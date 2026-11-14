Когда Святвечер в 2026 году: точная дата по новому церковному календарю

В декабре украинцы готовятся к одному из важнейших семейных праздников года - Рождества Христова . Его преддверие имеет особое название - Святвечер, когда родные собираются за общим столом, вспоминают близких и соблюдают древние обычаи.

Styler рассказывает, когда украинцы будут отмечать Святвечер в 2026 году по новому церковному календарю, какие традиции связаны с этим днем и что следует знать о происхождении праздничных обрядов.

Когда Святвечер в 2026 году

По новому церковному календарю Святвечер приходится на четверг, 24 декабря 2026 года. На следующий день, 25 декабря, в пятницу христиане будут отмечать Рождество Христово.

Эти даты используются Православной церковью Украины и Украинской греко-католической церковью в Украине после календарных изменений, введенных еще в 2023 году.

В частности, согласно данным, размещенным на офсайте, ПЦУ перешла на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года. В то же время, церковь предусмотрела возможность для отдельных общин и монастырей, желающих сохранить старый юлианский календарь, продолжать им пользоваться.

В УГКЦ в Украине также перешли на новый стиль для недвижимых праздников с 1 сентября 2023, оставив действующий порядок исчисления даты Пасхи.

Это означает, что для общин, придерживающихся старого стиля, Святвечер в сезоне 2026-2027 годов придется на 6 января 2027 года, а Рождество - на 7 января.

Что означает Святвечер и почему он особенный

Святвечер, или Надвечерье Рождества Христова - это день перед одним из величайших христианских праздников. Он завершает период Рождественского поста и посвящен духовной подготовке ко встрече Рождества.

В церковных обычаях, согласно материалу УГКЦ о традициях Святвечера, это время связано с молитвой, богослужениями и ожиданием рождения Иисуса Христа. Именно поэтому Святвечер считают не просто семейным ужином, а важной частью рождественского празднования.

По традиции семья собирается за столом вечером, когда на небе появляется первая звезда. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая, согласно евангельской истории, возвестила о рождении Спасителя.

При этом обычай ждать первой звезды является, в первую очередь, народной традицией. Главное "содержание" вечера - общая молитва, благодарность и семейное единство.

Почему на Святвечер готовят 12 блюд

Одно из самых известных украинских традиций - готовить на Святвечер 12 постных блюд. Как говорится в материале Львовского национального университета им. И. Франко - "Звичаї та обряди українців на Святвечір", это число часто связывают с двенадцатью апостолами Иисуса Христа.

В то же время в этнографических объяснениях можно встретить и другую трактовку: 12 блюд символизируют двенадцать месяцев года.

Важно, что единого обязательного перечня блюд нет. По данным образовательного проекта "СловОпис" Киевского университета им. Б. Гринченко меню отличается в зависимости от региона, семейных обычаев и местных кулинарных традиций.

Среди самых распространенных блюд:

Кутья - главное блюдо вечера, которое обычно готовят из пшеницы или другого зерна, мака, меда и орехов.

- главное блюдо вечера, которое обычно готовят из пшеницы или другого зерна, мака, меда и орехов. Узвар - напиток из сушеных фруктов, чаще всего яблок, груш и слив.

- напиток из сушеных фруктов, чаще всего яблок, груш и слив. Постный борщ - часто с фасолью, грибами или ушками.

- часто с фасолью, грибами или ушками. Вареники - с картофелем, капустой или грибами.

- с картофелем, капустой или грибами. Голубцы - с постной начинкой из крупы, риса или картофеля.

- с постной начинкой из крупы, риса или картофеля. Рыба - запеченная, жареная или тушеная.

- запеченная, жареная или тушеная. Фасоль и горох - традиционные блюда из бобовых.

- традиционные блюда из бобовых. Тушеная капуста - с грибами или без них.

- с грибами или без них. Картофель - вареный или запеченный.

вареный или запеченный. Грибная уха - одно из распространенных блюд во многих регионах.

- одно из распространенных блюд во многих регионах. Пышки - постная выпечка, часто с начинкой.

- постная выпечка, часто с начинкой. Пироги или другая домашняя выпечка - в зависимости от местных обычаев.

Каких традиций придерживаются на Святвечер

Кроме совместного ужина, отмечают в Библиотеке Уманского национального университета, украинцы издавна хранили ряд обычаев, связанных с подготовкой дома и праздничного стола.

Дедух в доме. Одним из символов украинского Рождества является дедух - сноп из колосьев, который традиционно ставили на почетном месте в доме. Он символизировал урожай, благополучие, память о предках и связи поколений.

Одним из символов украинского Рождества является дедух - сноп из колосьев, который традиционно ставили на почетном месте в доме. Он символизировал урожай, благополучие, память о предках и связи поколений. Сено под скатертью. В некоторых регионах под праздничную скатерть клали сено. Этот обычай связывают с яслями, в которых по библейской истории родился Иисус Христос.

В некоторых регионах под праздничную скатерть клали сено. Этот обычай связывают с яслями, в которых по библейской истории родился Иисус Христос. Общая молитва. Перед началом ужина семья может помолиться, поблагодарить за прожитый год и вспомнить тех, кто не смог присоединиться к празднованию.

Перед началом ужина семья может помолиться, поблагодарить за прожитый год и вспомнить тех, кто не смог присоединиться к празднованию. Кутья первой на столе. Во многих семьях именно с нее начинают Святу вечерю. Это блюдо имеет особое символическое значение и считается одним из главных атрибутов Рождества.

Во многих семьях именно с нее начинают Святу вечерю. Это блюдо имеет особое символическое значение и считается одним из главных атрибутов Рождества. Колядование. После ужина или уже на Рождество люди ходят от дома к дому, поют колядки и поздравляют хозяев с праздником. В некоторых местностях колядовать начинают непосредственно в Сочельник.

О том, как эти обычаи хранятся в современных украинских семьях, рассказывает и Украинская греко-католическая церковь. В одном из материалов церкви семья из Киевщины делится собственными традициями: от приготовления кутьи по семейному рецепту до совместной молитвы и ужина с детьми и внуками.

Как праздновали Святвечер более ста лет назад

Интересные свидетельства о рождественских обычаях украинцев сохранились в исторических документах. Центральный государственный исторический архив Украины во Львове подготовил выставку о том, как праздновали Рождество жители города и области в начале XX века.

Из архивных материалов видно, что традиция 12 блюд была распространена и тогда, хотя конкретное меню зависело от обилия семьи и местных обычаев. Даже в документальной выставке Центрального государственного исторического архива Украины во Львове под тематическим названием "З Різдвом Христовим! Святкування Різдва у Львові на початку ХХ століття", на столах могли быть кутья, компот, вареники, голубцы, рыба, тушеная капуста, борщ и пампушки.

А еще в более богатых львовских семьях уже использовали стеклянные елочные украшения. Некоторые хозяева даже прикрепляли к еловым веткам маленькие свечи.



Есть и более интересный исторический факт: Рождество не изначально было отдельным праздником в христианской традиции. По материалам Патриаршей катехизической комиссии УГКЦ, отдельное празднование рождения Иисуса Христа впервые установили в Римской церкви при Папе Юлии I в середине IV века. Впоследствии эта традиция распространилась на восток.

Святвечер, который сегодня объединяет украинские семьи за общим столом, имеет не только глубокое религиозное значение, но и богатую историю, в которой переплелись христианские символы и местные народные обычаи.