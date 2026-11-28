Новогодняя елка может быть не только главным украшением дома, но и символом желаний, которые хочется осуществить в новом году. А правильно подобранные цвета, игрушки и даже расположение дерева помогают создать атмосферу изобилия, любви и гармонии.

Styler рассказывает, какие украшения следует повесить на елку, если хочется привлечь в свою жизнь приятные перемены.

Какие цвета выбрать, чтобы привлечь удачу

В фэн-шуй цвета имеют символическое значение и ассоциируются с разными сферами жизни. Как объясняет эксперт по фэн-шуй и дизайнер интерьеров Кэти Малик в издании House Beautiful, сочетание оттенков и пяти природных элементов помогает создать гармоничное пространство.

Вот какие цвета можно использовать для праздничного декора:

золотой - символ богатства, достатка и финансовой стабильности. Золотые шары, ленты и декоративные звезды ассоциируются с благополучием;

- символ богатства, достатка и финансовой стабильности. Золотые шары, ленты и декоративные звезды ассоциируются с благополучием; красный - олицетворяет любовь, страсть, энергию и жизненную силу. Он подойдет тем, кто хочет добавить романтики и яркие эмоции;

- олицетворяет любовь, страсть, энергию и жизненную силу. Он подойдет тем, кто хочет добавить романтики и яркие эмоции; зеленый - символизирует развитие, обновление, жизненную энергию и новые возможности;

- символизирует развитие, обновление, жизненную энергию и новые возможности; розовый - ассоциируется с нежностью, романтикой и гармонией в отношениях;

- ассоциируется с нежностью, романтикой и гармонией в отношениях; серебряный и белый - символы покоя, чистоты, обновления и внутреннего равновесия.

Не обязательно использовать все цвета одновременно. Лучше выбрать два-три основных оттенка, чтобы елка выглядела стильно и целостно.

Какие игрушки повесить на елку, чтобы привлечь любовь

Если хочется встретить новую любовь или укрепить отношения с партнером, обратите внимание на украшения, символизирующие пару, близость и взаимность.

По рекомендациям фэн-шуй, для этой цели можно использовать:

парные игрушки - две одинаковые птички, ангелы или сердца символизируют союз и взаимопонимание;

красные и розовые сердца - олицетворяют романтические чувства, нежность и страсть;

шелковые ленты - символизируют мягкость, гармонию и прочные связи;

кристаллы и прозрачные шары - ассоциируются с чистотой намерений и открытостью к новым знакомствам.

Специалисты по фэн-шуй также советуют обратить внимание на юго-западную часть дома, связываемую с любовью и партнерством. Там можно разместить елку или создать небольшую праздничную композицию с парными украшениями.

Как украсить елку для финансового успеха

Если главное желание на новый год - улучшить материальное положение, пригодятся золотые, зеленые и серебряные украшения. В традициях фэн-шуй эти цвета связывают с обилием, развитием и новыми возможностями.

Что можно повесить на елку:

золотые монеты - символизируют прибыль, финансовую стабильность и достаток;

- символизируют прибыль, финансовую стабильность и достаток; орехи и шишки - ассоциируются с урожаем, благополучием и материальным достатком;

- ассоциируются с урожаем, благополучием и материальным достатком; игрушки в форме фруктов - символизируют процветание, плодородие и щедрость;

- символизируют процветание, плодородие и щедрость; серебряные шары - олицетворяют новые возможности и стабильность;

- олицетворяют новые возможности и стабильность; золотые ленты - символизируют благополучие и осуществление задуманного.

По народным поверьям, такие декоративные элементы ассоциируются с финансовым благополучием и достатком.

Где поставить елку, чтобы привлечь счастье и благополучие

В фэн-шуй важное значение имеет не только декор, но и расположение праздничного дерева. Как объясняет Кэти Малик, южный сектор жилья связан с признанием и репутацией, а юго-восточный - с богатством и процветанием.

Если хочется уделить внимание разным сферам жизни, можно ориентироваться на следующие рекомендации:

юго-восток - для финансового благосостояния, карьерного развития и новых возможностей;

- для финансового благосостояния, карьерного развития и новых возможностей; юго-запад - для любви, романтики и гармонических отношений;

- для любви, романтики и гармонических отношений; юг - для признания, успеха и реализации амбиций.

В то же время, не стоит превращать праздничное оформление в сложную систему правил. Елка должна гармонично вписываться в интерьер и не мешать свободно передвигаться по комнате.

Какое украшение обязательно повесить на верхушку елки

Отдельное внимание следует уделить верхушке праздничного дерева. Традиционно ее украшают звездой или ангелом, имеющим особое символическое значение.

Звезда ассоциируется со светом, надеждой и верным направлением в жизни. Ангел символизирует защиту, семейный уют и душевное спокойствие. Если хочется добавить индивидуальности, можно выбрать большой декоративный цветок, бант или украшение, которое имеет особое значение для вашей семьи.

Каких украшений лучше избегать

По народным поверьям, не все елочные игрушки имеют положительную символику. В частности, треснувшие, разбитые или поврежденные украшения ассоциируются с неприятностями и семейными неурядицами.

Поэтому перед декорированием стоит перебрать старые игрушки и избавиться от тех, кто уже потерял красивый вид. Также лучше не перегружать дерево слишком большим количеством разноцветных украшений: гармоничное сочетание оттенков сделает его более эффектным.

Важно помнить о безопасности

Кроме красоты и символики, не забывайте о безопасном оформлении елки. Национальная ассоциация противопожарной защиты США (NFPA) советует держать дерево не менее метра от каминов, обогревателей и других источников тепла, проверять состояние гирлянд и выключать их перед сном или выходом из дома. Также не стоит использовать на елке зажженные свечи.