Якщо звичайні котлети вже набридли, спробуйте приготувати м'ясні гнізда з грибною начинкою. Для цієї страви не знадобляться духовка чи твердий сир, адже весь процес приготування відбувається на сковороді.

Як приготувати таку страву та що варто врахувати, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

М'ясні гнізда з грибами на сковороді

М'ясні гнізда зазвичай готують у духовці з додаванням твердого сиру, як, наприклад, у рецепті кулінарного видання SHUBA.

Я ж пропоную дещо інший варіант приготування - без запікання та сирної скоринки. Замість цього використовую грибну начинку зі сметаною та тушкую м'ясні гнізда під кришкою.

Час приготування - приблизно 45 хвилин.

Кількість порцій - 3 (6 м'ясних гнізд).

Складність - легка.

Спосіб приготування - смаження та тушкування.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться:

м'ясний фарш - 500 г;

печериці - 250 г;

цибуля - 1-2 шт.;

яйце - 1 шт.;

сметана - 3-4 ст. л.;

часник - 2 зубчики;

вода - 100 мл;

сіль, чорний перець, паприка - до смаку;

олія - для смаження.

Покрокове приготування

Спочатку очищаю цибулю та дрібно її нарізаю. Печериці нарізаю невеликими шматочками.

Підготовка цибулі та печериць для начинки (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

На розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викладаю цибулю та гриби. Обсмажую до випаровування зайвої вологи, періодично помішуючи.

Обсмажування печериць із цибулею (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Додаю до грибів дві столові ложки сметани, подрібнений часник, сіль та перець. Перемішую і тушкую протягом 2-3 хвилин.

Приготування грибної начинки зі сметаною (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

В окремій мисці з'єдную фарш, яйце, трохи подрібненої цибулі, сіль, перець та паприку. Ретельно перемішую до однорідності.

Підготовка фаршу для м'ясних гнізд (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Ділю фарш на шість приблизно однакових частин. Формую круглі котлети, у центрі кожної роблю заглиблення для начинки, залишаючи невеликі бортики.

Формування м'ясних гнізд із фаршу (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Викладаю м'ясні гнізда на розігріту сковороду з олією та обсмажую знизу протягом 3-4 хвилин, не перевертаючи.

Обсмажування м'ясних гнізд на сковороді (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

Наповнюю кожне заглиблення грибною начинкою. Решту сметани змішую з водою, додаю трохи солі та виливаю соус між м'ясними гніздами.

Накриваю сковороду кришкою та тушкую на слабкому вогні приблизно 20-25 хвилин до повної готовності фаршу.

Приготування м'ясних гнізд із грибною начинкою у сметанному соусі (Фото: Остапова Анастасія, Styler)

М'ясні гнізда можна подавати з картопляним пюре, гречкою, рисом або свіжими овочами. Сметанний соус, який залишається на сковороді, чудово доповнить гарнір.

Алергени: яйця, молоко та молочні продукти.

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