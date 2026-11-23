Конец ноября 2026 принесет эмоциональные испытания и неожиданные изменения. Впрочем, для трех знаков Зодиака ситуация вскоре улучшится. Астролог Лесли Хейл рассказала, кому станет легче уже до 29 ноября.
Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, какие знаки ожидают позитивные перемены.
24 ноября состоится полнолуние в Близнецах, которое в этот раз совпадает с суперлуной и образует соединение с Ураном - планетой неожиданных перемен. А уже 25 ноября Марс переходит в знак Девы, усиливая желание действовать, но в то же время повышая вероятность споров. Хорошая новость состоит в том, что в конце недели Венера образует благоприятный аспект с Юпитером, что сулит больше легкости, приятного общения и возможностей для отдыха.
Близнецы
Для Близнецов неделя начнется достаточно напряженно, ведь Полнолуние произойдет именно в вашем знаке. Возможны недоразумения дома, эмоциональные разговоры и внезапные изменения планов, поэтому астролог Хейл советует не провоцировать конфликты и не отвечать на сообщения под влиянием эмоций.
В первой половине недели лучше не принимать поспешных решений и оставить себе простор для маневра. Уже с четверга ситуация начнет выравниваться, а вы сможете вернуться к привычному ритму и уделить время тому, что доставляет удовольствие.
Дева
Девам придется столкнуться с повышенной нагрузкой, особенно в профессиональных вопросах. Из-за неожиданных изменений, задержек или новых обстоятельств рабочие планы могут потребовать корректировки, но не следует воспринимать это как собственную неудачу.
Переход Марса в ваш знак придаст энергии и решительности, однако важно не требовать от себя невозможного и сначала сосредоточиться на важнейших задачах. По прогнозу Хейл, последние дни недели принесут больше покоя, а в конце ноября станет легче двигаться к поставленным целям.
Рыбы
Рыбам на этой неделе придется искать баланс между личной жизнью и рабочими обязанностями. Партнер может потребовать больше внимания, в то время как профессиональные дела потребуют вашей сосредоточенности, из-за чего будет возникать ощущение, что времени не хватает ни на что.
Хейл советует четко очертить личные границы, не накапливать обиды и разрешать споры с помощью спокойного разговора. Неожиданные обстоятельства могут изменить ваши планы, но ближе к 29 ноября напряжение спадет, а в отношениях и повседневных делах станет гораздо легче.
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