Проезд в общественном транспорте Киева, Львова и Харькова: как изменились цены за последние полгода

С весны 2026 года во многих украинских городах была пересмотрена стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях . В некоторых городах тарифы выросли сразу на несколько гривен, а в отдельных населенных пунктах цены зависят от способа оплаты.

Styler собрал актуальные тарифы в украинских городах и выяснил, где общественный транспорт обходится пассажирам дороже всего, а где все же можно сэкономить.

Где проезд стоит больше всего

Одни из самых высоких тарифов на городские перевозки действуют в Киеве и Львове. В обоих городах разовая поездка может стоить 30 гривен, однако цена зависит от вида транспорта и способа оплаты.

Так, по данным официального портала КГГА, в столице с 15 июля 2026 одна поездка в коммунальном транспорте стоит 30 грн. В то же время пассажиры могут снизить расходы, покупая пакеты билетов. К примеру, при наличии пакета на 50 поездок одна обходится в 25 грн.

Что же касается пересадочного билета, который действует 90 минут, то он сегодня стоит 60 грн.

Частные маршрутки с 1 августа также подорожали: в зависимости от маршрута, проезд составляет 20-25 грн.

Отдельные тарифы действуют в городской электричке Kyiv City Express:

билет в приложениях "Київ Цифровий" и "Укрзалізниця" стоит 30 грн.

через валидаторы - 34,20 грн,

в терминалах "Укрзалізниці" - 36,70 грн,

в кассе или у кассира в вагоне - 37 грн.

Следует учитывать и ситуацию с движением транспорта: с вечера 3 ноября из-за проблем в энергосистеме Киев временно приостановил работу трамваев и троллейбусов. На части маршрутов они были заменены автобусами.

По данным официального сайта города Льва, в областном центре с 16 мая действуют дифференцированные тарифы:

разовая поездка стоит 30 грн при оплате наличными,

при оплате наличными, банковской картой - 26 грн,

с общей транспортной картой "ЛеоКарт" - 23 грн.

Для студентов с соответствующей картой цена составляет 11,50 грн.

Месячный абонемент стоит:

1150 грн - для обычных пассажиров,

- для обычных пассажиров, 575 грн - для студентов.

Стоимость проезда в других городах

В Виннице с 1 августа проезд в муниципальном транспорте стоит 25 грн. В то же время, частные маршрутки подорожали раньше - с 15 июля: в зависимости от направления пассажиры платят 30 или 35 грн.

В Черкассах в конце октября изменили стоимость проезда в частных автобусах:

билет при безналичной оплате стоит 30 грн,

за бумажный билет придется выложить 33 грн,

в троллейбусах тариф составляет 20 грн.

В Хмельницком проезд в троллейбусах стоит 14 грн, а в автобусах и маршрутках - 20 грн.

В Николаеве стоимость проезда зависит от расстояния:

на маршрутах до 10 км - 18 грн,

если расстояние превышает 10 км - 20 грн.

по отдельным направлениям в отдаленные районы цена составляет 25-30 грн.

В Чернигове проезд в автобусах стоит от 12 до 17 грн в зависимости от перевозчика и способа оплаты.

Где цены ниже

В ряде областных центров проезд обходится дешевле, чем в Киеве, Львове или Виннице. В некоторых городах стоимость зависит от того, пользуется ли пассажир транспортной карточкой.

К примеру, в Днепре проезд в трамваях, троллейбусах и метро стоит 10 грн за одну поездку. В автобусах тариф выше - 23 грн.

В Житомире с 15 августа стоимость одной поездки составляет:

в электротранспорте стоит 15 грн с транспортной картой,

с транспортной картой, при оплате банковской картой - 17 грн,

для учащихся - 8 грн.

В автобусах действуют отдельные тарифы:

с транспортной картой - 22 грн,

с банковской - 24 грн,

билет, приобретенный в терминале - стоит 25 грн.

В Полтаве с 25 августа действуют временные тарифы:

в троллейбусах - 18 грн,

в автобусах - 22 грн.

При оплате электронным билетом пассажиры получают скидку в 2 грн. Также предусмотрена бесплатная пересадка в течение 35 минут.

В Кропивницком проезд стоит:

в троллейбусах - 8 грн,

в коммунальных автобусах - 10 грн,

в частных маршрутках - 15 грн.

В то же время в Сумах одна поездка в троллейбусе стоит 8 грн тогда как в маршрутках тариф выше.

В Херсоне проезд в троллейбусах стоит 6 грн. Это один из самых низких показателей среди приведенных городов.

Где общественный транспорт бесплатный

Отдельно вспомним города, где пассажиры имеют возможность пользоваться коммунальным транспортом безвозмездно.

Речь идет о таких:

Харьков - бесплатно работают коммунальные автобусы, трамваи, троллейбусы и метро. Эта возможность сохраняется для пассажиров и в ноябре 2026 года.

бесплатно работают коммунальные автобусы, трамваи, троллейбусы и метро. Эта возможность сохраняется для пассажиров и в ноябре 2026 года. Кривой Рог - бесплатный проезд доступен не только местным жителям, но и гостям города. В то же время, это правило не распространяется автоматически на частные автобусные маршруты.

Какова средняя стоимость проезда в Украине

По данным Госстата, в сентябре 2026 года средняя статистическая стоимость одной поездки в городском транспорте составила 18,45 грн.

Самый высокий показатель зафиксировали в Киеве - 30 грн.

Среди самых низких:

Херсонская область - 6 грн,

Сумская область - 8 грн.

Также относительно невысокие средние цены были в Волынской области - 12 грн, Черкасской - 13 грн и Черниговской - 13,84 грн.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что за последние полгода стоимость проезда во многих городах заметно изменилась. Дороже всего разовая поездка обходится в Киеве и Львове - до 30 грн, тогда как в некоторых городах пассажиры платят за электротранспорт всего 6-8 грн. Харьков и Кривой Рог остаются примерами городов, где коммунальным транспортом можно пользоваться бесплатно.