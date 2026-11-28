Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк отметили первый юбилей сына. Мальчику, которого назвали Даниэлем , исполнился месяц, и по этому случаю родители опубликовали кадры первой семейной фотосессии, на которых можно разглядеть лицо малыша.

Styler со ссылкой на пост со страницы Екатерины в Instagram расскажет детали.

Тишкевич показала лицо меясчного сына

Екатерина посвятила Даниэлю нежную публикацию, в которй рассказала о первых неделях материнства. За это время она заметила, как быстро меняется малыш: у него постепенно округляются щечки, крепнет тельце, а каждый день приносит новые маленькие открытия.

Актриса также призналась, что вместе с сыном привыкает и к собственной новой роли. Поначалу даже обычные ежедневные заботы вызывали у нее волнение.

"Как постепенно нарастают маленькие щечки, как крепнет тельце и как тебе самой становится все менее страшно поднимать его, мыть п*пку или продвигать крошечные ручки в "человечки", - сказала Тишкевич.

В то же время, по словам Екатерины, Валентин с самого начала чувствовал себя увереннее в уходе за новорожденным. Сама же она только теперь научилась без паники справиться даже с подгузником.

"Наш папа с самого начала был во всем этом смелее, а я вот только сейчас научилась без паники одевать нашему жучку памперс", - пошутила актриса

Как семья отметила первый месяц Даниэля

На маленький семейный юбилей к супругам приехали дедушка и бабушка из Одессы. Екатерина рассказала, что малыш с интересом рассматривал дедушку, а ее мама привезла подарки внуку.

Особым поводом для радости стала и первая семейная фотосессия втроем. Тишкевич поделилась кадрами, на которых родители нежно держат сына, а его лицо теперь можно увидеть вблизи.

По словам актрисы, в начале съемки Даниэль немного капризничал, но впоследствии успокоился и охотно позировал перед камерой. Результатом первой фотосессии родители остались очень довольны.

От первых тревог до рождения первенца

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк не скрывали, что мечтали о ребенке. В начале 2026 года супруги решили попытаться стать родителями, и уже через месяц узнали о беременности. Однако радостную новость затмили переживания: на восьмой неделе у актрисы началось кровотечение, поэтому ей пришлось провести около недели в больнице. К счастью, обследование подтвердило, что беременность удалось сохранить и с малышом все хорошо.

28 октября в семье появился первенец - мальчика назвали Даниэлем. Он родился в Виннице путем планового кесарева сечения. Сначала актеры надеялись на естественные роды, однако в конце концов избрали операцию. Она прошла успешно, а восстановление Екатерины, по ее словам, происходило по плану.

Малыш появился на свет с весом 3280 граммов и ростом 53 сантиметра. По шкале Апгар его состояние оценили в 9 из 10 баллов.