Останній тиждень листопада принесе важливі астрологічні зміни, які вплинуть на загальний емоційний фон і повсякденні справи. Особливо уважними варто бути 24, 27-28 листопада, а 29 листопада стане одним із найсприятливіших днів для нових починань.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, чого чекати з 23 до 29 листопада.

23 листопада

До 14:50 за київським часом триватив сприятливий період для початку нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, великих угод, зміни роботи, нових знайомств, подорожей і омолоджувальних процедур.

Водночас в цей день можливі напади туги, смутку та меланхолії. Позбутися негативних емоцій допоможуть корисні справи й інтенсивні фізичні навантаження.

24 листопада

День несприятливий для початку нових справ, важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні та дорогих покупок.

З огляду на загальний астрологічний фон краще не починати оформлення на нову роботу, купівлю чи ремонт автомобіля та побутової техніки, далекі подорожі. Також не варто брати на себе понаднормове робоче навантаження або вперше в житті користуватися зброєю.

О 16:53 за київським часом відбудеться точна фаза Повні. На території України спостерігати її в цей момент не вдасться.

Це буде перший Супермісяць із січня 2026 року. Місяць перебуватиме ближче до Землі, тому виглядатиме дещо більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Особливо великим він може здаватися біля горизонту - через оптичний ефект, відомий як ілюзія Місяця.

За словами астролога, жінки можуть гостріше відчувати вплив Повні, ніж чоловіки. Цей період вважається кризовим і стресовим для організму, адже супроводжується спокусами та емоційною напругою.

Не варто піддаватися емоціям та перевантажувати нервову систему.

Цю Повню традиційно пов'язують із підготовкою і плануванням майбутнього. Тому краще зосередитися на завершенні раніше розпочатих справ, підбитті підсумків і поверненні боргів.

Період із 24 листопада до 9 грудня добре підходить для остаточного завершення та коригування справ, які почалися з 15 до 30 червня 2026 року.

Місяць без курсу - 12:09-13:09. Таке положення за своїм впливом прирівнюють до ретроградного Меркурія. Вважається, що звичний перебіг подій у цей час порушується: люди можуть помилятися у виборі, діяти неуважно, відчувати розгубленість і піддаватися ілюзіям. Результати розпочатих справ часто не виправдовують очікувань.

У цей час не рекомендується:

починати щось важливе, змінювати плани та ухвалювати відповідальні рішення;

робити значні покупки;

звертатися по допомогу - у відповідь можна отримати відмову або невиконані обіцянки;

покладатися на нові ідеї та пропозиції: вони можуть виявитися безперспективними й вимагати більше зусиль, ніж принести користі.

Збалансувати енергію Місяця допоможуть білий колір, срібло, молочні продукти та відпочинок біля водойми.

25 листопада

Більша частина дня буде сприятливою для нових починань і важливих рішень, творчих змін, пошуку нових ідей, відвідування перукарні, укладання шлюбу та початку подорожей.

Виняток - період із 08:17 до 09:51 за київським часом.

Поза цим проміжком можна планувати переговори, укладання договорів, придбання техніки, важливі відрядження, іспити та великі фінансові платежі.

Водночас день несприятливий для хірургічних і стоматологічних втручань та ризикованих авантюр.

Будьте уважними у спілкуванні: уникайте пліток, зайвих розмов і дезінформації. Стежте за особистими речами, щоб нічого не загубити. Також існує ризик обману та шахрайства.

Місяць у руйнівному градусі Близнюків - 08:17-09:51. В астрології це вважають своєрідним випробуванням на міцність, витривалість і витримку. Він може приносити складні ситуації, страждання та розчарування. Водночас проходження таких перевірок із мудрістю та гідністю обіцяє винагороду за стійкість.

У Близнюках цей градус символічно пов'язують з обманом, інтригами, крадіжками, хитрістю, зрадою, наклепом, підступністю, нахабством і конфліктами.

У медичній астрології він також асоціюється з вегетативною нервовою системою, різними порушеннями роботи нервової системи та ослабленням зору.

Астролог радить:

не довіряти людям, які вже не раз демонстрували ненадійність, і ретельно обирати друзів;

не вплутуватися в ризиковані справи, незалежно від того, хто їх пропонує;

не ставати залежними від інших і не жити коштом оточення;

не підлаштовуватися під чужі інтереси на шкоду собі.

У цей проміжок не варто планувати важливих справ, пов'язаних із впливом Місяця: емоціями, родиною, домом, побутом і психологічним станом.

За словами Соловйової, якщо людина має достатньо мудрості, щоб усвідомлено й гідно пройти випробування, вона може отримати компенсацію за свою витримку. Особливу винагороду обіцяє безкорислива допомога іншим: замість того щоб прагнути особистої вигоди, варто звернути увагу на чужі страждання та підтримати тих, хто цього потребує.

26 листопада

Несприятливий день для хірургічних і стоматологічних втручань та відвідування перукарні.

Натомість корисно проводити колективні обговорення, ділові зустрічі, наводити лад удома та приймати гостей. Не забудьте приділити увагу дітям і зустрітися з друзями.

З 07:23 до 12:51 Місяць перебуватиме без курсу. В астрології цей період вважають несприятливим для важливих починань, змін, рішень і покупок.

Можливі помилки, неуважність, розгубленість і хибні очікування. Звернення по допомогу можуть завершитися відмовою або невиконаними обіцянками. Ідеї та пропозиції, які з'являться в цей час, можуть виявитися безперспективними й не виправдати витрачених зусиль.

Після 12:51 за київським часом розпочнеться сприятливий період для нових справ і важливих рішень, святкувань, урочистостей, укладання шлюбу, початку будівництва, переїзду до нового житла, подорожей, комерції та бізнесу.

Цей час особливо вдалий для починань, пов'язаних із юриспруденцією, освітою, наукою, міжнародною співпрацею, вивченням іноземних мов і закордонними контактами.

Для гармонізації місячної енергії традиційно радять білий колір, срібло, молочні продукти та відпочинок біля води.

Ще одна важлива астрологічна подія дня - 26 листопада Марс увійде у знак Діви.

Марс в астрології символізує активність, фізичну силу, сміливість, рішучість, ентузіазм, волю, пристрасть, прагнення перемагати, бізнес, зброю та конфлікти.

У знаку Діви планета перебуватиме до 21 лютого 2027 року, після чого через ретроградний рух повернеться до Лева.

Астролог радить перевірити, у якому секторі особистого гороскопа (радиксу) відбудеться цей перехід. Саме у відповідній сфері життя можуть змінитися характер і перебіг подій.

Позитивний вплив транзиту можуть відчути люди, народжені в першій декаді Козорога, Тельця, Скорпіона та Рака.

Обережнішими варто бути Дівам, Стрільцям, Рибам і Близнюкам, які народилися в перші десять днів свого знаку.

У цей період на новий рівень активності можуть вийти справи, пов'язані з технікою, медициною та фермерством.

Діва - нейтральний знак для Марса, однак тут планета сприятиме підприємливості, діловим та організаторським здібностям, відповідальності, дисципліні й гострому розуму.

27 листопада

День несприятливий для нових справ і важливих рішень, відвідування перукарні, далеких подорожей, дорогих покупок та укладання угод.

Загальний астрологічний фон не рекомендує починати справи, пов'язані з великими фінансовими платежами, реєстрацією шлюбу чи бізнесу, новими знайомствами, кредитами та дорогими придбаннями.

Також краще відкласти зміну іміджу, оновлення дизайну квартири, нові косметологічні та пластичні процедури й експерименти з незнайомою їжею.

Водночас день сприятливий для хірургічних і стоматологічних втручань.

Головна порада дня - подивіться на себе збоку. За словами астролога, навколишня дійсність віддзеркалюватиме нашу сутність, а все, що говоритимуть про нас інші, варто сприймати як правду.

Це час підбиття підсумків, завершення поточних справ і повернення боргів. Астролог також радить відмовитися від алкоголю та куріння.

Вважається, що в цей період кожен отримує те, на що заслужив.

Від романтичних пригод краще утриматися, натомість варто присвятити час мистецтву й творчості. Гарний вибір - концерт класичної музики, художній музей, театральна вистава, співи, малювання, танці, гра на музичних інструментах, написання віршів чи книги, каліграфія або ікебана.

28 листопада

День вважається несприятливим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні, реєстрації шлюбу та різкого розриву стосунків.

Це стресовий період, тому не рекомендується укладати угоди, позичати гроші, повертати чи давати кошти в борг.

Будьте обережними з новими ідеями та знайомствами. Пригадайте, хто з оточення нав'язував вам негативні думки, і подумайте, чи варто продовжувати спілкування з такими людьми.

День добре присвятити очищенню себе та житла, домашнім справам і самовдосконаленню. За астрологічними рекомендаціями, варто подбати про захист від пристріту та позбутися негативного впливу.

Протягом майже всього дня - з 05:40 до 22:51 за київським часом - Меркурій перебуватиме в руйнівному градусі Скорпіона.

Меркурій відповідає за спілкування, комунікації та гаджети, транспорт, подорожі, документи, торгівлю й навчання.

Руйнівний градус в астрології символізує випробування на міцність, витривалість і терпіння. Він може приносити непрості ситуації, розчарування, песимізм і втрату віри в себе.

У Скорпіоні його вплив пов'язують із руйнуванням психологічної рівноваги, душевними кризами, запальністю, скупістю, проблемами зі здоров'ям, катастрофами, жадібністю, ризиками, втратами та збоченнями.

Водночас багато залежить від здатності людини гармонійно взаємодіяти зі світом, знаходити спільну мову з оточенням і робити правильні висновки з життєвих уроків.

Тому в цей час не варто планувати важливі справи, пов'язані зі сферами впливу Меркурія: підписання документів, переговори, навчання, торгівлю, поїздки та важливі комунікації.

Для духовно розвинених людей цей градус може відкрити й особливі можливості. Він сприяє розвитку психологічних здібностей, осягненню вищої мудрості, отриманню та передаванню глибоких знань, а також відновленню здоров'я.

Як і у випадку з іншими руйнівними градусами, гідне проходження випробувань може принести винагороду за стійкість і витримку. Особливо важливо не зосереджуватися на особистій вигоді, а помічати чужі труднощі та допомагати тим, хто цього потребує.

Ще один несприятливий проміжок дня - з 07:40 до 13:20. У цей час Місяць перебуватиме без курсу.

Не рекомендується:

починати важливі справи, щось змінювати чи ухвалювати відповідальні рішення;

робити значні покупки;

звертатися по допомогу - є ризик відмови або невиконаних обіцянок;

довіряти новим ідеям та пропозиціям, які можуть виявитися безперспективними.

Збалансувати енергію Місяця допоможуть білий колір, срібло, молочні продукти та відпочинок біля водойми.

29 листопада

Один із найсприятливіших днів листопада.

29 листопада добре підходить для початку нових справ, важливих рішень, комерції, фінансових операцій, дорогих покупок, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні та укладання шлюбу.

Також можна сміливо планувати справи, пов'язані з дозвіллям, дітьми, розважальними й азартними іграми, публічними виступами, романтичними пригодами, предметами розкоші та престижними посадами.