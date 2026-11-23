Не завжди під рукою є кухонні ваги, а в рецептах кількість борошна , цукру та солі часто вказують у грамах. Відміряти потрібну порцію можна звичайною ложкою, однак вага продуктів залежатиме не лише від її розміру, а й від того, як саме ви їх набираєте.

Як виміряти борошно, цукор та сіль у грамах за допомогою ложки, розповідає Styler.

Скільки грамів борошна в столовій і чайній ложці

Борошно - один із найскладніших продуктів для вимірювання ложками. Воно легко ущільнюється, тому в однаковому об'ємі може виявитися різна кількість грамів.

Якщо набирати пшеничне борошно без гірки, орієнтуйтеся на такі значення:

чайна ложка - приблизно 2,5-3 г,

столова ложка - приблизно 7,5-8 г,

столова ложка з гіркою - орієнтовно 15-20 г залежно від її розміру.

Щоб відміряти 50 г борошна, знадобиться приблизно 6-7 столових ложок без гірки. Для 100 г - близько 13 ложок.

Однак спосіб набирання борошна теж має значення. У рекомендаціях King Arthur Baking пояснюють, що борошно не варто ущільнювати під час вимірювання, оскільки це збільшує його кількість.

Тому перед вимірюванням бажано злегка розпушити борошно, набрати його ложкою та прибрати надлишок рівним краєм ножа.

Скільки грамів цукру в ложці

З цукром дещо простіше, оскільки його кристали не ущільнюються так, як борошно. Проте кількість грамів також залежить від розміру ложки та наявності гірки.

Орієнтовна вага білого цукру:

чайна ложка без гірки - 4-5 г,

столова ложка без гірки - 12-13 г,

столова ложка з гіркою - приблизно 20-25 г.

Якщо потрібно відміряти 50 г цукру, візьміть приблизно 4 столові ложки без гірки. Для 100 г знадобиться близько 8 ложок.

Важливо, що ці значення стосуються звичайного білого цукру. Цукрова пудра має іншу щільність, тому замінювати її цукром у тій самій кількості ложок не варто.

Скільки грамів солі в ложці

Згідно з даними King Arthur Baking , столова ложка дрібної кухонної солі важить приблизно 18 г. Водночас такий самий об'єм великої солі може важити значно менше.

Для дрібної кухонної солі орієнтовні значення такі:

чайна ложка без гірки - приблизно 6 г;

столова ложка без гірки - приблизно 18 г;

столова ложка з гіркою - орієнтовно 25-30 г.

Якщо в рецепті потрібно 5 г солі, це трохи менше однієї чайної ложки без гірки. Для 10 г знадобиться приблизно 1 і дві треті чайної ложки.

Водночас велика морська сіль може важити менше за того самого об'єму. Її кристали залишають більше вільного простору між собою, тому універсального співвідношення для всіх видів солі немає.

Чому ложка з гіркою може зіпсувати пропорції

У рецептах нерідко пишуть "одна столова ложка з гіркою", але таке вимірювання не має єдиного стандарту.

Наприклад, якщо набрати борошно невеликою гіркою, його буде значно менше, ніж у ложці з високою та щільною гіркою. Через це дві людини можуть додати різну кількість продукту, хоча формально дотримуватимуться одного рецепта.

Особливо помітною така різниця стає під час приготування тіста. Надлишок борошна може зробити випічку сухішою та щільнішою, а неправильна кількість солі - суттєво змінити смак страви.

Як правильно виміряти продукти без кухонних ваг

Найкраще використовувати стандартні мірні ложки. За даними Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), об'єм чайної мірної ложки становить 5 мл, а столової - 15 мл.

Однак мілілітри та грами - це різні одиниці вимірювання. Перша позначає об'єм, друга - масу. Саме тому столова ложка води важить приблизно 15 г, а така сама ложка борошна - лише близько 8 г.