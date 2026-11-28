Медовые николайчики могут стать не только вкусностями к чаю, но и особым подарком к зимним праздникам. Сочетание меда, сливочного масла и корицы создает тот же аромат праздничной выпечки, а процесс декорирования позволяет немного поэкспериментировать.

Медовые пряники

Ингредиенты для теста: сливочное масло - 100 г,

мед - 60 г,

сахар - 40 г,

мука - 400 г,

яйцо - 1 шт,

сода - 0,5 ч. л,

корица - 1 ч. л.

Ингредиенты для декорирования: шоколад - 100 г,

карамельный сироп - 50 г,

сахарная пудра - по вкусу.

Как приготовить медовые николайчики

В небольшой кастрюле соедините сливочное масло, мед и сахар. Поставьте на небольшой огонь и постоянно помешивая, прогревайте, пока масло не растопится, а сахар не растворится. Доводить смесь до кипения не нужно.

Масло, мед и сахар в кастрюле (фото: Юлия Шиканова)

Снимите кастрюлю с плиты и дайте массе остыть до комнатной температуры. Если добавить яйцо в горячую смесь, оно свернется и тесто не получится. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте венчиком.

В отдельной миске соедините муку, соду и корицу. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в медовую смесь и замешивайте тесто.

Не торопитесь всыпать всю муку сразу. В зависимости от размера яйца и консистенции меда его может потребоваться поменьше. Тесто должно быть пластичным, не липнуть к рукам и не рваться во время раскачки.

Готовое тесто (фото: Юлия Шиканова)

Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике примерно на 30 минут.

Раскатайте его толщиной примерно 7-10 мм. Я делала это руками но можно воспользоваться и скалкой. С помощью формочек вырежьте николайчиков, звездочки, елки, сапожки или другие праздничные фигурки. У меня были ромбы, цветочки и носки.

Вырезание будущих пряников (фото: Юлия Шиканова)

Переложите пряники на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте духовку в разогретой до 170 градусов примерно 8-12 минут, ориентируясь на размер фигурок и цвет их краев.

Пряники перед запеканием (фото: Юлия Шиканова)

Как украсить николайчики

Дождитесь, пока пряники полностью остынут. Тем временем растопите шоколад в микроволновке короткими импульсами или водяной бане.

Перелейте его в кондитерский мешочек или обычный пакетик, срежьте маленький уголок и приступайте к рисованию.

Шоколадом можно нарисовать лицо, пуговицы, узоры на одежде или контуры фигурок. Карамельный сироп используйте для отдельных деталей, а сахарной пудрой создайте эффект снега.



Лично я некоторые пряники погрузила задней частью в шоколад, а переднюю посыпала сахарной пудрой или укрыла карамельным сиропом. Можно также растереть пудру пальцем.

Готовые пряники (фото: Юлия Шиканова)

Именно на этом этапе можно не беспокоиться идеальным видом печенья. Несколько неровные линии, забавные лица и разные узоры только придают домашним николайчикам особый характер.

Советы по приготовлению

Для более насыщенного аромата можно добавить щепотку имбиря, мускатного ореха или молотой гвоздики.

Раскатывайте тесто между двумя листами пергамента, чтобы не забивать его лишней мукой.

Не передерживайте пряники в духовке, ведь после охлаждения они станут жестче.

Используйте густой карамельный сироп, чтобы рисунки не растекались.

Если планируете подарить николайчики, дождитесь застывания шоколада, а карамельное декорирование лучше оставить для печенья, которое будете подавать на стол.

Готовые пряники можно уложить в праздничную коробку, перевязать лентой и дополнить маленькой открыткой. Такой подарок особенно приятно сделать своими руками.

Блюдо содержит глютен, яйца и молочные продукты. В зависимости от состава шоколада и карамельного сиропа может содержать сою и следы орехов.