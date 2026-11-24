Українська блогерка, нотаріус та учасниця "Холостяка-15" Христина Горняк проказала ефектний міський аутфіт - поєднання шкіри, деніму та хутряних аксесуарів. Її образ може стати ідеєю для стильних зимових виходів.

Детальніше про це розповідає Styler із посиланням на її фото в Instagram.

Який це стиль

Образ Христини - сучасний міський шик із елементами гламуру та естетики 90-х і 2000-х років.

Основою аутфіту став структурований шкіряний жакет із виразною лінією плечей. Він додає силуету чіткості та робить комплект більш елегантним. Водночас джинси з незвичною шнурівкою, глибокий виріз і пухнаста сумка прибирають зайву офіційність.

Особливо вдало виглядає поєднання шоколадного кольору із синім денімом. Ці відтінки гармонійно доповнюють один одного, а різні фактури роблять образ багатшим і цікавішим.

Шкіряний жакет - головний акцент образу

Для свого виходу Христина Горняк обрала приталений жакет із гладкої екошкіри насиченого темно-коричневого кольору.

Модель має класичний відкладний комір із лацканами, чітку лінію плечей і застібається на два ґудзики. Приталений силует підкреслює талію, а легке розширення донизу робить посадку більш жіночною.

Окремої уваги заслуговує спосіб стилізації: жакет одягнений безпосередньо на тіло, а глибокий V-подібний виріз додає образу сміливості. Такий прийом можна адаптувати для вечірнього виходу, а для повсякденного варіанта доповнити жакет тонким топом або лаконічним боді.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Джинси з незвичайною деталлю

Щоб урівноважити виразний верх, Христина обрала сині джинси злегка розкльошеного крою. Вони мають ефект потертості та вертикальні шви, які візуально витягують силует.

Головна особливість моделі - розрізи в нижній частині штанин зі шнурівкою. Коричневі шнурки перегукуються з кольором жакета, завдяки чому навіть незвичайна деталь виглядає органічно.

Саме такі джинси допомагають зробити звичний комплект зі шкіряним верхом більш актуальним і позбавити його надмірної строгості.

Взуття та сумка

Взуття Христина підібрала відповідно до загальної кольорової гами. Темно-коричневі гостроносі ботильйони на підборах підтримують шоколадний відтінок жакета та аксесуарів. Завдяки розрізам на джинсах взуття залишається помітним і стає повноцінною частиною стилізації.

Ще цікавіший акцент - об'ємна сумка-клатч із пухнастою фактурою глибокого коричневого кольору.

Вона створює контраст із гладкою поверхнею шкіри та денімом. Поєднання різних матеріалів додає образу об'єму й робить його більш виразним навіть без надмірної кількості деталей.

Прикраси

Для завершення аутфіту Христина обрала масивні золотисті сережки-підвіски та великий перстень.

Теплий відтінок металу вдало поєднується із шоколадною палітрою одягу. Прикраси додають образу вечірнього настрою, але не перевантажують його.

Важливо, що аксесуари мають виразний вигляд і водночас підтримують загальну стилістику комплекту.

Зачіска, макіяж і манікюр

Б'юті-образ Христини також витриманий у стриманій естетиці. Довге темне волосся укладене м'якими хвилями, а пасма біля обличчя додають зачісці невимушеності.

У макіяжі переважають природні відтінки: виразні брови, делікатний акцент на очах і нейтрально-рожевий колір губ. Натомість манікюр додає яскравішу деталь - нігті вкриті глянцевим бордовим лаком.

Горняк показала образ на зиму 2027 (фото: instagram.com/kristygor)

Як повторити образ Христини Горняк узимку

Головний секрет цього комплекту - правильний баланс між строгими та невимушеними речами. Шкіряний жакет формує силует, денім робить образ практичнішим, а пухнастий аксесуар додає фактурності.

Для зимового гардероба таке поєднання можна адаптувати кількома способами.