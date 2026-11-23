Последняя неделя ноября принесет важные астрологические изменения, которые повлияют на общий эмоциональный фон и повседневные дела. Особо внимательными следует быть 24, 27-28 ноября, а 29 ноября станет одним из самых благоприятных дней для новых начинаний.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, чего ждать с 23 по 29 ноября.

23 ноября

До 14:50 по киевскому времени длился благоприятный период для начала новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, больших сделок, смены работы, новых знакомств, путешествий и омолаживающих процедур.

В то же время в этот день возможны приступы тоски, печали и меланхолии. Избавиться от негативных эмоций помогут полезные дела и интенсивные физические нагрузки.

24 ноября

День неблагоприятный для начала новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской и дорогих покупок.

Учитывая общий астрологический фон, лучше не начинать оформление на новую работу, покупку или ремонт автомобиля и бытовой техники, дальние путешествия. Также не стоит брать на себя сверхурочную рабочую нагрузку или впервые в жизни пользоваться оружием.

В 16:53 по киевскому времени состоится точная фаза Полнолуния. На территории Украины наблюдать ее в данный момент не удастся.

Это будет первое Суперлуние с января 2026 года. Луна будет находиться ближе к Земле, поэтому будет выглядеть несколько больше и ярче обычного. Особенно большим он может казаться у горизонта - из-за оптического эффекта, известного как иллюзия Луны.

По словам астролога, женщины могут острее ощущать влияние Полнолуния, чем мужчины. Этот период считается кризисным и стрессовым для организма, ведь сопровождается искушениями и эмоциональным напряжением.

Не следует поддаваться эмоциям и перегружать нервную систему.

Это Полнолуние традиционно связывают с подготовкой и планированием будущего. Поэтому лучше сосредоточиться на завершении ранее начатых дел, подведении итогов и возвращении долгов.

Период с 24 ноября по 9 декабря хорошо подходит для окончательного завершения и корректировки дел, которые начались с 15 по 30 июня 2026 года.

Луна без курса - 12:09-13:09. Такое положение по своему воздействию приравнивают к ретроградному Меркурию. Считается, что обычное течение событий в это время нарушается: люди могут ошибаться в выборе, действовать рассеянно, испытывать растерянность и подвергаться иллюзиям. Результаты начатых дел часто не оправдывают ожиданий.

В настоящее время не рекомендуется:

начинать что-то важное, менять планы и принимать ответственные решения;

совершать значительные покупки;

обращаться за помощью - в ответ можно получить отказ или невыполненные обещания;

полагаться на новые идеи и предложения: они могут оказаться бесперспективными и требовать больше усилий, чем принести пользы.

Сбалансировать энергию Луны помогут белый цвет, серебро, молочные продукты и отдых у водоема.

25 ноября

Большая часть дня будет благоприятна для новых начинаний и важных решений, творческих перемен, поиска новых идей, посещения парикмахерской, заключения брака и начала путешествий.

Исключение - период с 08:17 до 09:51 по киевскому времени.

Вне этого промежутка можно планировать переговоры, заключение договоров, приобретение техники, важные командировки, экзамены и большие финансовые платежи.

В то же время день неблагоприятен для хирургических и стоматологических вмешательств и рискованных авантюр.

Будьте внимательны в общении: избегайте сплетен, лишних разговоров и дезинформации. Следите за личными вещами, чтобы ничего не потерять. Также существует риск обмана и мошенничества.

Луна в разрушительном градусе Близнецов - 08:17-09:51. В астрологии это считают своеобразным испытанием на крепкость, выносливость и выдержку. Он может приносить сложные ситуации, страдания и разочарования. В то же время прохождение таких проверок с мудростью и достоинством обещает вознаграждение за устойчивость.

В Близнецах этот градус символически связывают с обманом, интригами, воровством, хитростью, изменой, клеветой, коварством, наглостью и конфликтами.

В медицинской астрологии он также ассоциируется с вегетативной нервной системой, различными нарушениями нервной системы и ослаблением зрения.

Астролог советует:

не доверять людям, которые уже не раз демонстрировали ненадежность, и тщательно выбирать друзей;

не ввязываться в рискованные дела, независимо от того, кто их предлагает;

не становиться зависимыми от других и не жить на средства окружения;

не подстраиваться под чужие интересы в ущерб себе.

В этот промежуток не стоит планировать важные дела, связанные с влиянием Луны: эмоциями, семьей, домом, бытом и психологическим состоянием.

По словам Соловьевой, если у человека достаточно мудрости, чтобы осознанно и достойно пройти испытание, он может получить компенсацию за свою выдержку. Особое вознаграждение обещает бескорыстная помощь другим: вместо того чтобы стремиться к личной выгоде, стоит обратить внимание на чужие страдания и поддержать тех, кто в этом нуждается.

26 ноября

Неблагоприятный день для хирургических и стоматологических вмешательств и посещение парикмахерской.

Полезно проводить коллективные обсуждения, деловые встречи, наводить порядок дома и принимать гостей. Не забудьте уделить внимание детям и пообщаться с друзьями.

С 07:23 до 12:51 Луна будет без курса. В астрологии этот период считается неблагоприятным для важных начинаний, изменений, решений и покупок.

Возможны ошибки, невнимательность, растерянность и ложные ожидания. Обращения за помощью могут завершиться отказом или невыполненными обещаниями. Появившиеся в настоящее время идеи и предложения могут оказаться бесперспективными и не оправдать затраченных усилий.

После 12:51 по киевскому времени начнется благоприятный период для новых дел и важных решений, празднований, торжеств, заключения брака, начала строительства, переезда в новое жилье, путешествий, коммерции и бизнеса.

Это время особенно удачно для начинаний, связанных с юриспруденцией, образованием, наукой, международным сотрудничеством, изучением иностранных языков и зарубежными контактами.

Для гармонизации лунной энергии традиционно рекомендуют белый цвет, серебро, молочные продукты и отдых у воды.

Еще одно важное астрологическое событие дня - 26 ноября Марс войдет в знак Девы.

Марс в астрологии символизирует активность, физическую силу, смелость, решительность, энтузиазм, свободу, страсть, стремление побеждать, бизнес, оружие и конфликты.

В знаке Девы планета будет находиться до 21 февраля 2027, после чего через ретроградное движение вернется во Льва.

Астролог рекомендует проверить, в каком секторе личного гороскопа (радикса) произойдет этот переход. Именно в соответствующей сфере жизни могут измениться характер и ход событий.

Положительное влияние транзита могут ощутить люди, рожденные в первой декаде Козерога, Тельца, Скорпиона и Рака.

Осторожнее следует быть Девам, Стрельцам, Рыбам и Близнецам, родившимся в первые десять дней своего знака.

В этот период на новый уровень активности могут выйти дела, связанные с техникой, медициной и фермерством.

Дева - нейтральный знак для Марса, однако здесь планета будет способствовать предприимчивости, деловым и организаторским способностям, ответственности, дисциплине и острому уму.

27 ноября

День неблагоприятный для новых дел и важных решений, посещения парикмахерской, дальних путешествий, дорогих покупок и заключения сделок.

Общий астрологический фон не рекомендует начинать дела, которые связаны с крупными финансовыми платежами, регистрацией брака или бизнеса, новыми знакомствами, кредитами и дорогостоящими приобретениями.

Также лучше отложить смену имиджа, обновление дизайна квартиры, новые косметологические и пластические процедуры и эксперименты с незнакомой едой.

В то же время день благоприятен для хирургических и стоматологических вмешательств.

Главный совет дня - посмотрите на себя со стороны. По словам астролога, окружающая действительность будет отражать нашу сущность, а все, что будут говорить о нас другие, следует воспринимать как правду.

Это время подведения итогов, завершения текущих дел и возврата долгов. Астролог также рекомендует отказаться от алкоголя и курения.

Считается, что в этот период каждый получает то, что заслужил.

От романтических приключений лучше воздержаться, но стоит посвятить время искусству и творчеству. Хороший выбор - концерт классической музыки, художественный музей, театральное представление, пение, рисование, танцы, игра на музыкальных инструментах, написание стихов или книги, каллиграфия или икебана.

28 ноября

День считается неблагоприятным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, регистрации брака и резкого разрыва отношений.

Это стрессовый период, поэтому не рекомендуется заключать сделки, одалживать деньги, возвращать или давать средства в долг.

Будьте осторожны с новыми идеями и знакомствами. Вспомните, кто из окружающих навязывал вам негативные мысли, и подумайте, стоит ли продолжать общение с такими людьми.

День хорошо посвятить очищению себя и жилья, домашним делам и самосовершенствованию. По астрологическим рекомендациям, следует позаботиться о защите от сглаза и избавиться от негативного влияния.

В течение почти всего дня - с 05:40 до 22:51 по киевскому времени - Меркурий будет находиться в разрушительном градусе Скорпиона.

Меркурий отвечает за общение, коммуникации и гаджеты, транспорт, путешествия, документы, торговлю и обучение.

Разрушительный градус в астрологии символизирует испытание на крепкость, выносливость и терпение. Он может приносить непростые ситуации, разочарование, пессимизм и утрату веры в себя.

В Скорпионе его влияние связывают с разрушением психологического равновесия, душевными кризисами, вспыльчивостью, скупостью, проблемами со здоровьем, катастрофами, жадностью, рисками, потерями и извращениями.

В то же время многое зависит от способности человека гармонично взаимодействовать с миром, находить общий язык с окружающими и делать правильные выводы из жизненных уроков.

Поэтому в настоящее время не стоит планировать важные дела, связанные со сферами влияния Меркурия: подписание документов, переговоры, обучение, торговлю, поездки и важные коммуникации.

Для духовно развитых людей этот градус может открыть и особые возможности. Он способствует развитию психологических способностей, постижению высшей мудрости, получению и передаче глубоких знаний, а также восстановлению здоровья.

Как и в случае с другими разрушительными градусами, достойное прохождение испытаний может принести вознаграждение за стойкость и выдержку. Особенно важно не сосредотачиваться на личной выгоде, а замечать чужие трудности и помогать нуждающимся.

Еще один неблагоприятный промежуток дня - с 07:40 до 13:20. В это время Луна будет без курса.

Не рекомендуется:

начинать важные дела, что-либо менять или принимать ответственные решения;

совершать значительные покупки;

обращаться за помощью - есть риск отказа или невыполненных обещаний;

доверять новым идеям и предложениям, которые могут оказаться бесперспективными.

Сбалансировать энергию Луны помогут белый цвет, серебро, молочные продукты и отдых у водоема.

29 ноября

Один из самых благоприятных дней ноября.

29 ноября хорошо подходит для начала новых дел, важных решений, коммерции, финансовых операций, дорогостоящих покупок, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской и заключения брака.

Также можно смело планировать дела, связанные с досугом, детьми, развлекательными и азартными играми, публичными выступлениями, романтическими приключениями, предметами роскоши и престижными должностями.