Конец ноября 2026 принесет эмоциональные испытания и неожиданные изменения. Впрочем, для трех знаков Зодиака ситуация вскоре улучшится. Астролог Лесли Хейл рассказала, кому станет легче уже до 29 ноября.

24 ноября состоится полнолуние в Близнецах, которое в этот раз совпадает с суперлуной и образует соединение с Ураном - планетой неожиданных перемен. А уже 25 ноября Марс переходит в знак Девы, усиливая желание действовать, но в то же время повышая вероятность споров. Хорошая новость состоит в том, что в конце недели Венера образует благоприятный аспект с Юпитером, что сулит больше легкости, приятного общения и возможностей для отдыха.

Близнецы

Для Близнецов неделя начнется достаточно напряженно, ведь Полнолуние произойдет именно в вашем знаке. Возможны недоразумения дома, эмоциональные разговоры и внезапные изменения планов, поэтому астролог Хейл советует не провоцировать конфликты и не отвечать на сообщения под влиянием эмоций.

В первой половине недели лучше не принимать поспешных решений и оставить себе простор для маневра. Уже с четверга ситуация начнет выравниваться, а вы сможете вернуться к привычному ритму и уделить время тому, что доставляет удовольствие.

Дева

Девам придется столкнуться с повышенной нагрузкой, особенно в профессиональных вопросах. Из-за неожиданных изменений, задержек или новых обстоятельств рабочие планы могут потребовать корректировки, но не следует воспринимать это как собственную неудачу.

Переход Марса в ваш знак придаст энергии и решительности, однако важно не требовать от себя невозможного и сначала сосредоточиться на важнейших задачах. По прогнозу Хейл, последние дни недели принесут больше покоя, а в конце ноября станет легче двигаться к поставленным целям.

Рыбы

Рыбам на этой неделе придется искать баланс между личной жизнью и рабочими обязанностями. Партнер может потребовать больше внимания, в то время как профессиональные дела потребуют вашей сосредоточенности, из-за чего будет возникать ощущение, что времени не хватает ни на что.

Хейл советует четко очертить личные границы, не накапливать обиды и разрешать споры с помощью спокойного разговора. Неожиданные обстоятельства могут изменить ваши планы, но ближе к 29 ноября напряжение спадет, а в отношениях и повседневных делах станет гораздо легче.