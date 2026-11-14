Таро-гороскоп на 14 ноября: что следует сделать Овнам, Водолеям и другим знакам Зодиака

Карты Таро на 14 ноября определили основные тенденции дня для всех знаков Зодиака . Прогноз охватывает работу, отношения и личные решения, а также подсказывает, на какие моменты следует обратить особое внимание.

Овен

Карта Таро: Четверка Жезлов (прямая)

Эта карта связана с близкими людьми, домашним уютом и общими достижениями. Если вы в отношениях, предложите партнеру провести вечер вместе и договоритесь хотя бы об одном общем деле на выходные. Если вы без пары, напишите трем друзьям и предложите встретиться или организовать небольшую компанию дома. Не откладывайте общение из-за мелких бытовых дел.

Телец

Карта Таро: Девятка Мечей (прямая)

Девятка Мечей указывает на тревожность, навязчивые мысли и склонность преувеличивать проблемы. Если вас беспокоит рабочий вопрос, запишите три конкретных факта, подтверждающих проблему, и отдельно - то, чего вы лишь опасаетесь. Если волнение касается отношений, не посылайте эмоциональные сообщения в разгар спора: сформулируйте один вопрос и вернитесь к разговору, когда сможете спокойно его задать. Не пытайтесь решить все сразу.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Пентаклей (прямая)

Сегодня следует оценить результаты усилий, которые вы прилагали в последнее время. Наемным работникам полезно пересмотреть выполненные за месяц задачи и записать три результата, которые можно обсудить с руководителем. Если вы работаете на себя, проверьте, какие заказы или услуги приносят больше пользы, а какие отнимают время без заметного результата. Не отказывайтесь от перспективного дела только потому, что оно еще не принесло быстрой отдачи.

Рак

Карта Таро: Тройка Жезлов (прямая)

Тройка Жезлов связана с развитием, расширением возможностей и переходом от замыслов к конкретным действиям. Если вы наемный работник, сегодня предложите руководителю один шаг, который поможет развить ваше направление. Если вы занимаетесь собственным делом или фрилансом, свяжитесь с потенциальным клиентом или партнером и отправьте конкретное предложение. Не ограничивайтесь размышлениями о будущем - сделайте хотя бы один шаг, который можно завершить сегодня.

Лев

Карта Таро: Отшельник (прямая)

Отшельник советует сосредоточиться на самостоятельном анализе и не искать постоянного одобрения у окружения. Если вы в отношениях, выделите сегодня час для собственных дел и прямо объясните партнеру, что вам нужно личное пространство. Если вы без пары, не соглашайтесь на встречу только из-за страха кого-то обидеть: используйте свободное время для занятий, которые вы давно откладывали занятий. Важное решение лучше сначала обдумать самостоятельно, а потом обсуждать с другими.

Дева

Карта Таро: Шестерка Кубков (прямая)

Шестерка Кубков связана с воспоминаниями, давними знакомствами и возвращением в приятные моменты прошлого. Если вы в отношениях, вспомните вместе с партнером одно важное для вас событие и предложите повторить связанную с ним традицию. Если вы без пары, можете написать человеку, с которым давно не общались, но не воспринимайте ностальгию как доказательство того, что следует восстанавливать романтические отношения. Не сравнивайте людей с теми, кто остался в прошлом.

Весы

Карта Таро: Верховная Жрица (прямая)

Верховная Жрица символизирует наблюдательность, скрытую информацию и понимание ситуации. Если вы в отношениях, обратите внимание на тему, которую партнер избегает, и спокойно спросите, почему ее сложно обсуждать. Если вы без пары, не торопитесь рассказывать новому знакомому личные подробности: сначала понаблюдайте за его поведением и последовательностью слов. Сегодня лучше собрать факты, прежде чем делиться важной информацией или делать выводы о другом человеке.

Скорпион

Карта Таро: Король Мечей (прямой)

Король Мечей указывает на логику, четкость суждений и способность принимать непростые решения. Если вы наемный работник, подготовьте краткий перечень аргументов для разговора с руководителем и четко сформулируйте, какого результата вы хотите достичь. Если у вас есть собственное дело, сегодня определите один важный вопрос, требующий решения, проверьте доступные факты и установите срок его решения. Избегайте резких высказываний: твердая позиция не нуждается в давлении на собеседника.

Стрелец

Карта Таро: Двойка Жезлов (прямая)

Двойка Жезлов связана с выбором направления, перспективами и подготовкой к переменам. Если рассматриваете путешествие, сравните сегодня два маршрута, проверьте продолжительность дороги и общие затраты. Если вы планируете переезд, составьте список относительно пяти обязательных вопросов: жилье, бюджет, документы, работа и сроки. Не бронируйте поездку и не договаривайтесь о переезде, пока не проверите основные условия. Четкий план поможет оценить, насколько замысел реалистичен.

Козерог

Карта Таро: Двойка Мечей (прямая)

Двойка Мечей символизирует нерешительность, внутренний конфликт и нежелание видеть все стороны ситуации. Если вы в отношениях, определите один вопрос, который давно нуждается в обсуждении, и сегодня договоритесь о конкретном времени для разговора. Если вы без пары, не поддерживайте общение с человеком только потому, что боитесь потерять возможность отношений: запишите две подходящие вам вещи и две, которые вызывают сомнения. Не перекладывайте ответственность за свой выбор на других.

Водолей

Карта Таро: Десятка Кубков (прямая)

Десятка Кубков связана с семейной гармонией, эмоциональной близостью и чувством поддержки. Если вы в отношениях, предложите партнеру вместе провести хотя бы час без гаджетов и обсудить общие планы. Если вы без пары, уделите внимание семье или близким друзьям: позвоните по телефону человеку, с которым давно не общались, и договоритесь о встрече. Не откладывайте теплое общение из-за мелких бытовых хлопот.

Рыбы

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (прямой)

Рыцарь Пентаклей символизирует дисциплину, последовательность и ответственное отношение к ежедневным обязанностям. Наемным работникам следует сегодня выбрать три рутинных задания и выполнить их поочередно, не отвлекаясь на посторонние дела. Если вы работаете на себя или занимаетесь фрилансом, проверьте текущие заказы, уточните сроки и завершите одно дело, которое вы давно откладывали. Не берите на себя новые обязательства, пока не разберетесь с уже начатыми.