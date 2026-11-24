Грузинский бизнесмен и герой шестого сезона шоу " Холостяк " Иракли Макацария и его жена окрестили младшую дочь Кето. Лиза Чичуа поделилась семейными фотографиями из церемонии.

Как прошел праздник и известно о семье бывшего "Холостяка", рассказывает Styler.

Как прошли крестины дочери Макацарии

23 ноября Лиза Чичуа поделилась в Instagram-историях кадрами из крестин 5-месячной дочери Кето. Жена бывшего героя "Холостяка" показала моменты церемонии и семейные фотографии у храма.

На одном из снимков Иракли и Лиза стоят на коленях перед священником, который держит их дочь на руках.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа во время крещения Кето (скриншот: instagram.com/lizachichuaa)

Несмотря на то, что Лиза поделилась кадрами церемонии, лицо самой молодой дочери на опубликованных фотографиях прикрыли сердечком.

Вместе с родителями в этот день был и старший сын Георгий, которого в семье называют Гио. Мальчик также попал на семейные фотографии.

На одном из кадров возле храма Лиза держит маленькую Кето на руках, а Георгий идет рядом с мамой и младшей сестрой.

Лиза Чичуа с дочерью Кето и сыном Георгием (скриншот: instagram.com/lizachichuaa)

Что известно о браке Иракли Макацарии и Лизы Чичуа

Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились в июле 2022 года . Пара отпраздновала свадьбу по грузинским традициям и обвенчалась. Предложился любимый бизнесмен в том же году на вершине горы в Тбилиси.

Их история знакомства возникла в Грузии: Иракли заметил Лизу в очереди перед концертом. Впоследствии он узнал о ней больше через общих знакомых и начал переписку в соцсетях. Одним из знаков внимания стали ее любимые сладости – чурчхела.

В июне 2023 года супруги впервые стали родителями - у них родился сын Георгий. В январе 2025 года семья пополнилась еще одним ребенком: Лиза родила дочь Нино.

В начале июня 2026 года Макацария и Чичуа в третий раз стали родителями . Младшую дочь назвали Кето. О ее рождении пара сообщила совместной корреспонденцией с фотографией из роддома.

Как сложились отношения Иракли после "Холостяка"

Украинские зрители познакомились с Макацарией в 2016 году, когда он стал главным героем "Холостяка-6". В финале бизнесмен выбрал Алену Лесик.

Однако впоследствии Макацария и Лесик разошлись. Семью бизнесмен создал уже с Лизой Чичуа, с которой ныне воспитывает троих детей.