Коли після робочого дня не хочеться довго стояти біля плити, на вечерю можна приготувати пасту з фаршем, томатами у власному соку та пармезаном. Така страва стане у пригоді також під час відключень світла, якщо вдома є газова плита.
Як приготувати смачну вечерю за 20 хвилин, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти для приготування пасти
На 2 порції знадобляться:
- макарони з твердих сортів пшениці - 60 г;
- м'ясний фарш - 100 г;
- томати у власному соку - 100 г;
- пармезан - 20 г;
- консервована червона квасоля - 50 г;
- салат чука - 40 г;
- сіль та спеції - до смаку.
Покроковий рецепт приготування
Відваріть макарони у підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці.
Тим часом викладіть фарш на розігріту сковорідку та обсмажте, розбиваючи лопаткою грудочки м'яса. Додайте томати у власному соку, сіль та улюблені спеції.
Протушкуйте фарш із томатами до повної готовності м'яса та загустіння соусу. За потреби додайте трохи води, в якій варилися макарони.
Перекладіть готові макарони у сковорідку, перемішайте з м'ясним соусом та прогрійте все разом ще одну-дві хвилини.
Викладіть пасту у глибоку тарілку та посипте дрібно натертим пармезаном.
З чим подавати пасту
Мені дуже любиться доповнювати навіть такі прості страви інгредієнтами з різними смаками та текстурами. Цього разу до пасти я додала консервовану червону квасолю та салат чука.
Вони не потребують додаткового приготування, а сама вечеря виходить різноманітнішою. До того ж квасоля є додатковим джерелом білка та клітковини.
Алергени: глютен, молоко та молочні продукти (лактоза).
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