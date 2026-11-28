Иногда хочется попробовать что-то необычное , легкое и не слишком калорийное. Прекрасным вариантом станет теплая закуска с кальмарами, грибами шимеджи и овощами в азиатском стиле. Особый вкус ей придает сочетание сладковатого соуса терияки и легкой кислинки лайма. К тому же приготовить блюдо можно даже при отключении света, если дома есть газовая плита.

Как приготовить оригинальную закуску с кальмарами и грибами, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты для приготовления закуски

Для двух порций понадобятся:

очищенный кальмар - 150 г;

грибы шиммеджи - 150 г;

стручковая фасоль - 50 г;

брокколи - 50 г;

зеленый горошек - 30 г;

соус терияки - 30 г;

сок лайма - 1 ч. л.;

кунжутное масло - 1 ч. л.;

кунжут - 3 г.

Количество порций: 2.

Время приготовления: около 20 минут.

Изюминкой этого рецепта являются грибы шиммеджи. Они популярны в японской кухне, а после термической обработки приобретают легкий ореховый привкус и сохраняют упругую текстуру.

Рецепт приготовления необычной закуски

Если вы используете замороженные кальмары, предварительно разморозьте их в холодильнике. Обсушите бумажным полотенцем и нарежьте полосками или кольцами.

У грибов шиммеджи срежьте основание, соединяющее ножки, и разделите их. Брокколи разберите на небольшие соцветия, а стручковую фасоль нарежьте на несколько частей.

Разогрейте сковороду с кунжутным маслом для жарки. Выложите брокколи и стручковую фасоль, добавьте две столовых ложки воды и готовьте под крышкой в течение 3-4 минут.

Добавьте грибы шиммеджи и зеленый горошек. Снимите крышку и обжаривайте ингредиенты еще примерно 4-5 минут, периодически перемешивая.

Когда лишняя влага испарится, добавьте кальмары и соус терияки. Готовьте на сильном огне примерно 2-3 минуты до готовности морепродуктов.

Согласно рекомендациям FDA, внутренняя температура морепродуктов во время приготовления должна достигнуть 63 градусов.

Снимите сковороду с огня, добавьте сок лайма и перемешайте. Перед подачей посыпьте закуску кунжутом.

Кальмары с грибами шимеджи и овощами, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Совет от меня: не добавляйте сок лайма во время обжарки. Лучше сбрызнуть им уже готовую закуску - так цитрусовая нотка будет более выразительной и приятно сбалансирует сладковатый вкус териака. А для более насыщенного аромата можно предварительно подсушить кунжут на сухой сковороде.

Калорийность и питательная ценность закуски

Примерная калорийность одной порции составляет 165 ккал.

Белки - 17 г.

Жиры - 4,5 г.

Углеводы - 15 г.

Калорийность всего блюда составляет около 330 ккал. Показатели могут отличаться в зависимости от состава соуса терияки и других ингредиентов.

Аллергены: моллюски, соя, кунжут. Соус терияки также может содержать пшеницу и глютен.