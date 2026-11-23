Кажется, еще совсем недавно мы гоняли по ночным улицам в Need for Speed Carbon, исследовали мир Oblivion и устраивали переполох в школе из Bully. Но в 2026 году этим и другим любимым играм целого поколения исполнилось уже 20 лет. Некоторые из них мы запускали после школы, в других проводили выходные, а еще были те, ради которых приходилось договариваться с друзьями, кто будет сидеть за компьютером.

Вспоминаем вместе со Styler игры, которым в 2026 году исполнилось 20 лет и чем они запомнились.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

В марте 2006 года Bethesda выпустила Oblivion - игру, в которой можно было провести сотни часов и все равно найти что-то новое. Игрок оказывался в огромной провинции Сиродил, где после гибели императора начинали открываться порталы в опасный мир Обливиона. Казалось бы, нужно как можно быстрее спасать империю, но по дороге постоянно находились более интересные дела.

Графика игры (скриншот)

Можно было вступить в Гильдию магов, стать наемным убийцей, исследовать древние руины или просто гулять по лесам и случайно встретить новое задание. Именно эта свобода и сделала Oblivion особенной. А в 2025 году игра получила ремастер, благодаря которому можно снова вернуться в Сиродил, но уже с современной графикой.

Bully

Что будет, если создатели GTA сделают игру не о преступном мире, а об обычной школе? В октябре 2006 года Rockstar Games дала ответ, выпустив Bully.

Главный герой Джимми Хопкинс попадает в академию Булворт, где быстро понимает, что спокойной учебы не будет. Здесь есть школьные хулиганы, строгие преподаватели, разные компании учеников и куча неприятностей, в которые можно попасть. Джимми посещает уроки, заводит друзей, разбирается с обидчиками и постепенно становится одной из самых заметных фигур школы.

Один из моментов игры (скриншот)

Особый шарм Bully был в мелочах. Можно было прогуливать занятия, кататься на скейтборде, участвовать в школьных соревнованиях или исследовать городок после уроков. А еще здесь менялись времена года, поэтому академия по-разному выглядела осенью, зимой и весной. И хотя фанаты годами надеются на Bully 2, полноценного продолжения до сих пор нет.

Need for Speed: Carbon

Если Most Wanted запомнилась полицейскими преследованиями, то Carbon - ночными гонками, горными дорогами и борьбой за районы города.

В этой части игроки попадали в Палмонт-Сити, где уличные гонщики разделили территорию между своими командами. Чтобы вернуть влияние, нужно было побеждать соперников, собирать свою команду и захватывать районы. А после обычной гонки игроков ждали дуэли в каньонах, где можно было проиграть через один неудачный поворот.

Меню игры (скриншот)

Carbon любили за атмосферу ночного города, возможность подробно менять внешность автомобилей и, конечно, дрифт. Здесь можно было часами настраивать машину, выбирая диски, обвесы и другие детали, а затем сразу проверять результат на трассе. Даже сегодня эти гонки легко узнать по их мрачной атмосфере и звукам моторов.

Gothic 3

Для поклонников ролевых игр октябрь 2006 года стал особенным, ведь тогда вышла Gothic 3. После приключений на острове Хоринис Безымянный герой наконец-то достался материку, где люди и орки борются за власть.

Вместо небольших территорий игроков ожидал огромный мир с городами, пустынями, заснеженными горами и десятками поселений. Можно было помогать повстанцам, сотрудничать с орками, выполнять задачи разных фракций и самостоятельно решать, каким будет дальнейший путь героя.

Геймплей игры (скриншот)

Правда, на старте Gothic 3 было много технических проблем, а некоторые решения разработчиков не понравились давним фанатам серии. Однако даже с недостатками игра подарила особую атмосферу приключений. Иногда достаточно услышать знакомую музыку Миртаны, чтобы захотелось снова отправиться по ее дорогам.

FlatOut 2

FlatOut 2 была именно той игрой, в которой аккуратное вождение интересовало далеко не всех. Здесь автомобили врезались в ограждения, разносили предметы на трассе, теряли детали, а после особо сильных столкновений водитель мог вылететь через лобовое стекло.

Вторая часть, вышедшая в 2006 году, сделала гонки еще более зрелищными. Кроме обычных заездов, игроки могли участвовать в дерби и забавных минииграх, где нужно было запускать водителя из автомобиля на максимальное расстояние или попадать в цель.

Один из моментов игры (скриншот)

А еще FlatOut 2 имела саундтрек, который многие помнят до сих пор. Papa Roach, Fall Out Boy, Nickelback и другие рок-исполнители прекрасно дополняли безумные заезды. Вероятно, именно поэтому эту игру так приятно вспоминать: здесь было много хаоса, громкой музыки и желания попробовать еще один заезд.

Heroes of Might and Magic V

В мае 2006 года поклонники стратегий получили Heroes of Might and Magic V. Для многих это стало знакомством с серией, а для других возможностью вернуться к любимой формуле, но уже с полноценной трехмерной графикой.

По-прежнему нужно было развивать города, собирать ресурсы, нанимать армии и исследовать карту в поисках сокровищ и новых территорий. Игроки руководили рыцарями, магами, некромантами и другими героями, а каждая битва требовала хотя бы немного подумать наперед.

Механика боя (скриншот)

Лучше всего Heroes V раскрывалась во время длинных партий. Особенно когда играли с друзьями за одним компьютером, поочередно передавая друг другу управление. Иногда на одну карту уходило несколько вечеров, но именно в этом и было все любопытство.

The Legend of Zelda: Twilight Princess

В 2006 году Nintendo выпустила одну из самых атмосферных частей приключений Линка - Twilight Princess. В этот раз королевство Хайрул оказалось под угрозой загадочного мира сумерек, а сам главный герой получил способность превращаться в волка.

Вместе с необычной спутницей Мидной Линк отправлялся исследовать подземелье, развязывать головоломки и бороться с опасными противниками. Происшествие получилось заметно мрачнее некоторых предыдущих частей серии, что особенно запомнилось игрокам.

Один из моментов игры (скриншот)

Twilight Princess также стала одной из первых больших игр для Nintendo Wii. Владельцы новой консоли могли использовать движения контроллера во время происшествия, а затем игра получила обновленную HD-версию для Wii U.

Ōkami

Среди громких релизов 2006 года была и Ōkami - игра, которую сложно перепутать с любой другой даже спустя двадцать лет.

Ее главная героиня - японская богиня солнца Аматерасу, которая предстает в образе белой волчицы. Она путешествует по миру, вдохновленному японской мифологией, и пытается вернуть ему жизнь и красоту после прихода темных сил.

Графика игры (скриншот)

Но самое интересное было в том, как именно игрок взаимодействовал с миром. С помощью волшебной кисти можно было рисовать прямо на экране, восстанавливать разрушенные предметы, управлять природными явлениями и помогать Аматерасу во время приключений.

Благодаря стилю, напоминающему традиционные японские рисунки тушью, Ōkami и сегодня выглядит необычно. Это одна из игр, которые запоминаются не столько графическими технологиями, сколько собственной атмосферой.

Tomb Raider: Legend

В апреле 2006 года на экраны вернулась Лара Крофт. После не слишком удачного для серии периода студия Crystal Dynamics взялась обновить приключения знаменитой кладоискательницы, и результатом стала Tomb Raider: Legend.

На этот раз Лара отправлялась на поиски древних артефактов, исследовала опасные храмы, преодолевала ловушки и постепенно приближалась к разгадке тайн собственной семьи.

Геймплей (скриншот)

Legend заметно изменила ощущение игры. Управлять Ларой стало удобнее, движения героини - более плавными, а приключения получили более кинематографическую подачу. При этом никуда не исчезли головоломки, прыжки над бездны и поиск скрытых проходов. Именно эта часть помогла вернуть интерес к Tomb Raider и дала серии новый старт.

Gears of War

В ноябре 2006 года владельцы Xbox 360 получили Gears of War - игру, которая быстро стала одним из главных эксклюзивов консоли.

События разворачивались на планете Сера, где человечество вело войну с подземными существами, известными как локусты. Главный герой Маркус Феникс вместе со своим отрядом должен был выполнять опасные задачи и противостоять врагам, значительно превосходившим людей численностью.

Один из моментов игры (скриншот)

Gears of War запомнилась, прежде всего, динамическими перестрелками и системой укрытий. Вместо того чтобы просто бежать вперед и стрелять, нужно постоянно менять позицию, прятаться от огня и работать вместе с напарниками.

Отдельное удовольствие доставляло кооперативное прохождение, когда можно было пройти кампанию вдвоем. А в 2025 году вышло обновленное издание Gears of War: Reloaded, позволившее еще раз вернуться к приключениям Маркуса Феникса.