Одни люди легко плывут по течению, другие хотят знать каждую деталь, планировать заранее и держать руку на пульсе всех событий. Астрологи считают, что представители некоторых знаков Зодиака особенно предрасположены к контролю.

Styler рассказывает, какие знаки больше всего стремятся все контролировать и кому труднее всего доверить важные дела другим.

12 место - Стрелец

Стрельцы не очень любят ограничений, причем не только чужих, но и собственных. Они предпочитают импровизировать, менять планы на ходу и не тратить время на контроль каждой мелочи.

11 место - Рыбы

Рыбы часто доверяют интуиции и обстоятельствам, поэтому не всегда стараются держать все под контролем. Им гораздо комфортнее плыть по течению, чем постоянно проверять, все ли происходит по плану.

10 место - Близнецы

Близнецы любят разнообразие и могут быстро потерять интерес к чрезмерному планированию. Они хотят знать все самое интересное, но контролировать каждый шаг других людей - точно не их любимое занятие.

9 место - Водолей

Водолеи ценят независимость и не любят, когда кто-то пытается контролировать их жизнь. Сами они тоже не спешат устанавливать правила для окружения, ведь считают, что каждый имеет право на собственные решения.

8 место - Весы

Весы стремятся к гармонии и стараются избегать ситуаций, в которых нужно жестко диктовать свои условия. В то же время они могут незаметно направлять события в нужное русло, особенно когда речь идет о сохранении спокойствия и комфорта.

7 место - Лев

Львы любят быть в центре внимания и нередко стремятся управлять процессами вокруг себя. Однако они не всегда готовы тратить силы по пустякам: главное, чтобы их мнение уважали, а важные решения учитывали.

6 место - Овен

Овны привыкли действовать быстро и не любят, когда кто-то задерживает процесс или мешает реализовывать их планы. Они могут брать инициативу в свои руки и требовать результата, но долго контролировать каждую деталь им обычно некогда.

5 место - Рак

Раки стремятся контролировать прежде всего то, что касается их близких и домашнего уюта. Им важно знать, что родные в безопасности, дела обстоят хорошо, а никто не скрывает от них важной информации.

4 место - Телец

Тельцы любят стабильность и не очень радуются неожиданным изменениям. Они стремятся контролировать финансы, быт и собственный комфорт, ведь чувствуют себя спокойнее, когда все предсказуемо и понятно.

3 место - Козерог

Козероги привыкли все планировать, просчитывать риски и отвечать за результат. Они не любят хаоса и часто убеждены, что лучший способ избежать проблем - лично проверить каждую важную деталь.

2 место - Дева

Девы замечают то, мимо чего другие легко проходят, и не могут спокойно смотреть на беспорядок. Они стремятся, чтобы все было организовано правильно, а если кто-то выполняет задание не так, как нужно, могут сразу взяться исправлять ситуацию.

1 место - Скорпион

Скорпионы - настоящие мастера контроля, особенно когда речь идет об отношениях, доверии и важных жизненных решениях. Они не любят неопределенности, стремятся знать, что происходит за кулисами, и редко готовы полностью отпустить ситуацию из своих рук.