На экраны возвращается украинский сериал "Кохання та полум'я", который стал одним из самых популярных на MEGOGO в 2025 году. Во втором сезоне зрителей ждут опасные спасательные операции, загадочный мститель и новая героиня, появление которой может изменить личную жизнь персонажа Тараса Цымбалюка.
Styler рассказывает, когда состоится премьера, кто сыграл в продолжении и чем будет интриговать сюжет.
О чем второй сезон "Кохання та полум'я"
После событий первого сезона капитан ГСЧС Тарас Сахно, которого играет Тарас Цымбалюк, столкнется с новой угрозой. Разоблачение предателя, причастного к ракетному удару по части, не поставит точку в этой истории.
Герой получит от таинственного незнакомца список потенциальных жертв. Среди имен будет и Екатерина, его возлюбленная, роль которой играет Екатерина Кузнецова.
Теперь Сахну придется не только отвечать за жизнь своей команды во время опасных выездов, но и искать человека, стремящегося ему отомстить.
В то же время, изменения произойдут и в самом подразделении. К команде присоединится опытная спасительница Антонина Яровая, которую сыграла Антонина Хижняк.
Между ней и Тарасом сразу возникнет профессиональное соперничество. Однако за взаимными претензиями и противостоянием могут скрываться совсем другие эмоции. Выдержат ли отношения Сахна с Екатериной новое испытание, станет одной из главных интриг сезона.
Кто сыграл в сериале "Кохання та полум'я-2"
В свои роли вернулись актеры, знакомые зрителям по первому сезону. Среди исполнителей главных ролей:
- Тарас Цымбалюк - Тарас Сахно;
- Екатерина Кузнецова - Екатерина Коваль;
- Антонина Хижняк - Тоня Яровая;
- Григорий Бакланов - Свят;
- Роман Ясиновский - Андрей.
Также в сериале снялись Виктория Литвиненко, Михаил Дзюба, Сергей Митрюшин, Мария Петренко-Пашкурова, Олег Иваница, Альбина Корж, Максим Рягин, Владимир Абазопуло, Роман Жиров, Андрей Дебрин, Сергей Журавлев и Георгий Поволоцкий.
Режиссером продолжения стал Виталий Кукса, а генеральным продюссером - Екатерина Шевелюк.
Чем новый сезон будет отличаться от первого
В этот раз создатели сериала уделили больше внимания детективной составляющей, психологическому противостоянию и масштабным сценам ликвидации последствий российских обстрелов.
К работе над проектом снова привлекли специалистов ГСЧС Украины. Они консультировали съемочную команду, чтобы показать профессиональные будни спасателей максимально близко к реальности.
"Продолжение "Кохання та полум'я" выходит на принципиально новый уровень напряжения. Здесь больше экшна, опасности и психологического давления, но сердцем проекта остаются наши люди - украинские спасатели, которые ежедневно смотрят опасности в глаза", - отметили авторы сериала.
По итогам 2025 года первый сезон занял пятое место в рейтинге сериалов MEGOGO по продолжительности просмотров в подписке. Он стал единственным украинским проектом в пятерке лидеров.
Когда и где смотреть "Кохання та полум'я-2"
Второй сезон будет насчитывать 16 серий. Премьера состоится в конце ноября сразу на двух платформах, однако в разные дни.
- 29 ноября - ранняя цифровая премьера на MEGOGO;
- 30 ноября в 20:00 - телевизионная премьера на СТБ.
В эфире телеканала новые эпизоды будут показываться с понедельника по четверг. Пользователи MEGOGO с соответствующей подпиской смогут просматривать серии на день раньше телевизионного показа.
Сериал создала команда Starlight Production в сотрудничестве с ГСЧС Украины и MEGOGO.