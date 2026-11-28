Если обычные котлеты уже надоели, попробуйте готовить мясные гнезда с грибной начинкой. Для этого блюда не понадобится духовка или сыр, ведь весь процесс приготовления происходит на сковороде.

Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Мясные гнезда с грибами на сковороде

Мясные гнезда обычно готовят в духовке с добавлением сыра, как, например, в рецепте кулинарного издания SHUBA.

Я же предлагаю несколько иной вариант приготовления - без запекания и творожной корочки. Вместо этого использую грибную начинку со сметаной и тушу мясные гнезда под крышкой.

Время приготовления - примерно 45 минут.

Количество порций - 3 (6 мясных гнезд).

Сложность - легкая.

Способ приготовления - жарка и тушение.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

мясной фарш - 500 г;

шампиньоны - 250 г;

лук - 1-2 шт.;

яйцо - 1 шт.;

сметана - 3-4 ст. л.;

чеснок - 2 зубчика;

вода - 100 мл;

соль, черный перец, паприка - по вкусу;

масло - для жарки.

Пошаговое приготовление

Сначала очищаю лук и мелко его нарезаю. Шампиньоны нарезаю небольшими кусочками.

Подготовка лука и шампиньонов для начинки (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываю лук и грибы. Обжариваю до испарения излишней влаги, периодически помешивая.

Обжаривание шампиньонов с луком (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Добавляю в грибы две столовые ложки сметаны, измельченный чеснок, соль и перец. Перемешиваю и тушу в течение 2-3 минут.

Приготовление грибной начинки со сметаной (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

В отдельной миске соединяю фарш, яйцо, немного измельченного лука, соль, перец и паприку. Тщательно перемешиваю до однородности.

Подготовка фарша для мясных гнезд (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Делю фарш на шесть примерно одинаковых частей. Формирую круглые котлеты, в центре каждой делаю углубление для начинки, оставляя небольшие бортики.

Формирование мясных гнезд из фарша (Фото: Остапова Анастасия, Styler)

Выкладываю мясные гнезда на разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваю снизу в течение 3-4 минут, не переворачивая.

Обжаривание мясных гнезд на сковороде (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Наполняю каждое углубление грибной начинкой. Остальные сметаны смешиваю с водой, добавляю немного соли и выливаю соус между мясными гнездами.

Накрываю сковороду крышкой и тушу на слабом огне около 20-25 минут до полной готовности фарша.

Приготовление мясных гнезд с грибной начинкой в сметанном соусе (Фото: Анастасия Остапова, Styler)

Мясные гнезда можно подавать с картофельным пюре, гречкой, рисом или свежими овощами. Сметанный соус, остающийся на сковороде, отлично дополнит гарнир.

Аллергены: яйца, молоко и молочные продукты.

Советы для приготовления сочных мясных гнезд