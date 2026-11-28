Если обычные котлеты уже надоели, попробуйте готовить мясные гнезда с грибной начинкой. Для этого блюда не понадобится духовка или сыр, ведь весь процесс приготовления происходит на сковороде.
Как приготовить такое блюдо и что следует учесть, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.
Мясные гнезда с грибами на сковороде
Мясные гнезда обычно готовят в духовке с добавлением сыра, как, например, в рецепте кулинарного издания SHUBA.
Я же предлагаю несколько иной вариант приготовления - без запекания и творожной корочки. Вместо этого использую грибную начинку со сметаной и тушу мясные гнезда под крышкой.
-
Время приготовления - примерно 45 минут.
-
Количество порций - 3 (6 мясных гнезд).
-
Сложность - легкая.
-
Способ приготовления - жарка и тушение.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
-
мясной фарш - 500 г;
-
шампиньоны - 250 г;
-
лук - 1-2 шт.;
-
яйцо - 1 шт.;
-
сметана - 3-4 ст. л.;
-
чеснок - 2 зубчика;
-
вода - 100 мл;
-
соль, черный перец, паприка - по вкусу;
-
масло - для жарки.
Пошаговое приготовление
Сначала очищаю лук и мелко его нарезаю. Шампиньоны нарезаю небольшими кусочками.
На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываю лук и грибы. Обжариваю до испарения излишней влаги, периодически помешивая.
Добавляю в грибы две столовые ложки сметаны, измельченный чеснок, соль и перец. Перемешиваю и тушу в течение 2-3 минут.
В отдельной миске соединяю фарш, яйцо, немного измельченного лука, соль, перец и паприку. Тщательно перемешиваю до однородности.
Делю фарш на шесть примерно одинаковых частей. Формирую круглые котлеты, в центре каждой делаю углубление для начинки, оставляя небольшие бортики.
Выкладываю мясные гнезда на разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваю снизу в течение 3-4 минут, не переворачивая.
Наполняю каждое углубление грибной начинкой. Остальные сметаны смешиваю с водой, добавляю немного соли и выливаю соус между мясными гнездами.
Накрываю сковороду крышкой и тушу на слабом огне около 20-25 минут до полной готовности фарша.
Мясные гнезда можно подавать с картофельным пюре, гречкой, рисом или свежими овощами. Сметанный соус, остающийся на сковороде, отлично дополнит гарнир.
Аллергены: яйца, молоко и молочные продукты.
Советы для приготовления сочных мясных гнезд
-
Чтобы фарш не прилипал к рукам во время формирования гнезд, рекомендую смочить ладони холодной водой.
-
Перед добавлением сметаны к грибам следует дождаться испарения излишней жидкости, чтобы начинка не была слишком водянистой.
-
Не делайте углубления слишком глубокими, чтобы мясные гнезда не распадались во время тушения.
-
Готовьте блюдо под крышкой на слабом огне, чтобы соус не испарялся слишком быстро.
-
Для более насыщенного вкуса к грибной начинке можно добавить немного соевого соуса. В таком случае следует учесть дополнительные аллергены – сою и, в зависимости от состава соуса, пшеницу.
Раньше мы рассказывали, как приготовить нежный салат с курицей и ореховым песто из авокадо всего за 30 минут.