планів і мрій.

Риби

Карта Таро: Королева Кубків

Риби можуть особливо гостро відчувати настрій людей навколо себе. Королева Кубків радить прислухатися до інтуїції, приділити час близьким і не ігнорувати власні емоційні потреби.