После прощания с проектом Кристина Горняк оставила Славе Кравцову фразу, которую зрители восприняли как предупреждение о возможном разочаровании в собственном выборе. Теперь главный герой шоу отреагировал на ее слова, а сама участница объяснила, что именно заставило ее усомниться в перспективе их отношений.

Styler расскажет, что Кравцов ответил Горняк и почему она снова вернулась к теме его поведения с другими участницами.

Что Кравцов сказал после слов Горняк

Во время прощания с шоу Кристина Горняк решила оставить Славе своеобразное пожелание. Садясь в автомобиль, она провела параллель со спортом и намекнула, что после завершения проекта Холостяк может иначе посмотреть на свое решение.

"Спортсмены просматривают матчи, когда ошиблись. Так что приятного просмотра", - сказала юрист.

Ее слова активно обсуждали в Сети. К дискуссии подключился и сам Кравцов. Он дал понять, что пока не видит причин сожалеть о том, кому отдал предпочтение.

"Пересматриваю. Пока ни одной ошибки", - написал Холостяк комментарий под одним из постов в Threads.

Ответ Кравцова (скриншот)



В свою очередь Горняк опубликовала новый пост на своей странице в Threads, в котором подробнее объяснила свою позицию. Она обратила внимание на критику, возникшую после ее разговора со Славой: некоторые зрители решили, что вместо обсуждения собственных отношений Кристина слишком много говорила о Любви Конате.

Участница не согласилась с такой трактовкой. По ее словам, формат реалити предполагал, что девушки могли наблюдать за поведением Холостяка в общении с другими участниками. И это давало им основания задуматься, не будет ли такая модель повторяться уже в личных отношениях.

"Ибо не работает принцип: "Он ее не уважал, но меня будет уважать, потому что я особенная", - написала Горняк.

Она также объяснила, что не стоит надеяться на особое отношение только потому, что рядом оказался другой человек.

"Если человек демонстрирует определенную модель поведения, это повод задуматься, а не убеждать себя, что с тобой все будет по-другому", - отметила Кристина.

Именно поэтому, по ее словам, во время разговора со Славой она затронула тему эмоциональных качелей. Горняк подчеркнула, что ее вопрос касался не Любы, а того, присуще ли такое поведение самому Кравцову.

"Очевидно, вопрос оказался неудобным и не всем понравился. Но для меня стал он решительным, и в общей сложности неделю я в своей голове это все и взвешивала", - подытожила участница.

Горняк была не единственной, кто покинул "Холостяк"

Напомним, в седьмом выпуске 15-го сезона проект покинули сразу две участницы - Кристина Горняк и Лия Янголенко. Последняя перед церемонией роз побывала на индивидуальном свидании со Славой, состоявшемся в атмосфере лесной сказки.

Однако романтическая встреча не помогла паре сблизиться. Во время прощания Кравцов назвал Лию холодной и не вручил ей розу. После выхода эпизода девушка призналась, что между ними, вероятнее всего, сложились дружеские отношения, а романтической искры так и не возникло.

После седьмой церемонии борьбу за сердце Холостяка продолжили другие участницы, а две девушки уже поделились собственными выводами об этом опыте.