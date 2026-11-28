Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк відзначили перший маленький ювілей сина. Хлопчику, якого назвали Даніелем , виповнився місяць, і з цієї нагоди батьки опублікували кадри першої сімейної фотосесії, на яких уже можна роздивитися обличчя малюка.

Styler з посиланням на допис зі сторінки Катерини в Instagram розповість деталі.

Тишкевич показала обличчя місячного сина

Катерина присвятила Даніелю ніжний допис, у якому розповіла про перші тижні материнства. За цей час вона помітила, як швидко змінюється малюк: у нього поступово округлюються щічки, міцнішає тільце, а кожен день приносить нові маленькі відкриття.

Акторка також зізналася, що разом із сином звикає і до власної нової ролі. Спочатку навіть звичайні щоденні турботи викликали в неї хвилювання.

"Як поступово наростають маленькі щічки, як міцнішає тільце і як тобі самій стає дедалі менш страшно підіймати його, мити дупку чи просовувати крихітні ручки в "чоловічки", - поділилася Тишкевич.

Водночас, за словами Катерини, Валентин від самого початку почувався впевненіше у догляді за новонародженим. Сама ж вона лише тепер навчилася без паніки впоратися навіть із підгузком

"Наш тато від самого початку був у всьому цьому сміливішим, а я ось тільки зараз навчилася без паніки вдягати нашому жучку памперс", пожартувала акторка

Як родина відзначила перший місяць Даніеля

На маленький сімейний ювілей до подружжя приїхали дідусь і бабуся з Одеси. Катерина розповіла, що малюк із цікавістю розглядав дідуся, а її мама привезла онукові подарунки.

Особливим приводом для радості стала й перша сімейна фотосесія втрьох. Тишкевич поділилася кадрами, на яких батьки ніжно тримають сина, а його обличчя тепер можна побачити зблизька.

За словами акторки, на початку зйомки Даніель трохи вередував, але згодом заспокоївся й охоче позував перед камерою. Результатом першої фотосесії батьки залишилися дуже задоволені.

Від перших тривог до народження первістка

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк не приховували, що мріяли про дитину. На початку 2026 року подружжя вирішило спробувати стати батьками, і вже за місяць дізналося про вагітність. Проте радісну новину затьмарили переживання: на восьмому тижні в акторки почалася кровотеча, тож їй довелося провести близько тижня в лікарні. На щастя, обстеження підтвердило, що вагітність вдалося зберегти й із малюком усе добре.

28 жовтня в родині з'явився первісток - хлопчика назвали Даніелем. Він народився у Вінниці шляхом планового кесаревого розтину. Спочатку актори сподівалися на природні пологи, однак зрештою обрали операцію. Вона пройшла успішно, а відновлення Катерини, за її словами, відбувалося за планом.

Малюк з'явився на світ із вагою 3280 грамів і зростом 53 сантиметри. За шкалою Апгар його стан оцінили у 9 балів із 10.