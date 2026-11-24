Украинцы со статусом внутренне перемещенного лица могут выезжать за границу , но длительное пребывание за пределами страны грозит снятием с учета. В октябре 2026 года вступили в силу законодательные изменения, которые определили, сколько времени переселенцы могут находиться за границей без потери статуса ВПЛ и в каких случаях действуют исключения.

Сколько времени ВПЛ могут находиться за границей и при каких обстоятельствах статус могут отменить, пишет Styler.

Сколько дней ВПЛ могут находиться за границей

С 22 октября 2026 года вступил в силу новый Закон Украины № 4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Он определяет основания, по которым человека могут снять с учета ВПЛ из-за длительного пребывания за пределами Украины.

Как объясняет Луганская областная военная администрация, основанием для снятия с учета является:

Более 90 дней подряд - если человек непрерывно находится за границей.

Более 180 дней суммарно в течение года - если человек несколько раз выезжал из Украины, а общая продолжительность пребывания за границей превысила установленный срок.

Выезд на постоянное проживание за границу - отдельное основание для прекращения статуса ВПЛ.

Например, если переселенец выехал за границу на 45 дней, вернулся в Украину, а затем снова выехал на 50 дней, суммарная продолжительность составит 95 дней. Такой срок сам по себе не превышает годового ограничения в 180 дней, если ни одна из поездок не длилась более 90 дней непрерывно.

Когда длительное пребывание за границей не приведет к потере статуса

Новый закон предусматривает исключения для переселенцев, которые находятся за пределами Украины дольше установленных сроков по уважительным причинам.

Как объясняет Черниговский городской совет, перечень таких причин и допустимую продолжительность пребывания за границей должен определить Кабинет Министров Украины.

В проекте постановления Министерства социальной политики к обоснованным причинам отнесены:

Служебная командировка.

Обучение или стажировка за границей.

Лечение, реабилитация или болезнь человека.

Болезнь или смерть членов семьи либо родственников.

Уход за больным ребенком в возрасте до 18 лет.

Оздоровление детей.

Участие в международных соревнованиях или сопровождение детей на такие мероприятия.

Посещение медицинских учреждений, судебных или правоохранительных органов, если из-за этого человек был вынужден оставаться за границей.

Могут ли прекратить выплаты ВПЛ раньше

Важно различать статус внутренне перемещенного лица и государственную помощь на проживание.

Для денежных выплат действуют отдельные правила, поэтому человек может столкнуться с прекращением помощи даже тогда, когда оснований для снятия с учета ВПЛ еще нет.

По информации Пенсионного фонда Украины от 20 ноября 2026 года, получатель помощи должен сообщить о выезде за границу, если его продолжительность составляет:

Более 30 дней подряд.

Суммарно 60 календарных дней в течение шестимесячного периода получения помощи.

Об изменениях, которые влияют на право получать выплаты или их размер, необходимо проинформировать Пенсионный фонд в течение 14 календарных дней.

Нужно ли менять старую справку ВПЛ

Новый закон изменил документ, который подтверждает пребывание переселенца на учете.

Теперь таким подтверждением является выписка из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах. Документ может быть бумажным или электронным. Обе формы имеют одинаковую юридическую силу.

При этом украинцам, которые получили справку ВПЛ до 22 октября 2026 года, не обязательно оформлять новый документ. Как отмечает Луганская областная военная администрация, ранее выданные справки остаются действительными.

Что делать ВПЛ после возвращения в Украину

После возвращения из-за границы переселенцам стоит проверить, остаются ли актуальными их учетные данные.

Если человек изменил место проживания или вернулся к прежнему месту жительства, об этом необходимо сообщить соответствующему органу в течение 30 календарных дней. Сделать это можно через уполномоченный орган по месту проживания или центр предоставления административных услуг.

Если статус ВПЛ уже прекращен, возможность повторной постановки на учет зависит от обстоятельств и наличия предусмотренных законом оснований.