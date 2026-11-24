Коли після робочого дня не хочеться довго стояти біля плити, на вечерю можна приготувати пасту з фаршем, томатами у власному соку та пармезаном. Така страва стане у пригоді також під час відключень світла, якщо вдома є газова плита.

Як приготувати смачну вечерю за 20 хвилин, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти для приготування пасти

На 2 порції знадобляться:

макарони з твердих сортів пшениці - 60 г;

м'ясний фарш - 100 г;

томати у власному соку - 100 г;

пармезан - 20 г;

консервована червона квасоля - 50 г;

салат чука - 40 г;

сіль та спеції - до смаку.

Покроковий рецепт приготування

Відваріть макарони у підсоленій воді відповідно до інструкції на упаковці.

Тим часом викладіть фарш на розігріту сковорідку та обсмажте, розбиваючи лопаткою грудочки м'яса. Додайте томати у власному соку, сіль та улюблені спеції.

Протушкуйте фарш із томатами до повної готовності м'яса та загустіння соусу. За потреби додайте трохи води, в якій варилися макарони.

Перекладіть готові макарони у сковорідку, перемішайте з м'ясним соусом та прогрійте все разом ще одну-дві хвилини.

Викладіть пасту у глибоку тарілку та посипте дрібно натертим пармезаном.

Паста з фаршем у томатному соусі, яку я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

З чим подавати пасту

Мені дуже любиться доповнювати навіть такі прості страви інгредієнтами з різними смаками та текстурами. Цього разу до пасти я додала консервовану червону квасолю та салат чука.

Вони не потребують додаткового приготування, а сама вечеря виходить різноманітнішою. До того ж квасоля є додатковим джерелом білка та клітковини.

Алергени: глютен, молоко та молочні продукти (лактоза).